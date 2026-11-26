Ryanair ogłosił, że w okresie świątecznym 2026 doda ponad 225 000 dodatkowych miejsc na trasach do i z Polski. Fot. Unsplash/Portuguese Gravity

Koniec roku dla niektórych to idealny moment na zagraniczne, choćby krótkie podróże. Tak się składa, że irlandzki przewoźnik Ryanair właśnie ogłosił rewelacyjną niespodziankę, obok której nie można przejść obojętnie i co ważne, dotyczy także polskich lotnisk.

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To świetna wiadomość zarówno dla osób mieszkających za granicą i wracających do kraju, jak i dla tych, którzy marzą o zimowym wyjeździe. Co dokładnie szykuje linia i dokąd warto wyruszyć w tym wyjątkowym okresie?

Świąteczna niespodzianka linii Ryanair po jesiennych cięciach w siatce połączeń

Jeszcze pod koniec października bieżącego roku pasażerowie z Polski mieli sporo powodów do niepokoju. Irlandzki przewoźnik zrobił spore porządki w swojej siatce połączeń na sezon zimowy: Ryanair wykreślił 62 popularne trasy, a sześć polskich lotnisk traci połączenia. Cięcia objęły m.in. loty z Warszawy-Modlina, Krakowa, Katowic, Łodzi czy Rzeszowa, w tym cztery połączenia między Polską a Belgią.

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Teraz jednak przewoźnik przygotował dla podróżnych miłą odmianę, i to akurat przed Bożym Narodzeniem. W komunikacie prasowym z 23 listopada 2026 roku linia poinformowała o uruchomieniu ponad 225 tysięcy dodatkowych miejsc na trasach do i z Polski.

Według szacunków przewoźnika tak duże wzmocnienie oferty sprawi, że w całym tegorocznym sezonie świątecznym na pokładach jego samolotów podróżujących między Polską a zagranicą zasiądzie ponad 1,3 miliona pasażerów.

Kiedy rezerwować bilety lotnicze na grudzień?

Zwiększenie puli o ponad 225 tysięcy foteli to bezpośrednia odpowiedź na gigantyczne zainteresowanie świątecznymi i zimowymi wyjazdami. Dodatkowe miejsca trafiły już do systemu rezerwacyjnego i są widoczne zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na stronie internetowej linii.

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Jak podkreśla Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair, bilety na grudzień znikają błyskawicznie, dlatego warto rezerwować je z jak największym wyprzedzeniem. Przewoźnik zadbał jednak również o tych, którzy sami zostają na miejscu, ale chcą sprawić radość podróżującej rodzinie lub znajomym.

Do oferty trafiły nowe, spersonalizowane karty podarunkowe w świątecznych wzorach. Taką cyfrową kartę można podarować bliskiej osobie jako gwiazdkowy upominek, a obdarowany wykorzysta ją na zakup wybranego przez siebie lotu z rozkładu linii.

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Gdzie warto tanio polecieć z Ryanairem w okresie świątecznym w Europie?

Rozbudowany świąteczny rozkład otwiera świetne możliwości przed osobami, które w grudniu zamiast stania przy garnkach wolą poczuć europejski klimat bożonarodzeniowych jarmarków lub złapać nieco słońca – a gdy decydujemy, gdzie najlepiej polecieć w grudniu z Ryanairem, wolimy ciepłe kraje. Wybierając kierunek na krótki, budżetowy wypad w tym okresie, warto rozważyć trzy sprawdzone propozycje z europejskiej siatki przewoźnika.

Austriacka stolica w grudniu zamienia się w bajkową krainę pełną iluminacji i słynnych jarmarków pod ratuszem, a krótki czas przelotu z Polski sprzyja nawet weekendowym wizytom. Nie dziwi więc, że Polacy ruszają na jarmarki bożonarodzeniowe, a zainteresowanie przekroczyło oczekiwania.

Włoskie miasta pozwalają połączyć świąteczne dekoracje i wyjątkową kuchnię z łagodniejszą aurą bez uciążliwych mrozów, co czyni je idealnym wyborem na spokojne zwiedzanie bez letnich tłumów. A w kulinarnej stolicy Włoch Polaków uwielbiają – poczujecie się tam jak w domu.