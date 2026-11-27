Jarmark świąteczny we Wrocławiu znów na topie. Zgarnął pierwsze miejsce w brytyjskim rankingu. Fot. Unsplash/Jocelyn Allen

Polska znów ma powody do dumy. Po ubiegłorocznym sukcesie Gdańska kolejne rodzime miasto sięga po międzynarodowe laury. W najnowszym brytyjskim zestawieniu najciekawszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie to właśnie polski reprezentant zajął zaszczytne pierwsze miejsce.

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Jeśli planujesz zimowy wypad połączony z grzanym winem, rękodziełem i bajkową atmosferą, wcale nie musisz wyjeżdżać za granicę. Co zadecydowało o zwycięstwie w rankingu, do kiedy potrwają świąteczne atrakcje w stolicy Dolnego Śląska i jak zaplanować wizytę, by nie utknąć w tłumie?

Brytyjski ranking jarmarków świątecznych. Polska przed Czechami, Łotwą i Węgrami

Międzynarodowe porównanie świątecznych destynacji przygotowane przez brytyjskie Sainsbury's Travel Money przyniosło miłą wiadomość dla miłośników zimowych podróży po naszym kraju. Na szczycie zestawienia uplasował się polski jarmark, zostawiając w tyle takie europejskie klasyki jak Ryga, czeska Praga czy węgierski Budapeszt. Brytyjczycy nie pierwszy raz doceniają nasz kraj – już przed rokiem pisaliśmy, że Polska zaroi się od turystów, bo 3 nasze miasta są w kluczowym rankingu najtańszych jarmarków.

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Brytyjscy analitycy wzięli pod lupę przede wszystkim opłacalność krótkiego wyjazdu typu city break, zestawiając ceny przelotów, noclegów w hotelach, wyżywienia na miejscu oraz lokalnego transportu z atrakcyjnością samej oprawy wydarzenia. Dzięki korzystnemu stosunkowi ceny do jakości, bogatej ofercie gastronomicznej i pięknej scenerii historycznego centrum to właśnie ta propozycja okazała się bezkonkurencyjna dla turystów. Warto jednak pamiętać, że świąteczne jarmarki będą nadal drogie, bo miasta dają wysokie rachunki wystawcom.

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu na topie. Kiedy otwarcie i do kiedy potrwa?

Zwycięzcą brytyjskiego rankingu został Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, który od lat słynie z rozmachu i baśniowej scenografii. Jurorów i odwiedzających przyciąga nie tylko rozświetlona choinka, Bajkowy Lasek czy liczne karuzele, ale także połączenie dolnośląskich wyrobów rzemieślniczych ze smakami z różnych stron Europy. Wrocław błyszczy również w krajowych analizach: gdy sprawdzono najpopularniejsze jarmarki w Polsce, Gdańsk i Kraków wylądowały poza podium, a stolica Dolnego Śląska znalazła się w ścisłej czołówce.

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Tegoroczna edycja wydarzenia już wystartowała, a dokładnie w piątek 20 listopada 2026 roku. Uroczystej inauguracji towarzyszyła barwna parada na Rynku. Świąteczne miasteczko obejmuje Rynek, Plac Solny oraz ulice Świdnicką i Oławską i pozostanie otwarte aż do czwartku 7 stycznia 2027 roku w godzinach 10:00–21:00. Wyjątkiem są jedynie Wigilia, pierwszy dzień świąt oraz Nowy Rok, kiedy stoiska będą nieczynne, a także 26 grudnia (otwarcie od 13:00) i Sylwester, gdy strefa gastronomiczna działa aż do 2:00 w nocy. Jeśli ciekawi was, kiedy ruszają jarmarki bożonarodzeniowe 2026 w Polsce – znamy oficjalne daty także dla innych miast.

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Tłumy we Wrocławiu i walka o nocleg. O czym warto pamiętać przed wyjazdem?

Ogromna popularność wrocławskiego jarmarku ma swoją drugą stronę. To efekt rosnącego zainteresowania całym miastem – padł historyczny rekord polskiego miasta, a turyści jadą tam aż z Włoch i Norwegii. Od końca listopada aż do Bożego Narodzenia w weekendy na Rynku i pobliskich uliczkach panuje ogromny ścisk, przy najpopularniejszych stoiskach ustawiają się długie kolejki, a znalezienie wolnego pokoju hotelowego w centrum na ostatnią chwilę graniczy z cudem.

Aby wizyta była przyjemna, warto pamiętać o kilku zasadach:

Wybierz dzień roboczy zamiast weekendu: wizyta od poniedziałku do czwartku pozwala spokojnie obejrzeć dekoracje i zrobić zakupy bez przeciskania się między ludźmi. Zarezerwuj nocleg z dużym wyprzedzeniem: w grudniowe weekendy obłożenie hoteli i apartamentów w pobliżu Starego Miasta jest niemal stuprocentowe, dlatego rezerwacji warto dokonać jak najwcześniej lub poszukać bazy przy liniach tramwajowych. Postaw na komunikację miejską lub parkingi Park & Ride: wjazd samochodem do ścisłego centrum w szczycie sezonu wiąże się z korkami i brakiem miejsc postojowych, dlatego najwygodniej zostawić auto na obrzeżach i podjechać tramwajem.