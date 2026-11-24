Minister Finansów i Gospodarki podpisał rozporządzenie, które wprowadza nowe wymagania techniczne, jakie powinny spełniać budynki mieszkalne. Szczególny nacisk położono na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami czy seniorów, ale zmienią się także m.in. zasady mierzenia odległości między budynkami oraz budowania placów zabaw.
"Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (WT)" – przekazało w komunikacie we wtorek 24 listopada Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Co zmienią one dla mieszkańców bloków?
Obowiązkowe windy i mieszkania bez barier w nowych blokach
Jak zaznacza MRiT, nowelizacja wprowadza standardy dopasowane do potrzeb użytkowników i wymogów współczesnego rynku. Przepisy skupiają się na osobach ze szczególnymi potrzebami, efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii oraz bezpieczeństwie instalacji.
Przede wszystkim rozporządzenie zmienia regulacje dotyczące dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, ale także seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz osób z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi. Najważniejsze zmiany to:
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Odległości między blokami, zacienione place zabaw i standard bezemisyjny
Dostępność to jednak nie jedyny temat, na którym skupiają się nowe przepisy. Podpisane rozporządzenie reguluje też kwestie prawne związane z otoczeniem budynków i energetyką, takie jak:
Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas przepisy z 2002 oraz 1999 roku. Pierwotnie miało zacząć obowiązywać już 20 września, jednak wtedy okazało się, że wojny balkonowe będą trwać dalej, bo ministerstwo nie zdążyło z nowymi normami.
Jak jednak zaznacza resort, stare przepisy techniczno-budowlane dla budynków będzie można stosować jeszcze przez 18 miesięcy od dnia 20 września 2026 roku – na wniosek inwestora – czyli do 20 marca 2028 roku.
"Ma to na celu zapewnienie uczestnikom procesu budowlanego odpowiedniego czasu na dokończenia zaawansowanych prac projektowych według dotychczas obowiązujących standardów, zapoznanie się z nowymi regulacjami oraz dostosowanie działalności do wynikających z nich wymagań" – tłumaczy resort.