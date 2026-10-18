Pieniądze
Ile wynosi w 2026 roku renta alkoholowa i komu przysługuje? Fot. Pexels.com / Jakub Zerdzicki

Choć termin "renta alkoholowa" oficjalnie nie widnieje w przepisach, to w praktyce ma on jednak realne zastosowanie. Chodzi o świadczenie przyznawane osobom, które są niezdolne do pracy, również z powodu chorób powstałych na wskutek nadużywania alkoholu. Wyjaśniamy, ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku i jak ją uzyskać.

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Renta alkoholowa to nieoficjalnie stosowana nazwa na świadczenie przyznawane osobom, które utraciły zdolność do pracy z powodu uszczerbku na zdrowiu. Skąd więc wzięła się jej potoczna nazwa? Otóż zły stan zdrowia może wynikać właśnie między innymi z powodu nadużywania alkoholu. Samo uzależnienie jednak nie otwiera drzwi do pobierania renty alkoholowej.

Renta alkoholowa a niezdolność do pracy

Według przepisów zawartych w art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobą niezdolną do pracy jest ta, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu.

Osoby, które mają problemy z alkoholem, nie są więc wykluczone przez ustawę i mają możliwość ubiegania się o świadczenie. Wszystko to pod warunkiem, że posiadają status osoby niezdolnej do pracy, a co za tym idzie, mają potwierdzoną chorobę, która uniemożliwia im podjęcie zatrudnienia.

Do schorzeń wynikających z długotrwałego nadużywania alkoholu najczęściej należą między innymi:

  • zaburzenia psychiczne (np. zespół Otella),
  • nowotwory,
  • marskość wątroby,
  • zapalenie trzustki,
  • choroby serca.

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    Jakie są kryteria do uzyskania renty alkoholowej i ile wynosi ona w 2026 roku

    Sama choroba alkoholowa nie wystarcza jednak do pobierania świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że aby być uprawnionym do "renty alkoholowej", należy spełniać następujące kryteria:

  • mieć orzeczenie lekarskie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;
  • niezdolność do pracy musiała nastąpić w okresach składkowych lub nieskładkowych, które określono w ustawie emerytalnej;
  • niezdolność do pracy nastąpiła nie później niż 18 miesięcy od dnia, w którym skończył się okres składkowy albo nieskładkowy;
  • posiadać wymagany staż ubezpieczenia.

    • By uzyskać orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, musi zostać przeprowadzona diagnoza lekarza. Ostateczna decyzja o przyznaniu świadczenia należy do lekarza orzecznika i komisji lekarskiej.

    A ile wynosi renta alkoholowa po tegorocznej waloryzacji? Od 1 marca 2026 r. minimalne kwoty świadczeń prezentują się następująco:

  • 1 978,49 zł brutto miesięcznie – przy całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1 483,87 zł brutto miesięcznie – przy częściowej niezdolności do pracy.

    • W Polsce trwa walka ze sprzedażą i promocją alkoholu

    Warto dodać, że rządzący w ostatnim czasie zabrali się porządnie za sprawę sprzedaży oraz promocji alkoholu w Polsce. Przypomnijmy, że na początku października Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję. Zakłada ona zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. Zakaz dotyczyłby jednak wyłącznie handlu na wynos w sklepach i na stacjach paliw. Oznacza to, że restauracje, bary, puby, hotele i lotniska pozostałyby poza nim.

    Ustawa przewiduje również wprowadzenie ścisłego zakazu reklamy i promocji alkoholu. Definicja promocji byłaby szeroka i obejmowałaby popularne sklepowe akcje z gratisowymi puszkami typu "6+6 gratis". Jak czytamy w projekcie, dotyczy ona m.in. "sprzedaży napojów alkoholowych z zastosowaniem upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych".

    Z kolei kilka dni później PiS zabrał się za sprzedaż "małpek", chcąc zakazu od konkretnego procentu. "Tzw. małpki to realny problem społeczny. Małe opakowanie oznacza niską jednorazową cenę, łatwo je kupić, ukryć i szybko wypić. Eksperci podczas prac Komisji Zdrowia zwracali uwagę, że wielkość opakowania ma znaczenie dla dostępności alkoholu. Państwo nie powinno ułatwiać sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu w formacie stworzonym do szybkiej konsumpcji" – argumentował wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.