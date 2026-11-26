Święta bożonarodzeniowe za granicą. Jeśli Polacy kupią bilet na ostatnią chwilę, mogą mocno się zdziwić. Fot. Unsplash/Daniel Verdugo

Z pewnością wielu Polaków wciąż liczy na to, że zwlekając z zakupem grudniowego biletu lotniczego na ostatnie dni przed wylotem, upoluje wyjątkową okazję cenową. Najnowsze zestawienie przygotowane przez wyszukiwarkę połączeń Kiwi.com pokazuje jednak, że w okresie bożonarodzeniowym taka strategia może skończyć się fatalnie.

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Popyt na grudniowe podróże rośnie w błyskawicznym tempie, a wolne miejsca w samolotach znikają w mgnieniu oka. Co mówią statystyki, które kierunki drożeją najbardziej i dokąd Polacy najchętniej uciekają przed mrozem?

Jesienno-zimowy boom na loty. Polacy zmieniają taktykę na Święta Bożego Narodzenia

Analiza danych rezerwacyjnych Kiwi.com jasno pokazuje, że gorączka planowania świątecznych wyjazdów rozkręciła się na dobre. Między wrześniem a październikiem liczba rezerwacji dokonywanych przez Polaków skoczyła aż o 143 proc. To ponad dwukrotny wzrost w zaledwie trzydzieści dni.

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Co więcej, dynamika ta wcale nie wyhamowała w kolejnym miesiącu. Jak się okazuje, w ciągu pierwszych 23 dni listopada wykupiono już o 24 proc. więcej biletów niż przez cały październik łącznie. Zmiany widać nie tylko w liniach lotniczych – all inclusive w Boże Narodzenie oznacza wielkie przetasowania w biurach podróży.

Jak wyjaśnia rzeczniczka Kiwi.com Daniela Chovancová, od stycznia do sierpnia dokonano zaledwie 11,5 proc. wszystkich dotychczasowych rezerwacji na święta 2026 roku, we wrześniu było to 13,7 proc., w październiku 33,4 proc., a w pierwszych 23 dniach listopada aż 41,4 proc. Wniosek? Niemal trzy czwarte biletów na tegoroczny okres bożonarodzeniowy zarezerwowano od początku października.

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Czy kupowanie biletu na ostatnią chwilę w ogóle się opłaca?

Dane Kiwi.com obejmujące polskie rezerwacje na wyloty między 18 a 27 grudnia udowadniają, że czekanie na "ofertę życia" tuż przed świętami może skończyć się dużym obciążeniem dla portfela. Osoby kupujące bilety w ostatnich dwóch tygodniach przed podróżą płaciły średnio nawet o 76 proc. więcej niż pasażerowie, którzy zarezerwowali tę samą trasę ponad miesiąc przed wylotem. Warto więc wiedzieć, kiedy kupować tanie bilety lotnicze – eksperci podpowiadają najlepszy dzień.

Najlepiej pokazuje to przykład z Berlinem, gdzie różnica na niekorzyść spóźnialskich sięgała właśnie 76 proc. Wyraźne skoki cen przed samym odlotem odnotowano też na innych często wybieranych europejskich trasach. Przykładowo bilety do Tirany drożały średnio o 45 proc., do Aten o 28 proc., a do Wiednia o 26 proc. Z kolei za loty do Barcelony i do Katanii na Sycylii trzeba było zapłacić o 23 proc. więcej, natomiast w przypadku Budapesztu różnica wynosiła 20 proc.

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Wniosek jest oczywisty – im bliżej świąt, tym drożej. Dlatego warto śledzić promocje na bilety lotnicze i sprawdzać, gdzie tanio lecieć w listopadzie i grudniu.

Święta za granicą. Jakie ciepłe kierunki warto wybrać?

Świąteczne wyjazdy zagraniczne przestały być w Polsce rzadkością i coraz częściej zastępują tradycyjne przygotowania w kuchni. Wiele rodzin wykorzystuje ten czas nie tylko na europejskie city breaki, ale także na ucieczkę przed mrozem w stronę łagodniejszego klimatu. Na krótkie wypady stawiamy zresztą od dawna – już jesienią Polacy ruszyli na jesienne city breaki, a 4 miasta biją rekordy popularności.

Wśród ciepłych kierunków szczególnie polecanych na przełom grudnia i stycznia wyróżniają się:

Sycylia oraz południe Hiszpanii (Barcelona, Malaga, Alicante): temperatury idealne na długie spacery nad morzem, zwiedzanie zabytków bez tłumów oraz świąteczna atmosfera w śródziemnomorskim wydaniu. Ateny i wyspy w Grecji: odkrywanie starożytnych zabytków w komfortowej aurze, choć na opalanie się nie ma szans. Dodatkowo warto wówczas spróbować lokalnych bożonarodzeniowych specjałów. Wyspy Kanaryjskie lub Madera: propozycja dla tych, którym zwyczajnie brakuje słońca i temperatur przekraczających 20 stopni Celsjusza w samym środku zimy. Szczególnie Madera zyskuje na popularności: propozycja dla tych, którym zwyczajnie brakuje słońca i temperatur przekraczających 20 stopni Celsjusza w samym środku zimy. Szczególnie Madera zyskuje na popularności: to nadal Europa, ale zimą mają 20 st. C, więc Polacy odkrywają niezwykłą wyspę