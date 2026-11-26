Zmiany stawek wypłacania emerytur od 1 grudnia 2026r. Fot. shutterstock

Od 1 grudnia 2026 roku zaczynają obowiązywać nowe kwoty graniczne dodatkowych przychodów, po których przekroczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć lub całkowicie wstrzymać wypłatę świadczenia emerytalnego bądź rentowego. Są też jednak seniorzy, których te progi nie dotyczą.

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Limity dorabiania do emerytur i rent zmieniają się co kwartał – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Ich wysokość zależy bezpośrednio od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny – czyli danych pokazujących, ile naprawdę zarabia przeciętny Polak – a to w III kwartale 2026 roku wyniosło 9 317,01 zł brutto.

Koniec wypłaty emerytury po przekroczeniu tej kwoty

Najwięcej emocji wśród aktywnych zawodowo emerytów i rencistów budzi górny próg przychodowy, który odpowiada 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 2026 roku limit ten wynosi dokładnie 12 112,10 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty przez łączny przychód z pracy zarobkowej skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za dany miesiąc rozliczeniowy, a w niektórych przypadkach może oznaczać nawet 13. emeryturę do zwrotu.

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Dla osób osiągających niższe dodatkowe dochody istotny jest z kolei dolny próg przychodowy, stanowiący 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 2026 roku granica, do której można dorabiać bez konsekwencji dla wysokości pobieranej emerytury lub renty, wynosi 6 521,90 zł brutto miesięcznie. Dopóki miesięczne zarobki nie przekraczają tego poziomu, ZUS wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości.

W przypadku przychodu mieszczącego się w przedziale: od 6 521,91 zł do 12 112,10 zł brutto ZUS zmniejsza świadczenie o kwotę przekroczenia dolnego progu, jednak nie więcej niż o tzw. kwotę maksymalnego zmniejszenia, obowiązującą w stałej wysokości od marca 2026 r.

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Dodajmy, że nowe limity zarobkowe dla seniorów wymienione wyżej będą obowiązywać do 28 lutego 2027 r.

Kogo dotyczą, a kogo nie dotyczą te limity?

Ograniczenia w dorabianiu obejmują wyłącznie osoby pobierające wcześniejsze emerytury (to, kto ma prawo do wcześniejszej emerytury, zależy m.in. od wykonywanego zawodu), emerytury pomostowe oraz renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn). Po jego przekroczeniu seniorzy mogą podejmować pracę zarobkową bez żadnych limitów przychodowych – bez ryzyka zmniejszenia czy zawieszenia wypłaty przez ZUS.

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Wyjątek od tej reguły dotyczy świadczeniobiorców, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższył wyliczoną emeryturę do poziomu emerytury minimalnej, wynoszącej – zgodnie z tegorocznymi kwotami waloryzacji – 1 978,49 zł brutto. Jeżeli dodatkowy przychód z pracy przewyższy kwotę tej dopłaty, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w pierwotnej, niższej wysokości – bez wyrównania do ustawowego minimum.