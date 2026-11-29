Awaryjne lądowanie samolotu z San Diego do Chicago. Pasażer próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu. Fot. Unsplash/Donna White

Spokojny rejs nad Stanami Zjednoczonymi zamienił się w dramatyczną walkę o bezpieczeństwo na pokładzie krótko po starcie. Przez nieodpowiedzialne zachowanie jednego z podróżnych załoga podjęła natychmiastową decyzję o przerwaniu podróży i zmianie trasy.

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Choć w nowoczesnych maszynach otwarcie wyjścia podczas lotu jest fizycznie niemożliwe przez różnicę ciśnień, tego typu incydenty zawsze budzą niepokój wśród podróżnych. Co dokładnie wydarzyło się na pokładzie amerykańskiego przewoźnika oraz jakie surowe kary grożą za sianie paniki podczas lotu?

Awaryjne lądowanie samolotu z San Diego do Chicago

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 25 listopada 2026 roku, na pokładzie samolotu linii American Airlines obsługującego regularne połączenie krajowe o numerze rejsu AAL1494. Nowoczesny Airbus A321 wystartował z lotniska w San Diego w Kalifornii, a jego docelowym portem było Chicago w stanie Illinois.

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Podróż na wschód Stanów Zjednoczonych nie trwała jednak długo. Z powodu groźnego incydentu na pokładzie piloci zmuszeni byli przerwać planowany rejs i poprosić o zgodę na natychmiastowe przekierowanie samolotu. Maszyna bezpiecznie wylądowała awaryjnie na lotnisku w Phoenix w stanie Arizona, gdzie już czekały odpowiednie służby porządkowe i ratunkowe.

Na szczęście w wyniku całego zamieszania żaden z pasażerów ani członków personelu pokładowego nie odniósł obrażeń.

Pasażer próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu

Bezpośrednią przyczyną awaryjnego lądowania w Phoenix było skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie jednego z mężczyzn podróżujących tym rejsem. Jak relacjonowali później świadkowie zdarzenia, zaledwie kilkanaście minut po oderwaniu się maszyny od pasa startowego w San Diego pasażer gwałtownie podniósł się ze swojego fotela i ruszył w stronę przedniej części kabiny. Tam podszedł bezpośrednio do drzwi wyjściowych samolotu i zaczął szarpać mechanizm, usiłując je otworzyć.

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Na szczęście jego zachowanie natychmiast zauważyli członkowie załogi oraz siedzący najbliżej podróżni. W kabinie wywiązała się szarpanina, podczas której personel z pomocą kilku innych osób na pokładzie skutecznie obezwładnił agresora i unieruchomił go do czasu lądowania.

W Arizonie mężczyzna został od razu aresztowany przez policję, a następnie przewieziony do szpitala na badania. Podobny scenariusz rozegrał się wcześniej na pokładzie AirAsii, gdy pasażer próbował wysiąść z samolotu w powietrzu podczas lotu z Kuala Lumpur do Sydney.

Jakie konsekwencje grożą za próbę otwarcia drzwi lub awanturę w samolocie?

Choć różnica ciśnień panująca na wysokości kilku lub kilkunastu kilometrów sprawia, że człowiek nie ma fizycznej siły, by otworzyć drzwi samolotu pasażerskiego, każda taka próba jest traktowana przez służby lotnicze z najwyższą powagą. Inaczej bywa na niskim pułapie – w Korei Południowej pasażer otworzył drzwi samolotu w powietrzu, gdy maszyna Asiana Airlines podchodziła do lądowania.

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Pasażerowie zakłócający porządek na pokładzie lub też stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich muszą liczyć się z bardzo surowymi sankcjami prawnymi i mandatami. O tym, ile kosztuje awantura w samolocie, przekonała się m.in. Brytyjka, która za próbę otwarcia drzwi w trakcie lotu musiała zapłacić 85 tys. funtów grzywny. W grę wchodzą m.in.: