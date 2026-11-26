Spięcie na antenie RMF FM. Tomasz Terlikowski przerwał wywiad z Pawłem Jabłońskim. Fot. screen RMF FM

Na antenie RMF FM, gdy gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceprzewodniczący Rozwoju Plus, doszło do spięcia. Paweł Jabłoński nazwał prowadzącego "kłamcą", gdy rozmowa zeszła na temat nominacji ambasadorskich, których prezydent od dłuższego czasu nie chce podpisać. Skończyło się przerwaniem wywiadu i wyrzuceniem polityka ze studia.

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Paweł Jabłoński wystąpił w "Porannej rozmowie" na antenie RMF FM, gdzie jednym z tematów dyskusji były nominacje ambasadorskie oraz wakat na stanowisku polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Polityk Rozwoju Plus bronił prezydenta Karola Nawrockiego, który do tej pory prowadzi spór z rządem w tej sprawie i nie podpisał wspomnianych nominacji. Jabłoński zrzucił jednak całą winę na rząd Donalda Tuska.

Awantura w RMF FM. Poszło o nominacje ambasadorskie

– Polski rząd odwołał sprawnego ambasadora w USA – stwierdził Jabłoński. W opinii posła relacje dwustronne, w tym negocjacje z USA, wyglądałyby dziś inaczej, gdyby Polska wciąż miała pełnoprawnego przedstawiciela w Waszyngtonie.

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Terlikowski nie zgodził się z tym, co mówił jego gość. Zwrócił uwagę, że prezydent również nie pomógł w rozwiązaniu problemu, ponieważ nie zatwierdza kolejnych kandydatur ambasadorskich. – Co to znaczy, że nie pomógł? Że nie nominował pana Klicha? – odparł Jabłoński.

Wtedy Terlikowski przypomniał, że głowa państwa nie powołała dotąd żadnego z proponowanych ambasadorów. Atmosfera zaczynała być naprawdę napięta. Parlamentarzysta brnął dalej i przekonywał, że rzekomo działania rządu zmierzają do ograniczenia konstytucyjnych prerogatyw prezydenta.

– Prezydent ma konstytucyjną kompetencję do tego, żeby mianować i odwoływać ambasadorów. Rząd postanowił zabrać mu tę kompetencję – brnął Jabłoński. Prowadzący audycję w RMF FM przypomniał w tym miejscu, kto prowadzi politykę zagraniczną Polski: odpowiada za nią Rada Ministrów. Paweł Jabłoński odrzucił jednak tę interpretację przepisów. – Rząd współdziała z prezydentem. Niech pan przeczyta, panie redaktorze, konstytucję. Jest bardzo jasno napisane, że to jest kompetencja prezydenta – kontynuował polityk.

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Dyskusja trwała i robiło się coraz bardziej nerwowo. Jabłoński zarzucał stronie rządowej, że przekazała prezydentowi nazwiska kandydatów na ambasadorów bez uprzednich uzgodnień. Natomiast Tomasz Terlikowski zaznaczył, że głowa państwa nie podpisała również nominacji osób bezpartyjnych, niezwiązanych z żadnym obozem politycznym.

W pewnym momencie polityk zaczął zarzucać prowadzącemu, że "wprowadza słuchaczy w błąd" i nazwał go "kłamcą". Wtedy Terlikowski przerwał wywiad i potwierdził, że wyrzuca Jabłońskiego ze studia.

Spór o ambasadorów ciągnie się od kilku lat

Przypomnijmy: w marcu 2024 roku Radosław Sikorski podjął decyzję o "zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Ówczesny prezydent Andrzej Duda twierdził z kolei, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

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Miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki i nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta, zajęli wskazani przez MSZ dyplomaci. Nie mają jednak statusu ambasadorów, tylko chargé d'affaires, czyli de facto jako pełniący obowiązki ambasadora. Nawrocki, podobnie jak wcześniej Duda, sprzeciwia się przede wszystkim nominowaniu na ambasadorów Bogdana Klicha, czyli obecnego szefa placówki w Waszyngtonie, oraz Ryszarda Schnepfa, pełniącego we Włoszech funkcję chargé d'affaires.