Koniec roku dla niektórych to idealny moment na zagraniczne, choćby krótkie podróże. Tak się składa, że irlandzki przewoźnik Ryanair właśnie ogłosił rewelacyjną niespodziankę, obok której nie można przejść obojętnie i co ważne, dotyczy także polskich lotnisk.
To świetna wiadomość zarówno dla osób mieszkających za granicą i wracających do kraju, jak i dla tych, którzy marzą o zimowym wyjeździe. Co dokładnie szykuje linia i dokąd warto wyruszyć w tym wyjątkowym okresie?
Świąteczna niespodzianka linii Ryanair po jesiennych cięciach w siatce połączeń
Jeszcze pod koniec października bieżącego roku pasażerowie z Polski mieli sporo powodów do niepokoju. Irlandzki przewoźnik zrobił spore porządki w swojej siatce połączeń na sezon zimowy: Ryanair wykreślił 62 popularne trasy, a sześć polskich lotnisk traci połączenia. Cięcia objęły m.in. loty z Warszawy-Modlina, Krakowa, Katowic, Łodzi czy Rzeszowa, w tym cztery połączenia między Polską a Belgią.
Teraz jednak przewoźnik przygotował dla podróżnych miłą odmianę, i to akurat przed Bożym Narodzeniem. W komunikacie prasowym z 23 listopada 2026 roku linia poinformowała o uruchomieniu ponad 225 tysięcy dodatkowych miejsc na trasach do i z Polski.
Według szacunków przewoźnika tak duże wzmocnienie oferty sprawi, że w całym tegorocznym sezonie świątecznym na pokładach jego samolotów podróżujących między Polską a zagranicą zasiądzie ponad 1,3 miliona pasażerów.
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Kiedy rezerwować bilety lotnicze na grudzień?
Zwiększenie puli o ponad 225 tysięcy foteli to bezpośrednia odpowiedź na gigantyczne zainteresowanie świątecznymi i zimowymi wyjazdami. Dodatkowe miejsca trafiły już do systemu rezerwacyjnego i są widoczne zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na stronie internetowej linii.
Jak podkreśla Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair, bilety na grudzień znikają błyskawicznie, dlatego warto rezerwować je z jak największym wyprzedzeniem. Przewoźnik zadbał jednak również o tych, którzy sami zostają na miejscu, ale chcą sprawić radość podróżującej rodzinie lub znajomym.
Do oferty trafiły nowe, spersonalizowane karty podarunkowe w świątecznych wzorach. Taką cyfrową kartę można podarować bliskiej osobie jako gwiazdkowy upominek, a obdarowany wykorzysta ją na zakup wybranego przez siebie lotu z rozkładu linii.
Gdzie warto tanio polecieć z Ryanairem w okresie świątecznym w Europie?
Rozbudowany świąteczny rozkład otwiera świetne możliwości przed osobami, które w grudniu zamiast stania przy garnkach wolą poczuć europejski klimat bożonarodzeniowych jarmarków lub złapać nieco słońca – a gdy decydujemy, gdzie najlepiej polecieć w grudniu z Ryanairem, wolimy ciepłe kraje. Wybierając kierunek na krótki, budżetowy wypad w tym okresie, warto rozważyć trzy sprawdzone propozycje z europejskiej siatki przewoźnika.
Austriacka stolica w grudniu zamienia się w bajkową krainę pełną iluminacji i słynnych jarmarków pod ratuszem, a krótki czas przelotu z Polski sprzyja nawet weekendowym wizytom. Nie dziwi więc, że Polacy ruszają na jarmarki bożonarodzeniowe, a zainteresowanie przekroczyło oczekiwania.
Włoskie miasta pozwalają połączyć świąteczne dekoracje i wyjątkową kuchnię z łagodniejszą aurą bez uciążliwych mrozów, co czyni je idealnym wyborem na spokojne zwiedzanie bez letnich tłumów. A w kulinarnej stolicy Włoch Polaków uwielbiają – poczujecie się tam jak w domu.
Hiszpańskie wybrzeże to doskonała opcja dla tych, którzy od śniegu wolą spacery nad morzem w przyjemnym słońcu oraz hiszpańską atmosferę celebrowania końca roku. Co więcej, Ryanair otworzy nową trasę z Polski do Hiszpanii – tam nas jeszcze nie było.