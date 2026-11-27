Nawrocki zawetował nowe progi podatkowe. Fot. YouTube.com / Prezydent RP

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu nowelizacji przepisów podatkowych dotyczących PIT, CIT i ryczałtu. Zmiany miały przynieść korzyści milionom podatników, ale zakładały też wyższe obciążenia dla największych firm.

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Jednym z głównych założeń ustawy było przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł rocznego dochodu. Projekt przewidywał też wprowadzenie 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 tys. do 150 tys. zł. Dopiero dochody przekraczające tę kwotę miały być opodatkowane według obecnej, 32-procentowej stawki.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zmian w PIT, CIT i ryczałcie

Zmiana miała pomóc osobom, których zarobki przekraczają 120 tys. zł rocznie. Coraz więcej pracowników wpada w drugi próg podatkowy, ponieważ ich pensje rosną. Drugi próg podatkowy to zmora pracownika – nie trzeba dużo zarabiać, by się na niego załapać. Nowe przepisy miały sprawić, że zapłacą niższy podatek od części swoich dochodów.

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Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się jednak z proponowanym kierunkiem zmian. W nagraniu opublikowanym w piątek na platformie X zarzucił rządowi, że projekt przyniósłby korzyści tylko niewielkiej grupie podatników, a jednocześnie zwiększył obciążenia części przedsiębiorców.

– Ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy – powiedział prezydent.

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I dodał: "Oczekuję takich zmian podatkowych, które będą korzystne dla większości obywateli, tak jak to zapowiadała obecna koalicja w roku 2023".

Minister finansów Andrzej Domański oceniał, że na proponowanych zmianach mogłoby skorzystać około 3,5 mln podatników. Według szacunków w ich portfelach zostałoby nawet 3,6 tys. zł rocznie. ak pisaliśmy w naTemat jeszcze przed decyzją, nowe progi PIT wiszą na włosku, Nawrocki kręci nosem, a Domański ma plan "B".

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji prezydenta, premier Donald Tusk wystosował apel do Nawrockiego.

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– Bardzo bym nalegał, żeby pan prezydent to dzisiaj podpisał, bo mówimy o bardzo konkretnym interesie milionów Polek i Polaków, to podniesie progu podatkowego to jest ratowanie wynagrodzeń także w takich zawodach, jak nauczyciele czy pielęgniarki, ratowanie tych wynagrodzeń przed opresją podatkową – powiedział na konferencji prasowej po Nadzwyczajnym Szczycie Rady Europejskiej.

Tusk ostrzegał również, że zawetowanie ustawy może mieć dla Nawrockiego poważne konsekwencje polityczne. Nazwał taki scenariusz "politycznym samobójem".

– Ja wiem, że nie chce pomagać pan prezydent w dobrych sprawach, bo raczej woli nam przeszkadzać czy dokuczać, ale tutaj może pomyśli przynajmniej o swoim interesie, bo jeśli on miałby zablokować taką ustawę, to chyba te parę milionów ludzi mu będzie to pamiętało do końca życia – dodał Tusk. Już w sierpniu, gdy padło pytanie o możliwe weto, taki "komplement" Nawrocki otrzymał od Tuska: "jest absolutnym rekordzistą".

Zmiany dla firm i najbogatszych

Nowelizacja przewidywała również podwyżkę podatku CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm. Chodziło o przedsiębiorstwa, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro. Przeciwko tej zmianie opowiadała się opozycja, która apelowała do prezydenta o weto.

Andrzej Domański przekonywał natomiast, że nowa stawka nie byłaby niczym nadzwyczajnym na tle innych państw europejskich. – Do poziomu takiej średniej europejskiej, tutaj nie mówimy o niczym naprawdę wyjątkowym – tłumaczył. Gdy w sierpniu rząd zapowiadał rewolucję w podatkach, Tusk odsłonił karty: kto zyska, a kto straci.

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