POLREGIO szykują dla niektórych pasażerów wyjątkową niespodziankę. Tak można zgarnąć taniutkie bilety. Fot. Unsplash/ viktor rejent

Podróżowanie koleją po Polsce wschodniej staje się nie tylko wygodne, ale też niemal darmowe dla wybranej grupy pasażerów. Już niebawem rusza specjalna oferta taryfowa, dzięki której regionalne przejazdy będą wyjątkowo tanie.

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To świetna wiadomość zarówno dla osób regularnie dojeżdżających do pracy czy na uczelnię, jak i dla miłośników jednodniowych wypadów za miasto. Na jakich zasadach działa nowa taryfa, kto dokładnie będzie mógł z niej skorzystać oraz na których malowniczych trasach zaoszczędzisz najwięcej?

Pociągami POLREGIO za 1 zł na dobę lub 10 zł miesięcznie. Pojawiła się nowa oferta

Samorząd Województwa Lubelskiego przygotował wyjątkową inicjatywę komunikacyjną, która drastycznie obniża koszty codziennego oraz turystycznego podróżowania koleją po regionie. W ramach nowej taryfy uprawnieni pasażerowie zyskają dostęp do dwóch atrakcyjnych biletów strefowych ważnych w pociągach REGIO na terenie całego województwa lubelskiego – aż do stacji granicznych Dęblin, Potok Kraśnicki, Krynka Łukowska oraz Siedliska Tomaszowskie.

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Pierwsza opcja to bilet dobowy za symboliczną złotówkę, pozwalający na wielokrotne wsiadanie i wysiadanie przez 24 godziny bez żadnych limitów kilometrowych. Druga propozycja to imienny bilet miesięczny zaledwie za 10 złotych. Gwarantuje nielimitowaną liczbę przejazdów przez cały okres swojej ważności. Władze regionu podkreślają, że przedsięwzięcie ma podwójny wymiar: z jednej strony stanowi formę docenienia szczególnej postawy obywatelskiej, a z drugiej realnie zachęca do wybierania ekologicznego transportu szynowego. To nie pierwsza taka akcja – w listopadzie były już przejazdy za darmo i bilety za 1 zł, a kolej robiła niespodziankę, ale nie dla każdego.

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Komu przysługują zniżki, jakie warunki trzeba spełnić i od kiedy ruszają tanie bilety?

Preferencyjne przejazdy wejdą w życie dokładnie od 1 stycznia 2027 roku. Z oferty za złotówkę i dziesięć złotych skorzystają wyłącznie osoby posiadające ściśle określone odznaczenia państwowe lub organizacyjne. Od nowego roku czekają także inne dobre wieści dla krwiodawców, bo ulga podatkowa wzrośnie aż dwukrotnie.

Uprawnienie obejmie posiadaczy tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia", czyli kobiety po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub jej składników oraz mężczyzn po oddaniu minimum 18 litrów, a także osoby ze statusem "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu", przyznawanym po przekroczeniu progu 20 litrów.

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Podczas kontroli biletowej w pociągu nie wystarczy sama deklaracja – pasażer będzie zobowiązany okazać konduktorowi trzy dokumenty: ważny bilet strefowy, legitymację potwierdzającą nadanie uprawnień wystawioną przez Polski Czerwony Krzyż lub Ministra Zdrowia oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Podobnie wygląda to w części miast, gdzie zasłużeni krwiodawcy korzystają z komunikacji miejskiej – oni mogą jeździć bez biletów, wystarczy, że pokażą legitymację.

Popularne trasy POLREGIO objęte zniżką. Dokąd warto pojechać za grosze?

Bilet dobowy za 1 zł otwiera przed uprawnionymi podróżnymi świetne możliwości zwiedzania Lubelszczyzny bez martwienia się o ceny paliwa czy korki. W granicach objętych taryfą znajduje się wiele atrakcyjnych turystycznie odcinków obsługiwanych przez POLREGIO, z których zdecydowanie warto skorzystać:

Lublin – Nałęczów – Puławy – Dęblin: idealna trasa na jednodniowy spacer po uzdrowiskowym Parku Zdrojowym w Nałęczowie, zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich w Puławach oraz wizytę w Twierdzy Dęblin. Nałęczów zyskuje zresztą na popularności, bo idealna trasa na jednodniowy spacer po uzdrowiskowym Parku Zdrojowym w Nałęczowie, zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Czartoryskich w Puławach oraz wizytę w Twierdzy Dęblin. Nałęczów zyskuje zresztą na popularności, bo wakacje w Polsce to nie tylko Bałtyk i Tatry, a Polacy odkrywają mniej znane perełki Lublin – Zamość – Zwierzyniec – Siedliska Tomaszowskie: malowniczy szlak prowadzący wprost na Roztocze, gdzie za symboliczną złotówkę można odwiedzić renesansowe Stare Miasto w Zamościu, słynny kościół na wodzie w Zwierzyńcu oraz okoliczne szlaki Roztoczańskiego Parku Narodowego. malowniczy szlak prowadzący wprost na Roztocze, gdzie za symboliczną złotówkę można odwiedzić renesansowew Zamościu, słynny kościół na wodzie w Zwierzyńcu oraz okoliczne szlaki Roztoczańskiego Parku Narodowego. Co warto zobaczyć na Roztoczu? Przewodnik po regionie pomoże zaplanować trasę. Lublin – Chełm lub Lublin – Łuków (do Krynki Łukowskiej): świetny wybór zarówno dla osób codziennie dojeżdżających do stolicy regionu z biletem miesięcznym za 10 zł, jak i dla turystów chcących zobaczyć Chełmskie Podziemia Kredowe.