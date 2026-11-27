Sprawdziłem ceny na jarmarku w Budapeszcie Fot. Michał Panek / naTemat.pl

Co roku łapiemy się za głowy, widząc paragony z polskich jarmarków bożonarodzeniowych. Postanowiłem sprawdzić, jak wygląda to na jednym z najpopularniejszych jarmarków w Europie. Zaskoczeń nie brakuje, a wiele cen nijak się nie ma do polskich standardów.

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Odwiedziłem oba znane świąteczne jarmarki w stolicy Węgier – ten na placu Vörösmarty i niezwykle viralowy Advent Bazilika. Mam w związku z tym kilka przemyśleń (a także spis cen!). Zacznijmy od tego, że Polaków jest w Budapeszcie od groma. To prawdziwy hit tej zimy, a nasz rodzimy język słychać dosłownie na każdym kroku.

To z pozytywów. Druga strona medalu jest taka, że jedzenie na jarmarku w Budapeszcie tanie nie jest. Można też wpaść w typową turystyczną pułapkę. Sprzedawcy nie zawsze podają gramaturę swoich wyborów, a posługują się koncepcją "porcji", cokolwiek to znaczy. Przed zakupem warto więc spytać, co konkretnie dostaniemy i ile wydamy.

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Jeszcze gorzej potrafi być w przypadku produktów, które nie są jedzeniem. Zdarzało się, że cena albo nie była podana, albo była przypięta na mikroskopijnym skrawku papieru wewnątrz towaru. Co więcej, oznaczenia "handmade" warto traktować z przymrużeniem oka (jak zawsze w takich sytuacjach). Mamy tu do czynienia z "aliexpressmade" w przynajmniej kilku przypadkach.

Przechodząc do meritum. Ceny, które przytaczam, pochodzą głównie z jarmarku na placu Vörösmarty, gdyż miał szerszą ofertę. Dla wygody wszystkie kwoty przeliczyłem na złotówki. Tu zastrzeżenie – zakładam, że 100 ft to 1,2 zł, a dla cen, które podane były w unijnej walucie, 1 eur to 4,40 zł. Takie kursy obowiązywały w trakcie moich odwiedzin. Warto też zaznaczyć, że w większości miejsc można było płacić zarówno w euro, jak i w forintach.

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Ceny dań głównych na jarmarku w Budapeszcie

Najtańsze danie na ciepło, jakie znalazłem, ma akurat bardzo zachęcającą cenę – chodzi o Budapest Menü, czyli leczo z kiełbasą, za 19,20 zł. Inne przykładowe główne dania to wydatek rzędu:

49,80 zł – pieczony boczek, 51,60 zł – pieczona kaczka i roladka drobiowa lub paski wędzonych żeberek 54 zł – trzy stripsy z kurczaka w panierce. 62,40 zł – tzw. porcje XXL , czyli grillowana pierś z kurczaka, karkówka z rusztu (300 g) albo 30-centymetrowy szaszłyk. 68,40 zł – w tej cenie znajdziemy zarówno zupę gulaszową w chlebie, gulasz z kurczaka, gulasz wieprzowy, jak i wieprzowinę po braszowsku. Taką samą kwotę przyjdzie nam zapłacić za kiełbasę węgierską oraz kaszankę (obie podawane z chlebem i musztardą). 74,40 zł – żeberka wieprzowe (30 cm) i prosię pieczone (300 g). 78 zł – polędwica z łososia, duża sałatka z chrupiącym kurczakiem albo zestaw z kiełbasą i napojem. 80,40 zł – golonka po piekarsku, gulasz wołowy, gulasz z dzika w czerwonym winie, burger wołowy typu smash i kiełbasa z dziczyzny. 86,40 zł – zestaw street food z dużą kiełbasą w "rzemieślniczej" bagietce. 94,80 zł – najdroższe pozycje w karcie, czyli żeberka wołowe BBQ (30 cm) oraz cała wędzona i pieczona golonka.

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Zdarzają się jeszcze droższe dania. Street foodowa kanapka ze stekiem kosztowała 114 zł. Za zestawy z szarpaną wołowiną i burgery typu smash trzeba wyłożyć między 90 a 100 zł. A to dopiero początek wydatków – w niektórych przypadkach bez dodatków ani rusz.

Menu na jarmarku w Budapeszcie. Fot. Michał Panek / naTemat.pl

Ile w Budapeszcie wydamy na przekąski i dodatki do głównych dań?

Przejdźmy do przystawek i im podobnych. Kiszonki z beczki kosztują 18,60 zł, a frytki i kapusta duszona są po 21,60 zł. Za coleslaw i duszoną czerwoną kapustę zapłacimy po 31,20 zł, za bataty i placki tócsni po 34,80 zł (tócsni z serem i śmietaną: 47,28 zł). Ziemniaczki w kaczym tłuszczu to już 37,20 zł, sałatka ziemniaczana ze szczypiorkiem 43,20 zł, a grillowane warzywa 49,80 zł. Najdroższe są łódeczki ziemniaczane z gorącym sosem cheddar: 58,80 zł z boczkiem i 70,80 zł z kawałkami kurczaka.

Sięgając po dodatki, porcja sera lub śmietany kosztuje 6,24 zł. Majonez, musztarda, ketchup, chrzan albo sos BBQ to aż 7,20 zł, dwie papryczki jalapeño kosztują 9,96 zł, a za gorący sos cheddar trzeba wydać 18,60 zł. Do tego może dojść jeszcze opakowanie na wynos, które kosztuje kolejne 4,98 zł.

Świąteczna tradycja – langosz – może kosztować 87 zł

Rekonesans nie byłby kompletny bez przyjrzenia się cenom przysmaku serwowanego również na polskich jarmarkach. Okazuje się, że langosze w swojej ojczyźnie wcale tanie nie są. Podstawowy wariant bez dodatków kosztuje 28,80 zł, z serem i śmietaną 38,40 zł, a z serem wędzonym 54 zł. Aż 58,80 zł zapłacimy za wersję z wegetariańską mozzarellą bez laktozy, z ragout (wieprzowym lub drobiowym) oraz za wariację na słodko, z Nutellą i bananem.

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Fani ekskluzywnych przekąsek mogą wydać jeszcze więcej. Najdroższy jest langosz z łososiem, śmietaną i serem – za niego zapłacimy aż 87,36 zł.

Dalsza część artykułu poniżej.

Na deser znane w Polsce danie – słony rachunek

Zwykły pączek lub muffin z Nutellą kosztuje aż 18 zł. Dostępne są też pieczone kasztany, których cena to około 42 zł (prawdopodobnie za 100 gramów). Nieźle wypada za to strudel domowy, który za porcję kosztuje 24 zł. Dla porównania w lokalnej piekarni identyczny produkt widziałem za 18 zł.

Najbardziej zaskakuje (i to negatywnie) cena kołaczy "kürtőskalács". Są one dostępne także w Polsce i u nas zazwyczaj kosztują znacznie mniej (przynajmniej porównując bieżące ceny z Krakowa).

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Na jarmarku na placu Vörösmarty są przynajmniej dwie budki, które oferują ten przysmak. W pierwszej z nich za wariant z wanilią lub orzechami przyjdzie nam zapłacić 42 zł, a za wersję z niestandardowymi smakami można wydać nawet 51,60 zł. Inne stoisko sprzedaje wersję klasyczną za 30 zł, a każdy dodatek lub posypka kosztują dodatkowe 12 zł. W praktyce stawka za ten sam wariant może się więc mocno od siebie różnić.

Słodycze na jarmarku w Budapeszcie. Fot. Michał Panek / naTemat.pl

Ile na jarmarku w Budapeszcie zapłacimy za napoje?

Butelka wody o pojemności 500 ml to koszt 11,88 zł. To niewiele mniej niż napoje gazowane (Fanta, Cola, Sprite, Kinley), które za pół litra kosztowały 13,20 zł. Tyle samo przyjdzie zapłacić osobom, które chcą kupić soki i mrożoną herbatę.

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Napoje są więc dość drogie, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że blisko jarmarku znajdują się sklepy spożywcze. W niektórych przypadkach można je wziąć w zestawie z posiłkiem, wtedy cena spada poniżej 10 zł.

Nie tak źle jest za to z cenami ciepłych napojów, zwłaszcza kawy. Przy jednym ze straganów kosztowała ona 12 zł za espresso, 13,20 zł za espresso macchiato, 13,20 zł za 200 ml flat white oraz 15,60 zł za 200 ml cappuccino lub latte. Do kawy można dobrać syrop (40 ml). Za taką przyjemność przyjdzie nam zapłacić 3,60 zł.

Jarmark na placu Vörösmarty w Budapeszcie. Fot. Michał Panek / naTemat.pl

Na kawie się oczywiście nie kończy. Gorąca czekolada kosztuje 18 zł za 200 ml (choć zdarzała się także drożej), a za herbatę 300 ml trzeba wyłożyć 14,40 zł. Grzaniec kosztuje około 18 zł.

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Ile zapłacimy za pamiątki, "rękodzieło" i inne bibeloty?

Na jarmarku nie brakowało ozdób choinkowych w cenach od 18 do 31,20 zł (w zależności od rozmiaru), a także ceramicznych serduszek (te akurat były po 31,20 zł), kubków (kosztujących nawet 90 zł) czy wyrobów ze skóry. W przypadku tych ostatnich ceny potrafiły być bardzo zróżnicowane – najtańsze rękawiczki, jakie znalazłem, kosztowały 336 zł, a najdroższe 1 020 zł. Beret (podobno ręcznie robiony) kosztował 312 zł, a tradycyjne czapki miały na sobie ceny od 2 400 zł do 3 600 zł. Podejrzewam jednak, że targowanie się wchodziło w grę.

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Co ciekawe, na jarmarku dostępne są też pluszaki (w ich przypadku ceny są mocno zróżnicowane, ale nieprzekraczające polskich standardów – tak do 62,40 zł za maskotki wysokie na około 20-25 cm), obrazki na ścianę (do 60 zł), herbaty (14,40 zł za paczkę), mydła (12 zł za sztukę) czy świąteczne magnesy (około 25 zł za sztukę). Opcji jest naprawdę wiele.

Rękodzieło na jarmarku w Budapeszcie. Fot. Michał Panek / naTemat.pl

Czy warto się wybrać na jarmark do Budapesztu?

Bilety lotnicze z Polski do Węgier są tanie jak barszcz. Ceny wynajmu pokoju w hotelu również. W moim przypadku koszt podróży i dwóch nocy ze śniadaniem wyniósł nieco ponad 500 zł za osobę.

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Problem zaczyna się po wyjściu z lotniska – jak zresztą widać na przykładzie jarmarku – Budapeszt wcale tani nie jest. Inna sprawa, że miasto przeżywa turystyczny renesans – gości jest od groma, co rodzi nieoczywiste trudności. Problemem okazało się np. znalezienie miejsca w tradycyjnej restauracji z gulaszem – dopiero czwarty lokal z kolei miał wolny stolik w godzinach szczytu ("wolny" tj. dostępny po 5 minutach, a nie 2 godzinach oczekiwania).

Nie zmienia to jednak faktu, że miasto jest przepiękne, a jesienna atmosfera zdecydowanie dodaje mu uroku. Jeśli nie traktujemy takiej wycieczki jako budżetowej rozrywki, z pewnością warto taki wyjazd rozważyć.