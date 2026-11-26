Śnieżyce nadciągają nad Polskę. IMGW ostrzega mieszkańców pięciu województw przed intensywnymi opadami śniegu. Fot. VisualMediaHub/shutterstock

Śnieżyce nadciągają nad Polskę. IMGW ostrzega mieszkańców pięciu województw przed intensywnymi opadami śniegu. Miejscami pokrywa śnieżna zwiększy się o 20 cm. To jednak dopiero początek zimowej zmiany pogody.

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Prognoza IMGW na czwartek wskazuje na umiarkowane zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. Na południu kraju, szczególnie po południu, wystąpią słabe opady śniegu. W górach stopniowo przybiorą one na sile.W Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 3–7 cm. Lokalnie słaby śnieg spadnie również w głębi kraju. Nad morzem możliwy jest deszcz ze śniegiem.

Śnieżyce nadciągają nad południe Polski. IMGW wydał żółte alerty dla pięciu województw

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 do 3 st. C. Chłodniej będzie u podnóża Karpat, gdzie termometry pokażą od -3 do -1 st. C. Na północy kraju rano miejscami mogą występować marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany, a na południu okresami porywisty.

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IMGW ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanego zjawiska wynosi 80 proc. Zgodnie z komunikatem pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami o 10–15 cm, a lokalnie nawet o 20 cm. W obszarach górskich ostrzeżenia mają obowiązywać od czwartku 26 listopada od godz. 15 do piątku 27 listopada do godz. 15. Na części niżej położonych terenów alerty zaczną obowiązywać o godz. 18 i pozostaną w mocy do godz. 18 w piątek.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW przed śniegiem?

Żółte alerty wydano dla poniższych powiatów i miast:

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Województwo dolnośląskie: powiat karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, kłodzki i ząbkowicki. Województwo opolskie: powiat nyski, prudnicki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki i strzelecki. Województwo śląskie: powiat gliwicki, raciborski, wodzisławski, rybnicki, pszczyński, mikołowski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, bielski i żywiecki, a także miasta: Gliwice, Rybnik, Żory, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Katowice, Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój i Bielsko-Biała. Województwo małopolskie: powiat oświęcimski, chrzanowski, krakowski, wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, wielicki, bocheński, brzeski, sądecki, tarnowski i gorlicki oraz Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Województwo podkarpackie: powiat dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, jasielski, krośnieński, brzozowski, sanocki, bieszczadzki i leski, a także Krosno.

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Alerty IMGW przed intensywnymi opadami śniegu. Fot. IMGW

Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne komunikaty dla swojego regionu.

Zima 2026/2027 może przynieść silne mrozy. Modele pokazują duże ochłodzenie

Jak pisaliśmy w naTemat, prognoza pogody na grudzień zaskakuje: najnowsze wyliczenia modeli pogodowych nie potwierdzają już zapowiedzi wyjątkowo łagodnego końca roku. Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF wskazują na wyraźne ochłodzenie. Niewykluczone, że początek grudnia przyniesie jedną z najzimniejszych odsłon zimy w ostatnich latach.

Meteorolodzy przewidują, że wraz z początkiem grudnia rozpocznie się nie tylko zima meteorologiczna, ale również termiczna. Idzie atak zimy – większe opady śniegu prognozowane są już na koniec listopada. W górach może spaść nawet 50 cm białego puchu, na południowych wyżynach 15–20 cm, a w centrum kraju kilka centymetrów.

Początek grudnia zapowiada się wyjątkowo zimno – modele straszą mrozem. Między 30 listopada a 6 grudnia średnia temperatura może być niższa od normy o 2–5 st. C. 1 grudnia dodatnie wartości na termometrach utrzymają się prawdopodobnie tylko nad Bałtykiem: na północy plus, w centrum siarczysty mróz.

Według amerykańskiego modelu GFS nocami w Małopolsce i na Podkarpaciu może być nawet -15/-19 st. C, a lokalnie -20 st. C. W pozostałej części kraju prognozowane jest od -5 do -12 st. C. TVN Meteo zaznacza jednak, że model ten może zawyżać prognozy mrozów nad świeżym śniegiem.

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