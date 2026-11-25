Czarzasty zablokował nowy zespół PiS. Fot. TomaszKudala/shutterstock./@KancelariaSejmu/X, montaż: naTemat

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zablokował powołanie zespołu parlamentarnego ds. naprawy ładu konstytucyjnego. Kancelaria Sejmu przedstawiła uzasadnienie tej decyzji. Jarosław Kaczyński ostro zareagował.

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O decyzji Włodzimierza Czarzastego poinformowała w środę Kancelaria Sejmu. Jak przekazano w komunikacie, marszałek wydał 23 listopada zarządzenie nr 22, w którym odmówił zgody na utworzenie zespołu parlamentarnego o nazwie: "ds. przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego, rozliczenia naruszeń prawa, w tym w szczególności działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej".

Marszałek Sejmu odmówił zgody na powołanie zespołu

Kancelaria przypomniała, że po zmianach w Regulaminie Sejmu z pierwszej połowy 2026 roku to marszałek rozpatruje wnioski dotyczące tworzenia zespołów poselskich i parlamentarnych. Przepisy pozwalają mu odmówić zgody, jeśli nazwa lub cele takiej grupy są niezgodne z prawem albo naruszają godność i powagę Sejmu.

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Wątpliwości Kancelarii wzbudziło przede wszystkim sformułowanie ws. "działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej". Jak wyjaśniono w komunikacie, zwrot ten zapisano w trybie oznajmującym, czyli wskazującym na określony stan faktyczny i działanie, które może wypełniać znamiona czynu zabronionego.

"Funkcjonowanie zespołu o takiej nazwie potwierdzałoby, bez działania organów ścigania i orzeczenia sądu, że w Polsce doszło do 'działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów RP'. Autorytet Sejmu nie może być wykorzystywany do takich działań" – podkreśliła Kancelaria Sejmu.

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Zastrzeżenia dotyczyły również zapowiedzi "rozliczenia naruszeń prawa". Kancelaria zaznaczyła, że w państwie demokratycznym zajmują się tym właściwe organy ścigania. "Zespół parlamentarny nie może dokonywać 'rozliczenia naruszeń prawa', w szczególności rozumianych w sensie prawnym, a nie potocznym lub politycznym" – wskazano w komunikacie.

Od decyzji marszałka można odwołać się do Prezydium Sejmu. Kancelaria ostrzegła też, że działalność posłów pod szyldem zespołu parlamentarnego bez wymaganej zgody będzie oceniana pod kątem ewentualnego naruszenia Zasad etyki poselskiej.

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Jarosław Kaczyński krytykuje decyzję Czarzastego

Na odmowę marszałka zareagował Jarosław Kaczyński, który stawia zaporowy warunek ws. resetu TK. "Kuriozalna decyzja marszałka Czarzastego o braku zgody na powołanie parlamentarnego zespołu ds. przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego (…) pokazuje, iż rządzący ewidentnie boją się odpowiedzialności za bezprawne działania wokół TK i innych instytucji państwowych" – napisał prezes PiS.

Prezes PiS odniósł się również do składu planowanej grupy. "Boją się także czegoś więcej: współpracy polskich patriotów, bo w składzie zespołu zasiadają przedstawiciele wielu środowisk patriotycznych. To wskazówka dla nas wszystkich, jak działać w przyszłości. Dlatego tym bardziej w sprawie zespołu parlamentarnego nogi nie odstawiamy. Zespół powstanie" – zapowiedział.

Jak pisaliśmy w naTemat, konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się 30 października. Jego skutki odczuły nawet rynki: złoty najsłabszy od trzech lat to m.in. efekt sporu o TK. Tego dnia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego, prezesa TK, oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.