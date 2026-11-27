Rafał Trzaskowski odniósł się do decyzji sądu w sprawie protestu przed TK. Fot. Longfin Media/ PawelCebo/shutterstock, montaż: naTemat

Rafał Trzaskowski odniósł się do decyzji sądu w sprawie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Zgromadzenie od tygodni budzi kontrowersje ze względu na utrudnienia w ruchu i skargi mieszkańców.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

O planowanym zażaleniu Rafał Trzaskowski poinformował w serwisie X. Podkreślił, że szanuje rozstrzygnięcie sądu, ale zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do zaskarżenia.

Trzaskowski nie zgadza się z decyzją sądu. Zapowiada zażalenie

"Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie" – napisał prezydent Warszawy.

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył odwołanie organizatora protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sędzia Anna Bonkowska-Kubek zdecydowała o uchyleniu decyzji prezydenta stolicy, który odmówił przedłużenia zgody na zgromadzenie.

REKLAMA

Jednym z punktów spornych był termin złożenia zawiadomienia przez organizatora. Ratusz uznał, że dokument wpłynął zbyt wcześnie. Został złożony 10 listopada, a zgromadzenie miało trwać do 5 stycznia.

Miasto powołało się na przepisy Prawa o zgromadzeniach. Zgodnie z nimi zawiadomienie należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zdaniem urzędników zgłoszenie protestu na okres po 10 grudnia nie spełniało tego wymogu.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek wyjaśniła, że termin należy liczyć od pierwszego dnia planowanego zgromadzenia. W tym przypadku organizator dochował wymaganego terminu.

REKLAMA

Sąd uchylił decyzję warszawskiego ratusza

Podczas posiedzenia sąd rozpatrywał również zastrzeżenia miasta dotyczące bezpieczeństwa i utrudnień w ruchu. Ratusz powoływał się na skargi mieszkańców oraz negatywne opinie służb ratunkowych. Według nich protest blokujący część Alei Szucha utrudnia przejazd w tej okolicy.

Sędzia uznała jednak, że przedstawione przez miasto argumenty nie uzasadniały zakazu zgromadzenia. Wskazała, że ratusz nie wykazał, by protest naruszał zasady organizowania zgromadzeń lub stwarzał realne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi czy mienia.

REKLAMA

Zwróciła też uwagę, że takie zagrożenie musi być bardzo prawdopodobne w chwili wydawania decyzji o zakazie. W ocenie sądu w tej sprawie nie udało się tego wykazać.

Anna Bonkowska-Kubek skrytykowała sposób, w jaki ratusz podszedł do skarg mieszkańców. Jej zdaniem miasto nie zweryfikowało zgłaszanych problemów i nie podjęło próby współpracy z organizatorem protestu.

Sędzia odniosła się także do kwestii handlu prowadzonego na terenie zgromadzenia. Zaznaczyła, że przepisy przewidują kary za zakłócanie porządku publicznego oraz handel w niedozwolonych miejscach. Nie jest to jednak powód, by zakazywać całej demonstracji.

Podczas uzasadnienia podkreśliła, że zakaz zgromadzenia powinien być stosowany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Władze powinny najpierw szukać rozwiązań, które pozwolą przeprowadzić protest zgodnie z prawem.

Bonkowska-Kubek podkreśliła, że odpowiedzialność za prawidłowy przebieg demonstracji spoczywa zarówno na jej organizatorze, jak i na organach państwa. Te drugie powinny umożliwiać obywatelom korzystanie z prawa do zgromadzeń i wyrażania poglądów.

Jak pisaliśmy w naTemat, sprawa trafiła do sądu po tym, jak w kwestii protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym warszawski ratusz postawił sprawę jasno i odmówił przedłużenia zgody na zgromadzenie. Zgodnie z wcześniejszą decyzją protest miał zakończyć się najpóźniej 30 listopada. Zgromadzenie trwa od 18 września i jest pokłosiem sporu, w którym Trybunał Konstytucyjny w chaosie stał się areną politycznej wojny. Spór ma również wymiar ekonomiczny, bo chaos z Trybunałem kosztuje miliardy.

REKLAMA

Miasto uzasadniało odmowę skargami mieszkańców, utrudnieniami w ruchu i obawami o bezpieczeństwo. Urzędnicy zwracali uwagę, że demonstranci zajmują część jezdni, przez co przejazd w okolicy jest utrudniony. Wskazywali również na możliwe problemy z poruszaniem się służb ratunkowych i ryzyko zakłócenia porządku publicznego.

W uzasadnieniu ratusz przypominał, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń nie może naruszać praw innych osób. Organizator protestu nie zgodził się z decyzją miasta i odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na złożenie odwołania miał 24 godziny. Sąd przyznał mu rację i uchylił rozstrzygnięcie ratusza. To nie pierwszy raz, gdy w sporze o zakaz zgromadzenia Rafał Trzaskowski przegrał proces. Przypomnijmy, że na rozstrzygnięcie zareagował również prezes PiS – po tym zwrocie akcji ws. protestu przed TK Kaczyński triumfuje.