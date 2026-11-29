Rząd wyznacza strefę zakazaną dla pomp ciepła. Problemem wymiar przy płocie Fot. Ingrid Balabanova / Shutterstock

Nowe regulacje dotyczące warunków technicznych przynoszą specyficzny wymóg dla jednostek zewnętrznych pomp ciepła: co najmniej trzy metry od granicy działki. Na wąskich parcelach lub przy domach odsuniętych o równe trzy metry od płotu ten jeden wymiar potrafi zamknąć drogę do montażu.

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W polskim sporze o ogrzewanie domów od dawna nie brakuje emocji – polska wojna na ogrzewanie wybucha w sieci przy każdej fali mrozów. Po latach, gdy na przedmieściach i wsiach trwała prawdziwa gorączka na pompy ciepła napędzana wysokimi dotacjami, przyszło zderzenie z codzienną praktyką: rachunkami za prąd, dyskusją o opłacalności i coraz dokładniejszym liczeniem każdego metra na działce. Pompy ciepła kupowali na potęgę, a dziś w statystykach programu "Czyste Powietrze" prym wiodą kotły na pellet.

Pompa ciepła pod płotem? Ten wymiar może pokrzyżować plany inwestorom

Teraz w centrum uwagi znalazł się konkretny wymiar – 3 metry od granicy działki dla jednostki zewnętrznej pompy ciepła, który w wielu przypadkach tworzy w praktyce "strefę zakazaną" dla montażu. Wymóg trafił do nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych – tego samego, które zapowiada rewolucję w nowych blokach z obowiązkowymi windami.

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Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie zostało podpisane 20 listopada 2026 r., a resort zawnioskował o jego publikację najpóźniej do 30 listopada 2026 r. (co oznacza wejście w życie najpóźniej 1 grudnia 2026 r.).

Inwestycje, dla których przed wejściem w życie złożono wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, podlegają dotychczasowym przepisom, chyba że inwestor zażąda nowych. Ponadto do 20 marca 2028 r. inwestorzy mogą stosować dotychczasowe przepisy techniczno-budowlane na podstawie art. 102a–102c Prawa budowlanego.

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Przepis nie przewiduje wyjątków, m.in. dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej ani dla granicy z działką niezabudowaną.

W branży i wśród samych właścicieli domów od lat wraca spór o to, jak pogodzić wymogi techniczne, ciszę na osiedlu i realia działek. Z jednej strony pojawiają się regulacje narzucające dystans od granicy posesji (co na wąskich działkach lub przy ścianach położonych blisko granicy potrafi zablokować montaż), a z drugiej – przepisy dotyczące dopuszczalnego hałasu w środowisku (z limitem 50 dB w dzień i 40 dB w nocy dla zabudowy jednorodzinnej).

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Dlaczego "jeden wymiar przy płocie" tak komplikuje sprawę?

Na typowej polskiej działce jednorodzinnej każdy metr ma znaczenie – szczególnie gdy dom nie jest wielką willą pośrodku hektara, tylko zwyczajnym budynkiem na parceli o ograniczonej szerokości. Jeśli ściana budynku znajduje się w niewielkiej odległości od granicy albo działka jest wąska, wygospodarowanie trzech metrów dystansu dla jednostki zewnętrznej staje się sporym wyzwaniem.

Do tego dochodzi kwestia samej akustyki i komfortu. Nawet jeśli urządzenie jest w miarę ciche, sąsiedzi bywają wyczuleni na każdy szum czy wibracje, a w przypadku sporów sąsiedzkich podnoszone bywają zarówno normy hałasu, jak i przepisy o immisjach. Pompa ciepła może przeszkadzać sąsiadom na tyle, że kończy się to wizytą policji lub straży miejskiej.