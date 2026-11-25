Bogdan Święczkowski pojawił się w środę w Parlamencie Europejskim, gdzie opisywał sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce, krytykując działania rządu Donalda Tuska. Musiał jednak skrócić swoje wystąpienie, ponieważ spieszył się na protest pod siedzibą TK, który dzisiejszą decyzją władz Warszawy nie zostanie przedłużony.
Jak opisywaliśmy już w naTemat, w środę 25 listopada warszawski ratusz postawił sprawę jasno w kwestii protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władze miasta odmówiły organizatorom przedłużenia zgody i zgromadzenie nie będzie mogło trwać dłużej niż do 30 listopada. W uzasadnieniu wskazano na skargi mieszkańców, utrudnienia w ruchu i możliwe problemy z bezpieczeństwem.
Do tej decyzji, jak i samej sytuacji wokół TK, odnosił się w środę prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski podczas swojej wizyty w Parlamencie Europejskim.
Wystąpienie Bogdana Święczkowskiego w Parlamencie Europejskim. Mówił o zamachu i wysadzaniu z siodła
– Goni nas czas. Musimy dzisiaj wrócić do Polski, bo w Polsce dzieją się rzeczy niezwyczajne. Dowiedzieliśmy się przed chwilą, że prezydent stolicy Warszawy, wiceprzewodniczący partii rządzącej, podjął decyzję o nieprzedłużaniu protestu w obronie Trybunału Konstytucyjnego, więc muszę być na miejscu w Warszawie. Zatem to nasze wysłuchanie niestety musi być krótsze – rozpoczął Bogdan Święczkowski w swoim przemówieniu.
Dodał także, że obecnie trwa "quasi postępowanie dyscyplinarne" w stosunku do niego. – Sędziowie uzurpatorzy, którzy przejęli Trybunał Konstytucyjny, w chwili obecnej obradują w Sądzie Okręgowym, nie w Trybunale Konstytucyjnym, tylko w Sądzie Okręgowym w Warszawie i decydują o tym, czy jestem zawieszonym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy nie. Czyli orzekają we własnej sprawie tak naprawdę – mówił Święczkowski.
Następnie przeszedł do opisywania swoich odczuć w stosunku do sytuacji mającej miejsce w Trybunale Konstytucyjnym od 30 października, gdy zarządzono przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego. Stwierdził on, że od tego momentu jest "prezesem na uchodźstwie".
– 30 października na polecenie władzy wykonawczej, najprawdopodobniej premiera Donalda Tuska i podległych mu służb, policja w ilości kilkuset funkcjonariuszy wtargnęła na teren Trybunału Konstytucyjnego wraz z osobami, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego oraz z trzema sędziami, którzy przeszli na ich stronę, zostali wybrani przez obecną koalicję rządzącą, przejęli gmach Trybunału Konstytucyjnego – mówił Święczkowski w Parlamencie Europejskim.
Później wskazywał, że "gmach Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili jest odgrodzony od Polaków trzema barierami, założone są łańcuchy na furtce, na bramie, w środku są funkcjonariusze policji oraz funkcjonariusze służb specjalnych".
Prezes TK tłumaczył, że obradujący w tej chwili w TK sędziowie uczestniczą jego zdaniem w "zorganizowanym związku przestępczym, który dokonuje zamachu na konstytucyjny organ państwa". – I przy okazji na ustrój Rzeczpospolitej Polskiej, demokratycznego państwa prawnego, członka Unii Europejskiej, której to instytucji międzynarodowej państwo jesteście reprezentantami – zwracał się do zgromadzonych w PE.
W wypowiedzi nie zabrakło również bezpośredniego nawiązania do premiera Polski. – Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział publicznie, że musi mieć w Trybunale swoich sędziów i te wypowiedzi są dostępne w mediach, publicznie też zapowiedział do dziennikarzy, że musi tego Święczkowskiego wysadzić z siodła, czyli usunąć go ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego i te zapowiedzi zostały zrealizowane – twierdził Bogdan Święczkowski. Wyraził również obawę o przyszłoroczne wybory parlamentarne.
– W moim najgłębszym przekonaniu te wszystkie działania mają doprowadzić do tego, żeby na jesień przyszłego roku nie odbyły się w Polsce wolne, bezpośrednie i równe wybory parlamentarne – ogłosił prezes TK.
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Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK trafiły już do prokuratury
Jednocześnie w środę Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w poniedziałek sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska przekazała Prokuratorowi Generalnemu Waldemarowi Żurkowi cztery uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz dwa zarządzenia o odmowie przyjęcia do rozpoznania wniosków Prokuratora Generalnego. Już we wtorek informowaliśmy w naTemat, że według doniesień RMF FM prokuratura dostała to, na co czekała, a Święczkowski może być wezwany lada dzień.
Przypomnijmy, że podczas posiedzenia 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podjęło uchwały o uchyleniu immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Jednocześnie zgromadzenie nie wyraziło zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Bogdana Święczkowskiego, a dwa inne wnioski prokuratury skierowane przeciwko niemu nie zostały w ogóle przyjęte do rozpoznania ze względu na błędy formalne.