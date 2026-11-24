Nowe zasady dotyczące budowania budynków mieszkalnych. Fot. TannySolt / Shutterstock

Minister Finansów i Gospodarki podpisał rozporządzenie, które wprowadza nowe wymagania techniczne, jakie powinny spełniać budynki mieszkalne. Szczególny nacisk położono na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami czy seniorów, ale zmienią się także m.in. zasady mierzenia odległości między budynkami oraz budowania placów zabaw.

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"Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (WT)" – przekazało w komunikacie we wtorek 24 listopada Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Co zmienią one dla mieszkańców bloków?

Obowiązkowe windy i mieszkania bez barier w nowych blokach

Jak zaznacza MRiT, nowelizacja wprowadza standardy dopasowane do potrzeb użytkowników i wymogów współczesnego rynku. Przepisy skupiają się na osobach ze szczególnymi potrzebami, efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii oraz bezpieczeństwie instalacji.

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Przede wszystkim rozporządzenie zmienia regulacje dotyczące dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, ale także seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz osób z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi. Najważniejsze zmiany to:

Obowiązkowe windy w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Minimum 6 proc. dostępnych lokali dla osób z niepełnosprawnościami w blokach liczących więcej niż cztery mieszkania. Mieszkania bez barier – lokale dla osób z niepełnosprawnościami będą musiały zawierać odpowiednie progi w drzwiach wejściowych i na balkon, brak progów wewnątrz lokalu, wolną przestrzeń manewrową o wymiarach 1,5 m x 1,5 m w każdym pokoju oraz włączniki i gniazdka umieszczone na odpowiedniej wysokości. Miejsca oczekiwania na ewakuację dla osób niezdolnych do samodzielnego opuszczenia budynku, na przykład w formie wydzielonego pomieszczenia lub punktu na klatce schodowej.

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Odległości między blokami, zacienione place zabaw i standard bezemisyjny

Dostępność to jednak nie jedyny temat, na którym skupiają się nowe przepisy. Podpisane rozporządzenie reguluje też kwestie prawne związane z otoczeniem budynków i energetyką, takie jak:

Odległości między budynkami będą mierzone od zewnętrznej krawędzi okna, a nie od ściany z oknem lub drzwiami (dotąd zasada ta dotyczyła tylko budynków ustawionych nierównolegle względem granicy działki). Place zabaw przy blokach będą musiały mieć od 1 maja do 30 września sezonowe elementy zacieniające na co najmniej 20 proc. powierzchni (w przypadku braku naturalnego cienia), bezpieczne nawierzchnie oraz minimum 30 proc. zabawek dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Do tej pory będą musiały mieć od 1 maja do 30 września sezonowe elementy zacieniające na co najmniej 20 proc. powierzchni (w przypadku braku naturalnego cienia), bezpieczne nawierzchnie oraz minimum 30 proc. zabawek dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Do tej pory place zabaw na polskich osiedlach przypominały "więzienie" Fotowoltaika i magazyny energii zyskają nowe regulacje zwiększające bezpieczeństwo użytkowników budynków i ich sąsiadów, głównie ze względu na ryzyko pożarowe. zyskają nowe regulacje zwiększające bezpieczeństwo użytkowników budynków i ich sąsiadów, głównie ze względu na ryzyko pożarowe. Standard bezemisyjny (zgodny z dyrektywą EPBD z 2024 r.) obejmie wszystkie nowe budynki publiczne od 2028 r., a wszystkie nowe budynki od 2030 r. Oznacza to brak paliw kopalnych na miejscu, wysoką efektywność energetyczną i zasilanie z OZE.

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Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas przepisy z 2002 oraz 1999 roku. Pierwotnie miało zacząć obowiązywać już 20 września, jednak wtedy okazało się, że wojny balkonowe będą trwać dalej, bo ministerstwo nie zdążyło z nowymi normami.

Jak jednak zaznacza resort, stare przepisy techniczno-budowlane dla budynków będzie można stosować jeszcze przez 18 miesięcy od dnia 20 września 2026 roku – na wniosek inwestora – czyli do 20 marca 2028 roku.