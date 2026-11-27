Dwa psy z przejścia granicznego zostaną zwrócone Rosjanom. Fot. facebook.com / Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki

Historia dwóch błąkających się kundelków na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach wywołała niemałą sensację. Okazało się, że psy posiadają rosyjskie czipy i w związku z tym mają zostać zwrócone za granicę. Przeciwko temu protestuje jednak organizacja prozwierzęca.

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Dwa tygodnie temu w okolicy polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Grzechotkach (gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie) odłowione zostały dwa błąkające się psy. Zwierzęta zostały przyjęte przez pracowników gminy Braniewo i trafiły do gminnej przechowalni. W mediach społecznościowych zamieszczono również komunikat o poszukiwaniu właścicieli psów, jednak nikt się nie zgłosił. Następnie kundelki miały trafić do schroniska w Tczewie, jednak nastąpił zwrot akcji.

Rosyjskie czipy u psów z granicy. Decyzja o zwrocie

Zgodnie z procedurami przed przewiezieniem zwierząt do schroniska na miejsce wezwano weterynarza. Podczas badania okazało się, że oba psy mają wszczepione rosyjskie czipy. Czip pozwala szybko ustalić właściciela zwierzęcia – to dlatego w Polsce pojawił się nowy wymóg dla milionów Polaków: jeśli nie zaczipujesz pupila, zapłacisz karę. W tej sytuacji gmina Braniewo zdecydowała o zwróceniu czworonogów za granicę, by tam odnaleźć ich właściciela.

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– Pieski zostaną oddane, bo mają rosyjskie czipy – potwierdziła w piątek 27 listopada rzeczniczka warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Rzeczniczka dodała, że powrót zwierząt reguluje umowa międzynarodowa między Polską a Rosją.

Sprzeciw organizacji prozwierzęcej wobec oddania psów i odpowiedź wójta gminy Braniewo

Decyzja gminy Braniewo spotkała się ze sprzeciwem organizacji prozwierzęcej. Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki opisał całą sytuację w mediach społecznościowych, wskazując m.in. na złe warunki, w jakich przechowywane są psy.

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"Warunki, w jakich są przetrzymywane, budzą nasz ogromny sprzeciw. Ciasne, zniszczone kojce, zaniedbane pomieszczenia, psy śpiące na deskach i przebywające we własnych odchodach" – wskazuje organizacja na Facebooku.

Największy protest budzi jednak sama decyzja o przekazaniu psów na stronę rosyjską. Jak podaje organizacja, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie nie widzi zastrzeżeń ani do warunków przechowywania zwierząt, ani do ich planowanego przekazania. Z kolei Komendant Straży Granicznej zapewniał działaczy, że oddanie czworonogów bez dokumentów i kwarantanny jest legalne. "Wójt gminy miał argumentować, że skoro psy mają rosyjskie mikroczipy, należą do Rosji" – czytamy we wpisie.

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Organizacja apeluje jednak, że psy zostaną oddane bez spełnienia odpowiednich procedur. "Każdy z nas, kto chce przewieźć psa przez granicę, musi spełnić określone wymagania weterynaryjne: odpowiednie oznakowanie, szczepienie przeciwko wściekliźnie, wymagane dokumenty, a zależnie od kraju również dodatkowe badania i procedury. A w przypadku tych dwóch psów? Czy naprawdę można je przekazać przez granicę bez sprawdzenia, czy spełniają obowiązujące wymogi?" – czytamy.

Wójt gminy Braniewo Jakub Bornus wyjaśnił w rozmowie z PAP, że obecność czipów oznacza, iż po rosyjskiej stronie ktoś czeka na psy, a urząd musi trzymać się obowiązujących procedur. – Nie potrzebujemy, żeby przyszły po te psy tak zwane zielone ludziki – dodał samorządowiec.