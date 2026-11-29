Koniec z oddawaniem gruzu i opon bez limitu. Gminy zaostrzają zasady od stycznia Fot. FotoDax / Shutterstock

Koniec z bezrefleksyjnym zrzucaniem wszystkiego na wspólny rachunek gminy. Od stycznia 2027 roku kolejne samorządy zaostrzają zasady w PSZOK-ach, stawiają na cyfrową ewidencję i ważenie odpadów, a w wielu miastach – takich jak Szczecin, Elbląg, Świdnica czy Bełchatów – wchodzą w życie wyższe stawki za wywóz śmieci.

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Gminy – zmagając się z rosnącymi kosztami obsługi odpadów – wprowadzają limity wagowe, dopłaty po ich przekroczeniu, systemy kart oraz ważenia, a w wielu miastach rosną też podstawowe opłaty za śmieci. Sprawdzamy, jak to wygląda na przykładzie różnych gmin oraz dużych ośrodków miejskich.

Od kart i ważenia po wyższe rachunki w dużych miastach. Tak zmienia się gospodarka odpadami

Decyzja śląskich Pawłowic, które od 1 stycznia 2027 roku wprowadzają m.in. roczne limity na odpady budowlane, gabaryty, bioodpady i zużyte opony, dopłaty po ich przekroczeniu oraz potwierdzanie uprawnień poprzez kartę mieszkańca lub aplikację, wpisuje się w ogólnopolski trend. Samorządy mierzą się z rosnącymi kosztami obsługi systemu odpadowego i coraz większą masą śmieci, dlatego coraz częściej porządkują zasady przyjmowania odpadów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz aktualizują cenniki. Dla mieszkańców to kolejne obowiązki – już rok temu pisaliśmy, że segregacja śmieci to koszmar, a liczba frakcji i pojemników wciąż rośnie.

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Jak wskazują analizy Ministerstwa Klimatu, średnie wydatki gmin na obsługę odpadów wynoszą około 32 zł miesięcznie na mieszkańca (z czego ok. 10 zł przypada na odpady opakowaniowe), a brak pełnego wdrożenia unijnych zasad Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP) sprawia, że większość kosztów wciąż ponoszą samorządy i mieszkańcy. Do tego dochodzi system kaucyjny, który odebrał gminom część najcenniejszych surowców – stąd teza, że przez system kaucyjny więcej zapłacimy za śmieci.

Dlaczego to szerszy trend, a nie wyjątek jednej gminy?

W ostatnich miesiącach widać kilka powtarzających się mechanizmów, którymi gminy i miasta próbują uszczelnić system i zbilansować budżety. Zamiast nieograniczonego oddawania np. gruzu, mebli wielkogabarytowych czy opon, samorządy ustalają limity roczne lub na nieruchomość/gospodarstwo domowe.

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Po wyczerpaniu darmowej puli odpady są często nadal przyjmowane, ale za każdy kolejny kilogram naliczana jest opłata. Równolegle samorządy zaostrzają kontrole – pisaliśmy, że gminy mają dość osób, które nie segregują śmieci, i coraz częściej zaglądają do pojemników.

Coraz częściej stosuje się karty mieszkańca, aplikacje mobilne (np. #EcoHarmonogram, mMieszkaniec, Moje Odpady) albo technologie RFID i ważenia, które pozwalają powiązać zbiórkę odpadów z konkretnym użytkownikiem lub pojemnikiem. Najdalej idzie tu stolica Dolnego Śląska – INNPoland pisał, że Wrocław szykuje śmieciową rewolucję, w której śmieciarki będą rejestrować, kto oddał odpady i ile ważyły.

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W wielu samorządach od 1 stycznia 2027 roku rosną też standardowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Limity w PSZOK-ach, Ustka i duże miasta

Kierunek zmian jest podobny, choć narzędzia różnią się w zależności od lokalnych rozwiązań i przetargów. Na przykład w śląskich Pawłowicach od 1 stycznia 2027 r. w życie wchodzą zasady o rocznych limitach przypisanych do nieruchomości (m.in. 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 100 kg bioodpadów, 100 kg wielkogabarytowych, 8 opon), dopłaty 60–75 gr/kg za nadwyżki oraz potwierdzanie uprawnień przez kartę mieszkańca, aplikację #EcoHarmonogram lub dokument tożsamości.

W Ustce działa już system z kartą, RFID i wagą. Rozwiązania odpadowe oparte są m.in. na identyfikacji (technologia RFID), wbudowanych wagach i oprogramowaniu obsługującym poszczególne frakcje odpadów w pojemnikach, co pozwala precyzyjnie ewidencjonować zbiórkę.

Gmina Ostrzeszów od nowego roku wprowadza roczny limit 500 kg odpadów w PSZOK-u na gospodarstwo domowe, po którego przekroczeniu naliczana jest opłata 60 groszy za każdy kolejny kilogram, obok wyższych stawek za odbiór odpadów związanych z kosztami przetargowymi.

Gmina Raszyn już w tym roku uruchomiła limity na wybrane frakcje, m.in. do 400 kg odpadów wielkogabarytowych na nieruchomość/lokal mieszkalny oraz do 4 zużytych opon rocznie z gospodarstwa domowego (z aut osobowych).

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W miastach dużych i średniej wielkości główną zmianą są wyższe miesięczne opłaty za śmieci – uchwalone lub procedowane m.in. w Szczecinie, Elblągu, Świdnicy, Bełchatowie, a w Koszalinie podwyżki sięgają blisko 30 proc. Od nowego roku gospodarstwo jednoosobowe zapłaci tam 47 zł miesięcznie zamiast 37 zł. W innych dużych miastach, jak np. Kraków, w 2026 r. obowiązuje stawka 35 zł/os., ale samorządy na bieżąco analizują koszty systemu.

Co dzieje się w dużych miastach? Opłaty za śmieci od stycznia 2027

W dużych miastach – gdzie system zbiórki jest bardziej złożony, a zabudowa wielorodzinna dominuje nad jednorodzinną – samorządy przed 2027 rokiem skupiają się przede wszystkim na domknięciu finansowania zbiórki i transportu odpadów.

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Jak duże są podwyżki? Na przykład w Rybniku jeszcze w listopadzie radni przegłosowali wzrost opłaty z 34 zł do 39 zł od osoby od stycznia 2027 roku. Oto przykłady z innych miast:

Elbląg: wzrost z 30 zł do 33 zł miesięcznie od osoby, Świdnica: wzrost z 42 zł do 47 zł, Bełchatów: wzrost z 29,50 zł do 32 zł, Szczecin (zabudowa jednorodzinna, zużycie wody powyżej 6 m³): opłata stała rośnie ze 130 zł do 133 zł, Kraków: od 1 września 2025 roku opłata za posegregowane odpady wzrosła z 27 zł do 35 zł od osoby

Powody są wszędzie zbliżone: wyższe koszty pracy, płacy minimalnej, paliw, utrzymania instalacji oraz nowe umowy przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Te same czynniki uderzają w mieszkańców bloków – spółdzielnie rozesłały pisma z zapowiedzią wyższych opłat od 1 stycznia. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że gmina gospodarna – zarówno ta mała, jak i duża – coraz rzadziej godzi się na to, by za nadmiarowe odpady lub nieszczelności systemu płacili wszyscy po równo, bez żadnej ewidencji i limitów.