IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla południa Polski Fot. Shutterstock

Grudzień za pasem, a to oznacza, że słupki zaczną wskazywać coraz to niższe temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa kraju. Mieszkańcy tych powiatów powinni przygotować się na silny mróz, a nawet i zamiecie.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wkracza w sezon alertów powiązanych z zimą. W niektórych częściach Polski spadł już pierwszy śnieg, a płaszcze jesienne zamieniliśmy na ciepłe kurtki puchowe. W ten weekend w niektórych miejscach zrobi się naprawdę zimno. Włączono żółte alerty.

IMGW ogłasza ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem i nie tylko. Zima uderzy w południe Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla czterech województw mieszczących się na dolnej części mapy Polski. Żółte alerty obowiązywać będą od soboty (28 listopada) od godz. 20 do niedzieli (29 listopada) do godz. 8.

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Ostrzeżenia IMGW dotyczą województwa dolnośląskiego (powiaty: lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, kłodzki), województwa śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki), województwa małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki) oraz województwa podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki), w którym zaznaczono także alerty przed zawiejami/ zamieciami śnieżnymi.

"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 do -15 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień od -6 do -2 stopni. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h" – czytamy w komunikacie instytucji meteorologicznej i hydrologicznej.

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Ostrzeżenia 1. stopnia IMGW przed silnym mrozem i zamieciami. Fot. materiał prasowy / IMGW

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Dodajmy, że już niejedna prognoza pogody wskazała, iż zima 2026/2027 zaskoczy Polaków – ma być wyjątkowo urozmaicona. Synoptycy podkreślają: aura będzie mocno zmienna, a okresy odwilży i napływu cieplejszego powietrza będą przeplatać się z falami silnych mrozów. Dla rodziców to sygnał, by przemyśleć, jak ubierać dziecko w taką pogodę.

Nadchodząca zima może być więc pełna zwrotów akcji w pogodzie. – Zima przed nami i ta zima będzie dynamiczna, z napływem lokalnie cieplejszych mas powietrza, ale te arktyczne też będą docierać. Intensywność opadów śniegu może być duża, mogą być spadki temperatury – zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy – wyjaśniła w listopadowym wywiadzie na antenie Polskiego Radia 24 Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. O tym, że wszystkiemu może być winne zjawisko El Niño, najsilniejsze w historii, pisaliśmy już w naTemat.