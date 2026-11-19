Ulga na internet znika z PIT od 2027 roku. Ostatnia szansa na odliczenie jest w zeznaniu za 2026 rok Fot. Andrzej Rostek / Shutterstock

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która od 2027 roku likwiduje ulgę na internet. Akurat teraz, kiedy po latach odkładania tego na później w końcu miałem z niej skorzystać. Przez chwilę byłem pewien, że się spóźniłem, ale wychodzi na to, że jeszcze się załapię rzutem na taśmę.

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Ustawa o PIT, CIT i ryczałcie to jedna z trzech, które prezydent podpisał 18 listopada. Druga podnosi akcyzę na alkohol, a pieniądze z niej mają w całości trafić do służby zdrowia. Trzecia zmienia ustawę o wspieraniu nowych inwestycji.

Karol Nawrocki zawetował podwyżkę VAT z 5 do 23 proc. na napoje energetyczne i bezalkoholowe odpowiedniki trunków z dodatkiem soku. – Konsekwencje zapłaciliby sadownicy i plantatorzy polskich owoców – przekonywał prezydent.

Jak działała ulga na internet i ile można było odliczyć?

Ulga wystartowała w 2005 roku. W naTemat przypominaliśmy, że w tym roku poszła pod nóż, żeby resort mógł ratować budżet, choć pierwotnie "miała na celu wesprzeć przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i upowszechnienie dostępu do internetu w kraju". Od 2013 roku przestała być bezterminowa. Przysługiwała przez dwa kolejne lata podatkowe i ani dnia dłużej.

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W praktyce odliczało się do 760 zł rocznie na osobę, a małżonkowie rozliczający się wspólnie mogli odliczyć razem do 1520 zł. Liczył się sam internet (domowy i w telefonie), a w poradniku zwracaliśmy uwagę, że instalacja i naprawy się nie wliczały. Na fakturze musiało być nasze nazwisko, a przy pakiecie z telewizją także osobna kwota za sieć.

Wspomniane 760 zł zmniejszało dochód, a nie sam podatek. Przy stawce 12 proc. daje to realnie 91,20 zł mniej do zapłaty rocznie, więc przez dwa lata ok. 182 zł. Przy stawce 32 proc. wychodzi więc tylko 243,20 zł rocznie.

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Pojawiła się dodatkowa furtka. Art. 5 ustawy z druku nr 3149 mówił, że podatnik, który pierwszy raz skorzysta z ulgi w PIT za 2026 rok, "zachowuje prawo do tego odliczenia w zeznaniu składanym za 2027 r.".

INNPoland tłumaczył, że PIT za 2026 rok to ostatnia szansa, żeby zacząć korzystać z tej ulgi. Kto jej nie wykorzysta przy najbliższym rozliczeniu, będzie po prostu stratny.

Dlaczego latami nie odliczałem ulgi na internet?

Podejrzewam, że sporo osób nadal nie wie, że taka ulga w ogóle istniała, a uprawnionych jest naprawdę dużo. Sam przez lata miałem ją z tyłu głowy, tylko że w wynajmowanych mieszkaniach internet był na właściciela. Nie chciałem bawić się w przepisywanie faktur czy pełnomocnictwa, bo ulga i tak działała tylko przez dwa lata, więc uznałem, że mam czas.

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W wakacje zeszłego roku założyłem w końcu umowę na siebie. Za 2025 rok nic nie odliczyłem, bo chciałem poczekać na pełny 2026 rok i odliczyć komplet za ten i przyszły rok. Kiedy rząd ogłosił koniec ulgi, myślałem, że przespałem okazję.

Na szczęście jeszcze zmieszczę się w przepisie przejściowym. Internet odliczę w PIT za 2026 rok i jeszcze raz w PIT za 2027 rok. Teraz na pewno będę o tym pamiętał.

Rząd łata budżet ulgą na internet, a krwiodawcy odliczą dwa razy więcej

Nie mogę winić tylko prezydenta, bo projekt przygotował rząd, który szuka pieniędzy na łatanie budżetu. Z oceny skutków regulacji dołączonej do projektu wynika, że w PIT za 2024 rok ulgę odliczyło 465 tys. podatników, łącznie na 298 mln zł. Budżet ma na tym zyskać od 25,9 mln zł w 2028 roku do 77,4 mln zł w 2036 roku. Przy wydatkach państwa liczonych w setkach miliardów złotych to drobniaki.

Ulga nie była szczególnie popularna, ale stawiam, że głównie przez to, iż mało kto o niej wiedział. I do tego od paru lat składanie zeznania jest banalnie proste dzięki usłudze e-PIT. Na podatki reagujemy alergicznie, więc chcemy to załatwić jak najszybciej bez wchodzenia w detale.

Na pocieszenie jest podwojenie ulgi dla krwiodawców. Od 2027 roku za litr będzie to 260 zł zamiast 130 zł. Mężczyzna może oddać rocznie maksymalnie 2,7 l krwi pełnej (sześć donacji po 450 ml), wobec czego odliczy 702 zł.

Kobieta odda najwyżej 1,8 l i odliczy 468 zł. Limit wynosi 6 proc. dochodu łącznie z innymi darowiznami (tak, krew traktowana jest jak darowizna). Nowa stawka obejmie jednak dopiero krew oddaną od 1 stycznia 2027 roku, a w PIT za 2026 rok za litr nadal odliczymy 130 zł.

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