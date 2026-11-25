Prognozy długoterminowe przewidują spore zmiany w pogodzie w grudniu. Fot. Unsplash.com / Rudolph Musngi

Najnowsze prognozy długoterminowe na grudzień wskazują na wyraźną zmianę trendu w pogodzie. Może się okazać, że koniec roku przyniesie nam wyczekiwane białe święta i prawdziwe mrozy stulecia.

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Nadchodzi grudzień, więc z wypiekami na twarzy wypatrujemy już w prognozach pogodowych odpowiedzi na to, czy czeka nas śnieg w Wigilię, czy jednak plucha. Według ostatnich prognoz długoterminowych IMGW pierwsze opady mogą pojawić się już w pierwszej połowie grudnia, ale wiele będzie zależało od temperatury w kolejnych tygodniach.

Dodatkowo od wielu miesięcy słyszymy, że zjawisko pogodowe El Niño namiesza w pogodzie na całym świecie. Swoją analizę wyliczeń modeli pogodowych przedstawił teraz TVN Meteo.

Prognoza pogody na grudzień 2026. Nadchodzi śnieg oraz mrozy

Z analizy przedstawionej przez TVN Meteo wynika, że zapowiedzi wyjątkowo łagodnego końca roku nie mają już pokrycia w danych. Kolejne aktualizacje modeli pogodowych – zarówno amerykańskiego GFS, jak i europejskiego ECMWF – wskazują na wyraźne ochłodzenie. Niewykluczone więc, że zima 2026/2027 zaskoczy Polaków, a nadchodzący grudzień zapisze się jako jeden z najzimniejszych w XXI wieku.

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Według meteorologów wraz z początkiem grudnia wejdziemy nie tylko w zimę meteorologiczną, ale również termiczną, co w ostatnich latach zdarzało się rzadko. Odpowiada za to ujemny indeks Oscylacji Arktycznej, który otwiera drogę mroźnym masom powietrza znad Arktyki i Rosji w głąb Europy.

Tak więc zima wkroczy do Polski już w ostatnich dniach listopada – wtedy do kraju napłynie wilgoć znad Morza Śródziemnego, która w zderzeniu z chłodem przyniesie pierwsze większe opady śniegu. W górach spadnie go do 50 cm, na wyżynach południa do 15–20 cm, a w centrum kraju kilka centymetrów.

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Największe odchylenie temperatury od normy prognozowane jest na pierwszy tydzień miesiąca. Między 30 listopada a 6 grudnia średnia temperatura w Polsce ma być niższa od wieloletniej normy o 2 do 5 stopni Celsjusza. W pierwszy dzień grudnia dodatnie wartości na termometrach w ciągu dnia utrzymają się jedynie nad samym Bałtykiem.

Wyliczenia amerykańskiego modelu GFS wskazują, że na początku miesiąca w Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura może spaść nocami do -15/-19 st. C, a lokalnie nawet do -20 st. C. W pozostałej części kraju prognozowane jest od -5 do -12 st. C. TVN Meteo zwraca jednak uwagę, że model GFS ma tendencję do zawyżania nocnego wychładzania nad świeżym śniegiem.

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Bardziej ostrożny europejski model ECMWF przewiduje spadki do -10/-12 st. C w większości regionów oraz do -15 st. C na południu i południowym wschodzie. Krótkie ocieplenie możliwe jest dopiero po 3 grudnia.

Mróz może sięgnąć nawet do ciepłego południa Europy

Kolejna zmiana pogody prognozowana jest na mikołajki. W okolicach 6 grudnia w kierunku Polski ponownie ruszy strumień zimnego powietrza ze wschodu. Temperatura na południu może wtedy spaść do -15 st. C, a w reszcie kraju do -5/-10 st. C. Towarzyszyć mają temu przelotne opady śniegu, które w kolejnych dniach zamienią się w większe śnieżyce przemieszczające się z północy w głąb kraju.

Z prognoz wynika również, że około 8 grudnia nad Polskę nasunie się kolejna zatoka chłodu, która utrzyma zimową aurę także w drugiej dekadzie miesiąca. Jeśli temperatura nie spadnie poniżej -15 st. C na początku grudnia, może osiągnąć poziom -20 st. C lub niżej w okolicach połowy miesiąca.