Palma i piasek zamiast śniegu i choinki, a all inclusive zamiast wigilijnej kolacji. Tak Polacy podróżują w Boże Narodzenie Fot. Original arts/Shutterstock

Polacy coraz częściej nie mają ochoty spędzać Bożego Narodzenia w Polsce. Zamiast świątecznej gonitwy, szarówki i chłodu wybierają słoneczne wakacje all inclusive z dala od pierogów z kapustą i barszczu czerwonego. Co więcej, zdecydowanie nie trzymają się za kieszeń, rezerwując wczasy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jeszcze kilka lat temu święta Bożego Narodzenia były dla nas czasem spędzonym w rodzinnym domu przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami. Dziś Polacy coraz częściej albo rezerwują wakacje all inclusive, albo bardzo poważnie to rozważają. Jak wynika z danych Wakacje.pl, królem takich świątecznych wyjazdów jest Egipt, ale za jego plecami dochodzi do licznych zmian wskazujących na jeden bardzo silny trend. W święta chcemy słońca.

Polacy ruszają na zimowe all inclusive. Przebojem niewielka wyspa na Morzu Śródziemnym

Zimowa dominacja Egiptu nie jest żadną niespodzianką. Co roku powtarza się ten sam scenariusz: szał na wyjazdy na Boże Narodzenie i sylwestra, Polacy chcą all inclusive w jednym kraju. Kraj ten dzieli i rządzi w chłodnych miesiącach od lat za sprawą bardzo przystępnych cen, ale i ponad 20 st. C na termometrze przez cały rok. W połączeniu z zaledwie 4-godzinnym lotem jest to po prostu wymarzony kierunek na leniwe zimowe wakacje, czyli zimę pod palmami.

REKLAMA

Jednak ciekawie robi się za jego plecami. Drugie miejsce zajmuje bowiem Malta, która wręcz przebojem wdarła się do topki biur podróży i nie wypada z niej niezależnie od pory roku. Letnie wakacje, wiosna, city breaki czy właśnie święta – Malta dla Polaków stała się idealnym kierunkiem niezależnie od daty w kalendarzu. Zainteresowanie nią w okresie świątecznym rok do roku rośnie aż o 20 proc.

To jednak tylko kontynuacja dużego trendu: Polacy masowo uciekają na maleńką wyspę, już padł rekord sprzed roku. Z oficjalnych danych wynika bowiem, że Polacy w 9 miesięcy 2026 roku pobili ubiegłoroczny historyczny rekord liczby odwiedzin. 417 tys. podróżnych robi wrażenie, a to właśnie listopad i grudzień są tam w naszym wykonaniu bardzo aktywne.

REKLAMA

Podium uzupełnia Hiszpania, a tak naprawdę Wyspy Kanaryjskie, które zimą kuszą słońcem, plażami, ale i aktywnymi wakacjami. To, jak spędzicie tam zimowe wakacje, zależy w dużej mierze od tego, którą wyspę wybierzecie. W kwestiach liczbowych zainteresowanie Hiszpanią w okresie świątecznym rok do roku rośnie o ponad 33 proc.

Zupełnie nowe kierunki na zimowe wyjazdy. Zainteresowanie rośnie błyskawicznie

Wakacje.pl zdradzają również, że w czołowej dziesiątce nie brakuje nowych krajów, które notują bardzo dynamiczne wzrosty zainteresowania. Na czwarte miejsce przebojem wdarła się Tajlandia, która rok do roku awansowała o dwie lokaty. Ten egzotyczny kraj zimą zapełnia się Polakami, ale za plecami rośnie mu konkurent.

REKLAMA

Prawdziwe roszady zaczynają się jednak w okolicy 7. miejsca. Właśnie tam, dzięki wzrostowi zainteresowania wynoszącemu 50 proc. rok do roku, awansowało Maroko. Tuż za jego plecami znajduje się nadal popularny Zanzibar, a później znów są zmiany. Na 9. miejsce wskoczył Wietnam, a czołówkę zamyka Kenia. Oba te kraje rok do roku urosły o ok. 46 proc.