Ile wynosi w 2026 roku renta alkoholowa i komu przysługuje? Fot. Pexels.com / Jakub Zerdzicki

Choć termin "renta alkoholowa" oficjalnie nie widnieje w przepisach, to w praktyce ma on jednak realne zastosowanie. Chodzi o świadczenie przyznawane osobom, które są niezdolne do pracy, również z powodu chorób powstałych na wskutek nadużywania alkoholu. Wyjaśniamy, ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku i jak ją uzyskać.

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Renta alkoholowa to nieoficjalnie stosowana nazwa na świadczenie przyznawane osobom, które utraciły zdolność do pracy z powodu uszczerbku na zdrowiu. Skąd więc wzięła się jej potoczna nazwa? Otóż zły stan zdrowia może wynikać właśnie między innymi z powodu nadużywania alkoholu. Samo uzależnienie jednak nie otwiera drzwi do pobierania renty alkoholowej.

Renta alkoholowa a niezdolność do pracy

Według przepisów zawartych w art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobą niezdolną do pracy jest ta, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu.

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Osoby, które mają problemy z alkoholem, nie są więc wykluczone przez ustawę i mają możliwość ubiegania się o świadczenie. Wszystko to pod warunkiem, że posiadają status osoby niezdolnej do pracy, a co za tym idzie, mają potwierdzoną chorobę, która uniemożliwia im podjęcie zatrudnienia.

Do schorzeń wynikających z długotrwałego nadużywania alkoholu najczęściej należą między innymi:

zaburzenia psychiczne (np. zespół Otella), nowotwory, marskość wątroby, zapalenie trzustki, choroby serca.

Jakie są kryteria do uzyskania renty alkoholowej i ile wynosi ona w 2026 roku

Sama choroba alkoholowa nie wystarcza jednak do pobierania świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że aby być uprawnionym do "renty alkoholowej", należy spełniać następujące kryteria:

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mieć orzeczenie lekarskie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy; niezdolność do pracy musiała nastąpić w okresach składkowych lub nieskładkowych, które określono w ustawie emerytalnej; niezdolność do pracy nastąpiła nie później niż 18 miesięcy od dnia, w którym skończył się okres składkowy albo nieskładkowy; posiadać wymagany staż ubezpieczenia.

By uzyskać orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, musi zostać przeprowadzona diagnoza lekarza. Ostateczna decyzja o przyznaniu świadczenia należy do lekarza orzecznika i komisji lekarskiej.

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A ile wynosi renta alkoholowa po tegorocznej waloryzacji? Od 1 marca 2026 r. minimalne kwoty świadczeń prezentują się następująco:

1 978,49 zł brutto miesięcznie – przy całkowitej niezdolności do pracy, 1 483,87 zł brutto miesięcznie – przy częściowej niezdolności do pracy.

W Polsce trwa walka ze sprzedażą i promocją alkoholu

Warto dodać, że rządzący w ostatnim czasie zabrali się porządnie za sprawę sprzedaży oraz promocji alkoholu w Polsce. Przypomnijmy, że na początku października Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję. Zakłada ona zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. Zakaz dotyczyłby jednak wyłącznie handlu na wynos w sklepach i na stacjach paliw. Oznacza to, że restauracje, bary, puby, hotele i lotniska pozostałyby poza nim.

Ustawa przewiduje również wprowadzenie ścisłego zakazu reklamy i promocji alkoholu. Definicja promocji byłaby szeroka i obejmowałaby popularne sklepowe akcje z gratisowymi puszkami typu "6+6 gratis". Jak czytamy w projekcie, dotyczy ona m.in. "sprzedaży napojów alkoholowych z zastosowaniem upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych".