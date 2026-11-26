Od czerwca 2027 roku będzie obowiązywała rezerwacja przed słynną atrakcją w Alpach. Francuzi zdecydowali. Turyści nie będą zadowoleni. Fot. Unsplash/Ankur Khandelwal

Górskie krajobrazy Alp co roku przyciągają tłumy spragnionych spektakularnych panoram. Niestety popularność najpiękniejszych zakątków zaczyna mieć jednak swoją cenę. Jedna z najbardziej ikonicznych atrakcji w regionie doczeka się wkrótce zupełnie nowych zasad zwiedzania. Turyści będą kręcić nosem.

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Jeśli planujesz letni wyjazd w okolice masywu Mont Blanc, lepiej się przygotuj. Ograniczenia wejdą w życie od czerwca 2027 roku. Kogo obejmą limity i czy za wejście w góry trzeba będzie zapłacić?

Zacznie się w czerwcu 2027 roku. Władze zdecydowały w sprawie słynnej atrakcji w Alpach

Alpy kojarzą się wielu podróżnikom przede wszystkim z zimowym szaleństwem na nartach, ale od późnej wiosny do wczesnej jesieni tamtejsze doliny przeżywają prawdziwe oblężenie miłośników trekkingu. Dużym zainteresowaniem cieszą się miejsca łatwo dostępne dzięki infrastrukturze kolejowej.

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Niestety nadmierny ruch turystyczny coraz mocniej dotyka delikatnej przyrody rezerwatu Aiguilles Rouges i zwyczajnie prowadzi do niszczenia roślinności, wydeptywania dzikich ścieżek czy erozji brzegów jezior. Overtourism to rosnący problem, a wybryki turystów na wakacjach tylko pogłębiają skalę zniszczeń.

Z danych rezerwatu wynika, że w 2025 roku ten zakątek odwiedziło około 130 tysięcy osób, czyli dwukrotnie więcej niż pięć lat wcześniej. W szczycie lata nad wodą pojawia się średnio ponad 2300 turystów dziennie. Z kolei w najbardziej oblegane dni liczba ta sięga nawet czterech tysięcy, przez co od czerwca 2027 roku dostęp do atrakcji przestanie być tak swobodny jak dotychczas.

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Obowiązkowe rezerwacje i dzienne limity nad Lac Blanc oraz jeziorami Chéserys

W odpowiedzi na rosnącą presję turystyczną władze Chamonix podjęły stanowczą decyzję. Zostanie wprowadzony system regulacji ruchu w rejonie położonego na wysokości około 2350 m n.p.m. jeziora Lac Blanc oraz sąsiednich jezior Chéserys. Francuzi nie są w tym odosobnieni – Włochy wprowadzają limity turystów, a wjazd tylko dla wybranych obowiązuje już m.in. w Dolomitach.

Od 1 czerwca do 30 września 2027 roku wejście na ten obszar będzie wymagało wcześniejszej, bezpłatnej rejestracji przez specjalną platformę internetową, na której turysta otrzyma kod QR sprawdzany w punktach kontrolnych.

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Rezerwacji trzeba będzie dokonać co najmniej trzy dni przed planowaną wizytą. Zakłada się wpuszczanie ok. 600 osób dziennie w czerwcu oraz od 900 do 1000 w lipcu, sierpniu i wrześniu. Należy mieć na uwadze, że brak przepustki ma wiązać się z karami.

Regulacja obejmie wszystkich docierających w ten rejon, nawet osoby skracające drogę koleją linową na Flégère. Poza okresem letnim dostęp będzie wolny, a cały system ma być testowany przez trzy lata. Podobne zmiany mogą objąć słynną trasę wokół masywu, bo zapowiada się koniec samowolki turystów na najsłynniejszym szlaku Europy, a władze chcą zmian.

Czy w dolinie Chamonix wszystko będzie płatne? Praktyczne wskazówki dla turystów

Wprowadzenie limitów wejść nie oznacza ani zamknięcia gór dla odwiedzających, ani wprowadzenia nowej opłaty za podziwianie alpejskich szczytów. Pod tym względem Alpy różnią się od Hiszpanii, gdzie największa atrakcja Teneryfy będzie płatna, bo mają dość turystów. Rezerwacja wejścia w rejon Lac Blanc i jezior Chéserys pozostanie całkowicie bezpłatna. Jej jedynym celem jest rozładowanie tłumów i ochrona środowiska. Turyści planujący wyjazd w ten region powinni jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

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Inne szlaki pozostają otwarte: w całej dolinie Chamonix wciąż dostępnych jest mnóstwo malowniczych tras trekkingowych, na które można wejść bez wcześniejszej rejestracji. Płatne pozostają dodatkowe usługi: choć sam wstęp na szlak jest darmowy, jak dotychczas trzeba liczyć się z kosztami przejazdów kolejami linowymi, noclegów w schroniskach czy dojazdu. Obowiązują wcześniejsze zakazy: w jeziorach nie wolno się kąpać, biwakowanie nad samym Lac Blanc jest zabronione, a rozbicie namiotu nad jeziorami Chéserys wymaga oddzielnej rezerwacji w ramach limitu 30 miejsc. Warto o tym pamiętać, bo nieznajomość lokalnych zasad bywa kosztowna – w jeziorach nie wolno się kąpać, biwakowanie nad samym Lac Blanc jest zabronione, a rozbicie namiotu nad jeziorami Chéserys wymaga oddzielnej rezerwacji w ramach limitu 30 miejsc. Warto o tym pamiętać, bo nieznajomość lokalnych zasad bywa kosztowna – festiwal głupoty w Tatrach ma się świetnie, a taka pomyłka kosztuje 14 tys. zł