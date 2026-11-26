Wizz Air awaryjnie lądował na Lotnisku Chopina. Nieoficjalnie podano przyczynę Fot. Brookgardener/Shutterstock

Lotnisko Chopina jako największy port lotniczy obsługuje ok. 550 lotów dziennie. W środę 25 listopada jeden z wieczornych kursów poważnie namieszał, kiedy okazało się, że będzie musiał lądować awaryjnie w asyście służb. Pasażerowie Wizz Aira mogli się zestresować.

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Latanie samolotami należy do najbezpieczniejszych środków transportu, a sam Wizz Air naprawił swój największy problem, podnosząc standardy w zakresie punktualności, co przysporzyło mu nowych pasażerów. Niestety ci, którzy w środę 25 listopada wieczorem wracali z Teneryfy, mieli dość trudne lądowanie. Chwilę przed zejściem na ziemię pilot poinformował służby, że ma problemy techniczne.

Awaryjne lądowanie Wizz Aira na Lotnisku Chopina. Wstrzymano ruch

Sytuacja wyglądała na dość poważną. Po tym, jak załoga poinformowała Lotnisko Chopina o problemach technicznych, w pobliże pasa startowego udały się służby lotniskowe. – Samolot z Teneryfy zgłosił usterkę i zgodnie z procedurami lądował w asyście służb lotniskowych – przekazał w rozmowie z TVN24 Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Polskich Portów Lotniczych.

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Samolot na Lotnisku Chopina wylądował o godzinie 22:30, a ponieważ nie było wiadomo, czy będzie mógł samodzielnie kołować na swoje miejsce postojowe, zapadła decyzja o wstrzymaniu wszystkich startów i lądowań. Podobnie było, gdy nad Lotniskiem Chopina latał dron wówczas wstrzymano loty na pół godziny.

Ostatecznie wszystko zakończyło się pomyślnie. Maszyna bezpiecznie wylądowała, żaden z pasażerów nie ucierpiał, a po ok. godzinnym zawieszeniu lotnisko wróciło do normalnej pracy. Wizz Air na razie nie poinformował oficjalnie, co było przyczyną środowego awaryjnego lądowania. TVN24 nieoficjalnie ustalił, że mogło chodzić o problemy z podwoziem, co tłumaczyłoby obawy o brak możliwości bezpiecznego kołowania. Lotnisko ma już doświadczenie z takimi sytuacjami – w 2018 roku samolot awaryjnie lądował bez podwozia na Lotnisku Chopina.

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Samolot z Polakami na pokładzie lądował awaryjnie w Kuwejcie

Nie tylko podróżni z Teneryfy w ostatnim czasie musieli liczyć się z większą nerwowością na pokładzie. Na początku listopada Wizz Air z Polakami na pokładzie nadał kod alarmowy i zamiast w Warszawie wylądował w Wiedniu. Z kolei we wtorek 24 listopada podróżni lecący z Krakowa do Dubaju na pokładzie linii flydubai musieli lądować awaryjnie w Kuwejcie po tym, jak piloci zgłosili wystąpienie usterki technicznej. Załoga nadała wówczas kod 7700 oznaczający nagłe zdarzenie na pokładzie lub awarię wymagającą pilnego lądowania.

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Ostatecznie samolot pojawił się w Kuwejcie po 4 godzinach i 15 minutach od startu w Krakowie. Więcej na temat samego incydentu w komunikacie przesłanym "Fly4free" przekazali przedstawiciele linii flydubai.

"Pasażerowie oczekują na drugi samolot i będą kontynuowali swoją podróż do Dubaju. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to zdarzenie mogło spowodować dla ich planów. Bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest dla nas głównym priorytetem" – brzmiało oświadczenie.