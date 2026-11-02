Radosław Sikorski miał dość w sprawie fali rezygnacji płynącej od polskich ambasadorów. Fot. Shutterstock.com / Alexandros Michailidis

Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór poinformował, że stały przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski rezygnuje ze swojej posady. To już trzeci ambasador, który w ostatnich dniach porzucił swoją misję dyplomatyczną. Szef MSZ Radosław Sikorski postanowił podsumować tę falę zwolnień, robiąc przytyk Karolowi Nawrockiemu.

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W poniedziałek 2 listopada rzecznik MSZ Maciej Wiewiór poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski rezygnuje ze swojej dotychczasowej posady, a szef MSZ Radosław Sikorski już przychylił się do jego prośby.

"Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ. Minister Sikorski przychylił się do tej prośby. Ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu" – wskazał Wiewiór w serwisie X.

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Radosław Sikorski komentuje masowe rezygnacje ambasadorów

Niedługo po wpisie rzecznika MSZ głos w sprawie fali rezygnacji polskich ambasadorów zabrał sam Radosław Sikorski. O całą sytuację obwinił prezydenta Karola Nawrockiego.

"Gdy w proteście wobec stanu wojennego rezygnowali ambasadorowie PRL Rurarz i Spasowski, ryzykowali tym zemstę komunistycznej władzy. Dziś do porzucenia misji ambasadorów nakłania Karol Nawrocki i za swoje bohaterskie czyny zapewne zostaną sowicie wynagrodzeni. 'Historia się rymuje, najpierw jako dramat, za drugim razem jako farsa'" – ocenił szef MSZ w serwisie X.

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Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilku dni, na skutek eskalującego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, ze swoich posad zrezygnowało już dwóch innych ambasadorów.

W piątek 30 października z funkcji ambasadora RP w Chinach ustąpił Jakub Kumoch. "Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie" – napisał polityk w serwisie X.

Z kolei w sobotę 31 października na podobny gest zdecydował się dotychczasowy ambasador RP w Rumunii Paweł Soloch. "W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii" – oznajmił również w serwisie X.

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Należy zaznaczyć, że ani Krzysztof Szczerski, ani rzecznik MSZ nie wskazali do tej pory bezpośredniego powodu dzisiejszej rezygnacji ambasadora Polski przy ONZ. Nie potwierdzono więc oficjalnie, aby miała ona związek z aferą w TK. Krzysztof Szczerski jest jednak związany ze środowiskami prawicowymi, co może wskazywać na jego sprzeciw wobec obecnych działań w Trybunale. W przeszłości był m.in. posłem na Sejm RP z listy Prawa i Sprawiedliwości, a później pełnił także funkcje w Kancelarii u boku ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, m.in. jako szef Gabinetu Prezydenta RP oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, że napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego eskalowały z piątku 30 października na sobotę 31 października. W piątek wieczorem na stronie TK pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił następnie o uchylenie immunitetów obu sędziów. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami, jednak przez odsunięte władze TK jej stanowisko nie jest uznawane.

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W obliczu tych wydarzeń pod siedzibą TK wybuchła fala protestów, a Karol Nawrocki zawrócił samolot, którym leciał na wizytę do Senegalu. W nocy prezydent udał się do siedziby Trybunału. W mediach pojawiły się nagrania z wejścia Karola Nawrockiego do budynku TK, gdzie nie obyło się bez przepychanek między głową państwa a sędziami.

Każda ze stron relacjonuje wydarzenia inaczej. Strona prezydenta mówi o naruszeniu nietykalności głowy państwa, natomiast Maciej Berek, który opublikował nagrania, podpisał je słowami: "Prezydent nie wszedł do budynku Trybunału. Prezydent zaatakował fizycznie STK A. Korwin-Piotrowską i pozostałych STK".

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