Black Friday to nie tylko okazje. Zanim zapłacisz, zrób to w aplikacji mObywatel. Fot. daily_creativity/shutterstock

Szukasz okazji na Black Friday? Zanim zapłacisz za upatrzony produkt, upewnij się, że sklep jest wiarygodny. W okresie wielkich wyprzedaży łatwo natknąć się na internetowe oszustwa, których celem jest kradzież pieniędzy i danych. W ochronie przed zagrożeniami może pomóc mObywatel.

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Podczas zakupów łatwo dać się skusić niskiej cenie. Zwłaszcza gdy sklep informuje, że promocja zaraz się kończy albo zostało już tylko kilka sztuk produktu. Oszuści dobrze o tym wiedzą. Tworzą strony przypominające witryny znanych sklepów i marek, licząc na to, że klient nie zauważy różnicy.

Jak chronić dane w internecie? Zastrzeż PESEL w mObywatelu

Zakupy w takim miejscu mogą skończyć się utratą pieniędzy lub przekazaniem przestępcom danych osobowych. Te z kolei mogą zostać wykorzystane np. do kradzieży tożsamości czy próby wyłudzenia kredytu.

Dlatego, żeby nie dać się naciąć na fałszywy sklep, przed zapłaceniem za zamówienie warto sprawdzić, czy sklep jest wiarygodny. Lepiej dokładnie przyjrzeć się adresowi strony, sprawdzić dane sprzedawcy i poszukać opinii innych klientów. Nie warto też klikać w przypadkowe linki z SMS-ów i e-maili ani wpisywać danych logowania na podejrzanych stronach.

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Jednym ze sposobów na utrudnienie oszustom wykorzystania danych osobowych jest zastrzeżenie numeru PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, a samo zastrzeżenie PESEL trwa kilka sekund. Utrudnia to oszustom wykorzystanie naszych danych do wzięcia kredytu, zakupów na raty czy wyrobienia duplikatu karty SIM.

Zastrzeżenie numeru PESEL nie utrudnia codziennego życia. Nadal można iść do lekarza, wykupić leki na receptę czy załatwić sprawę w urzędzie. W aplikacji mObywatel dostępna jest też usługa Bezpiecznie w sieci. Można tam znaleźć informacje o zagrożeniach w internecie, zgłosić fałszywą stronę lub podejrzaną wiadomość SMS i e-mail. Są tam również porady, które pomagają rozpoznać internetowych oszustów.

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Skąd się wziął Black Friday?

Black Friday wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Czarny Piątek w USA początkowo był jednym dniem wyprzedaży przypadającym w piątek po Święcie Dziękczynienia, które obchodzi się tam w czwarty czwartek listopada. Termin ten wyznaczał początek przedświątecznego sezonu zakupowego.

Jak pisaliśmy w naTemat w tekście o tym, kiedy właściwie jest Black Friday, nazwa "Czarny Piątek" pojawiła się w latach 60. XX wieku w Filadelfii. Policjanci używali jej, opisując ogromne korki, tłumy i zamieszanie na ulicach związane z zakupowym szczytem. Z czasem sprzedawcy zaczęli wiązać ją z poprawą wyników finansowych. W księgowości czarny kolor oznaczał zysk, a czerwony stratę.

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