DonaldT usk jednak znalazł sposób na TK. Fot. Elzbieta Krzysztof/Juergen Nowak/shutterstock, montaż: naTemat

Trybunał Konstytucyjny będzie otrzymywał pieniądze za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. O decyzji Donalda Tuska poinformował w czwartek szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.

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26 listopada Jan Grabiec był gościem w programie "News Michalskiego" w TVN24+. Jak przekazał szef Kancelarii Premiera, środki na działalność TK będzie przekazywał Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze zapewni minister finansów Andrzej Domański.

Donald Tusk zdecydował o finansowaniu Trybunału Konstytucyjnego

– Premier wydał dyspozycję, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a środki zapewni minister finansów, tak, żeby BGK mógł finansować działalność Trybunału – powiedział. Postanowienie w tej sprawie miało zostać wydane po posiedzeniu Rady Ministrów.

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O decyzji Donalda Tuska poinformował na platofrmie X rzecznik rządu Adam Szłapka. "Premier Donald Tusk wydał dyspozycję, by Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a środki na ten cel zabezpieczy minister finansów. Państwo musi działać" – czytamy.

Decyzja rządu jest związana ze sporem o to, kto może dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na rachunkach TK. 16 listopada NBP poinformował o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych z kont Trybunału. Bank centralny tłumaczył, że otrzymał sprzeczne dokumenty ws. osób uprawnionych do wydawania dyspozycji finansowych.

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Przypomnijmy, że wcześniej doszło do zawieszenia w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W związku z tym do NBP trafiły dokumenty wskazujące różne osoby jako uprawnione do reprezentowania Trybunału w sprawach bankowych.

Jeszcze przed decyzją o finansowaniu TK przez BGK rząd przyjął uchwałę w sprawie sytuacji Trybunału. Wskazano w niej, że jego dalsze funkcjonowanie jest zagrożone przez wstrzymanie przez NBP przelewów z rachunków TK.

Rada Ministrów zobowiązała premiera i ministra finansów do podjęcia działań, które mają chronić interesy Skarbu Państwa i zapewnić bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny.

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Rząd zwrócił też uwagę, że brak dostępu do pieniędzy może utrudnić pracę instytucji publicznych i doprowadzić do roszczeń odszkodowawczych. W uchwale podkreślono również potrzebę ochrony zasad demokratycznego państwa prawnego.

Sprzeczne dokumenty w NBP i wezwanie do odblokowania rachunków TK

NBP wyjaśnił, że 2 listopada Bogdan Święczkowski przekazał bankowi dokument dotyczący osób uprawnionych do reprezentowania TK w sprawach bankowych. Cztery dni później do NBP trafiły kolejne dokumenty, w których wskazano inne osoby uprawnione do dysponowania pieniędzmi Trybunału.

Bank centralny uznał, że otrzymał sprzeczne informacje o tym, kto może wydawać dyspozycje dotyczące środków na kontach TK. „Doszło więc do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK” – przekazał.

W środę na stronie Trybunału pojawiło się pismo Anny Korwin-Piotrowskiej do prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wezwała w nim bank do odblokowania rachunków TK. Twierdziła, że to ona ma prawo wydawać dyspozycje dotyczące zgromadzonych na nich pieniędzy.