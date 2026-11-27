Policja poszukuje 38-letniej Natalii Hojny z Oświęcimia. Fot. tomeqs/shutterstock/policja, montaż: naTemat

Policja poszukuje 38-letniej Natalii Hojny z Oświęcimia. Kobieta przebywała w Holandii, gdzie ostatnio mieszkała w Hadze, jednak od kilkunastu dni jej bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu. Siostra zaginionej zwróciła się o pomoc również do internautów.

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Natalia Hojny wyjechała z Polski 26 grudnia 2025 roku. Przez kolejne miesiące utrzymywała kontakt z rodziną. Bliscy nie mieli wcześniej powodów do niepokoju. Sytuacja zmieniła się podczas rozmowy telefonicznej 9 listopada 2026 roku. Połączenie z siostrą zostało nagle przerwane i od tamtej pory 38-latka nie odezwała się do rodziny.

Zaginięcie Natalii Hojny

W internecie pojawił się apel siostry zaginionej. Kobieta opublikowała go na facebookowym profilu "Gdziekolwiek jesteś", tym samym, na którym nagłaśniano sprawę, gdy Iwona Becker zaginęła we Francji. Nie ukrywa, jak bardzo martwi się o Natalię, i prosi ją chociaż o krótką wiadomość.

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"Nati, jestem przerażona Twoim milczeniem. Nie wiem, gdzie szukać i jak dowiedzieć się, że jesteś bezpieczna. Błagam Cię, siostro, jeżeli czytasz ten post, daj mi tylko znak, że u Ciebie wszystko w porządku, że nie potrzebujesz pomocy" – napisała.

Siostra 38-latki zwróciła się też do użytkowników Facebooka. Poprosiła o udostępnianie wpisu, by informacja o zaginięciu dotarła do jak największej liczby osób. Podobny apel wystosowali bliscy, gdy media opisywały zaginięcie Beaty Klimek.

Poszukiwania policji z Oświęcimia. Jest rysopis zaginionej 38-latki

Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. "Ostatni raz kontaktowała się z rodziną telefonicznie w poniedziałek 9 listopada 2026 roku. Aktualnie rodzina nie posiada z nią kontaktu. Nie jest znane miejsce jej pobytu" – czytamy w komunikacie funkcjonariuszy. Nagle przerwana rozmowa telefoniczna zdarzyła się już w innych sprawach. Tak było, gdy Anna Wilska zaginęła na Majorce.

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Policja podała również rysopis kobiety. Natalia ma około 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, jasne blond włosy i zielone oczy.

Poszukiwania zaginionej Natalii Hojny z Oświęcimia. Fot. Policja

Policja wystosowała apel do obywateli: "Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu prowadzą poszukiwania zaginionej. Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które od chwili zaginięcia widziały Natalię Hojnę lub posiadają jakąkolwiek informację na temat miejsca jej pobytu, o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numer 47 83 26 280 lub pod numer alarmowy 112".