Kolejna odsłona sporu Nawrocki kontra Sikorski. Fot. Flickr / MSZ / Konrad Laskowski

Czerwony dywan, wojskowa asysta i dyplomatyczne honory w Santiago szybko zeszły na dalszy plan. Zagraniczna podróż prezydenta Karola Nawrockiego po Ameryce Południowej stała się polem do kolejnej wymiany uszczypliwości na szczytach polskiej władzy. Radosław Sikorski nie omieszkał przypomnieć o ciągnącym się od miesięcy sporze wokół polskich placówek dyplomatycznych.

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Karol Nawrocki odbywa właśnie wizytę w Ameryce Południowej. Po spędzeniu czasu z Javierem Mileiem (prezydentem Argentyny, a zarazem fanem pił motorowych, którego nazywa się czasem "mini-Trumpem") przyszedł czas na odwiedziny w Chile.

"Tysiące kilometrów nie oddzielają od Ojczyzny. Polonia w Chile jest częścią wielkiej polskiej rodziny, która mimo odległości pozostaje wierna wspólnej historii, tradycji i wartościom" – takimi słowami prezydent podpisał nagranie z ceremonii powitalnej, które udostępnił w mediach społecznościowych. "Dziękuję Państwu za pielęgnowanie polskości, pamięć o Ojczyźnie i budowanie więzi między naszymi narodami" – czytamy w dalszej części jego wpisu.

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Na wideo widzimy, że prezydent został powitany z honorami. Jest czerwony dywan, jest asysta wojskowa i komenda "prezentuj broń", jest też wreszcie Francisco Pérez Mackenna – szef tamtejszego MSZ.

Na powitanie Karola Nawrockiego w Chile postanowił zareagować Radosław Sikorski

"Godne przyjęcie prezydenta RP w Chile" – przyznał wicepremier. Zaraz potem zdecydował się nawiązać do panującego obecnie na linii rząd–prezydent konfliktu w sprawie ambasadorów.

Radosław Sikorski zauważył, że wizytę przygotował nie ambasador, a chargé d'affaires kierujący placówką w Santiago – Michał Świetlik. "Ciekawe, czy dostanie nominację ambasadorską" – zastanawiał się (prawdopodobnie ironicznie) polityk.

To nie pierwsza taka sytuacja w trakcie wizyty Karola Nawrockiego w Ameryce Południowej. Wcześniej w sprawie ambasadorów wypowiedział się towarzyszący prezydentowi szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

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Szef BPM: Donald Tusk "chce konfliktu, chce kłótni, chce walki z prezydentem, a nie współpracy"

– Kryzys w zakresie ambasadorów został wywołany przez pana ministra Sikorskiego i ciągnie się on od dwóch lat, destabilizując rzeczywistość w służbie zagranicznej – twierdził polityk w trakcie briefingu prasowego w Argentynie. – Wystarczy, aby pan minister Sikorski wrócił do przestrzegania prawa, dotychczasowego obyczaju, praktyki i zaczął współpracować z prezydentem, do czego jest zobowiązany przepisami i konstytucji, i odpowiednimi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego – zalecał szef BPM.

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Pałac ma być skłonny do rozmów, ale spotyka się z blokadą. Marcin Przydacz twierdzi, że Donald Tusk "chce konfliktu, chce kłótni, chce walki z prezydentem, a nie współpracy".