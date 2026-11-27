Europejska stolica chce zakazu wynajmu mieszkań dla turystów. Mają na to wstępny plan Fot. Nominesine/Shutterstock

City breaki to turystyczny fenomen, który napędziły tanie linie lotnicze. Niejednokrotnie taniej jest polecieć na weekend do europejskiej stolicy, niż spędzić go w Zakopanem. Zainteresowanie takimi wypadami wzrosło do tego stopnia, że kolejne miasto chce właśnie zapanować nad turystami, odbierając im możliwość szukania tanich noclegów.

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Lista najlepszych miast na city break jest dość długa. Obok klasyków jak Paryż, Praga czy nawet Berlin pojawiają się kolejne miasta. Polacy upodobali sobie na takie wypady zwłaszcza Budapeszt. Stolica Węgier, podobnie jak cały kraj, przyciąga coraz więcej naszych podróżnych, którzy doceniają tanie loty albo dojeżdżają tam własnymi autami. Dla tamtejszej architektury i gorących źródeł na pewno warto. Problem polega na tym, że lokalne władze chcą na zawsze zmienić to, gdzie będziemy nocować podczas takich krótszych i dłuższych wypadów.

Budapeszt ma dość turystów w mieszkaniach. Chce jasnego zakazu

Inwestowanie w nieruchomości stało się bardzo opłacalne z kilku powodów. Po pierwsze, ich wartość w stolicach szybko rośnie, lokatorzy zawsze się znajdą, a do tego dochodzi możliwość wynajmu krótkoterminowego dla turystów. To właśnie ostatnia z tych opcji bardzo szybko zyskuje na popularności, zwłaszcza w popularnych miastach. Także w Polsce, gdzie rząd przyjął ustawę o najmie krótkoterminowym.

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Równocześnie jednak rośnie frustracja. Wykupowanie mieszkań przez inwestorów i zmienianie ich w lokale dla turystów sprawia, że ceny zakupu rosną. Podbija to również koszty związane z tradycyjnym wynajmem, bo pula dostępnych mieszkań na długi wynajem bardzo szybko się zmniejsza. Właśnie to doprowadziło już do licznych protestów przeciwko turystyce na Majorce – mieszkańcy ulubionej wyspy Polaków mają dość turystów. W Barcelonie zapadła natomiast decyzja, że do 2028 roku wynajem krótkoterminowy będzie tam już tylko wspomnieniem – to pierwszy taki zakaz turystyczny w Hiszpanii.

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Teraz tą samą drogą chce podążyć Budapeszt. Władze miasta chcą całkowicie zakazać wynajmu krótkoterminowego, aby zmusić turystów do wynajmu hoteli. To natomiast sprawi, że turystyczne zyski dla miasta będą mogły dość szybko wzrosnąć, choć odbędzie się to kosztem liczby zwiedzających.

Budapeszt nie zamierza 1:1 kopiować Barcelony. Usunięcie mieszkań zajmie lata

– Nie chciałbym, żeby Budapeszt stał się jednym z tych miast, gdzie mieszkańcy krzyczą: "Turyści, wracajcie do siebie" – przyznał burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony podczas spotkania Węgierskiego Stowarzyszenia Hotelarzy i Restauratorów. Jego słowa zacytował serwis Turizmus.com.

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Turystyczna pozycja Budapesztu nie jest tak mocna jak Barcelony, która przyciągnie odwiedzających niezależnie od noclegów czy lokalnych podatków. Właśnie dlatego stolica Węgier nie będzie się spieszyła. Wprowadzenie procedur, które ostatecznie zabronią wynajmu mieszkań na platformach typu Airbnb i Booking.com, ma im zająć 10–15 lat.

I nie jest to podyktowane tylko strachem o utratę turystów. Władze miasta chcą dać czas właścicielom mieszkań na ponowne dostosowanie lokali do wymogów wynajmu tradycyjnego. Równocześnie turyści będą musieli mieć gdzie spać, dlatego miasto da również czas na rozwój hotelarzom. Dopiero wraz z uzupełnieniem bazy pokojowej mieszkania na wynajem będą stopniowo usuwane.