Co robią dziś "Aniołki Kaczyńskiego"? Te awansują, tamte poszły w cień

Ilona Klejnowska, Aleksandra Jankowska, Anna Krupka, Sylwia Ługowska, Anna Schmidt i Magdalena Żuraw w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w 2011 r. Na konferencji zabrakło siódmego "Aniołka" – Magdaleny Wiciak. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Z

Tak Prawo i Sprawiedliwość ocieplało swój wizerunek wyborczy w kampanii w 2011 r. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

1. Ilona Klejnowska

Ilona Klejnowska-Kamińska – dziś poza PiS. Jest partnerem w Instytucie Strategii i Rozwoju, którego jest współzałożycielką. • Fot. screen ze strony Facebook.com / Instytut Strategii i Rozwoju

2. Anna Schmidt-Rodziewicz

Anna Schmidt-Rodziewicz wywalczyła mandat poselski w 2015 r. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Vide Sejm

3. Aleksandra Jankowska

W wyborach samorządowych w październiku 2018 r. Aleksandra Jankowska zdobyła mandat radnej sejmiku pomorskiego. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

Mimo tego żalu, Jankowska pozostała wierna partii. W jesiennych wyborach samorządowych w Sopocie wystartowała z drugiego miejsca na liście do sejmiku wojewódzkiego. Mandat wywalczyła. 4. Anna Krupka To chyba największa kariera w tym gronie! Trzy lata temu Posłanka PiS Anna Krupka została wiceministrem sportu. • Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta



W 2011 r., gdy zaliczyła wyborczą porażkę, partia umieściła Krupkę na gliwickiej liście PiS. 4 lata później kandydatka dostała jedynkę w Kielcach. Z żadnym z tych miast Krupka nie ma raczej nic wspólnego – urodziła się w Warszawie, tu skończyła studia i tu od początku współpracowała z PiS. Była etatowym pracownikiem partii, redaktor naczelną partyjnego serwisu informacyjnego oraz radną w mazowieckim sejmiku.



Nieoficjalnie mówiło się, że po ostatnich wyborach samorządowych posłanka Krupka zajmie stanowisko marszałka województwa świętokrzyskiego. Funkcja ta przypadła komu innemu i Krupce przypadka "nagroda pocieszenia" – została wiceministrem sportu. trwa ładowanie postu...



Zobacz oryginał 5. Sylwia Ługowska Mówiono o niej "miss PiS". Zanim PiS objął władzę, kierowała łódzkim biurem posła Witolda Waszczykowskiego. Odkąd w 2015 r. nastała "dobra zmiana", Sylwia Ługowska-Bulak wędruje od instytucji do instytucji podległej PiS. Od 2015 r. Sylwia Ługowska-Bulak "zaliczyła" już resort spraw zagranicznych, ministerstwo zdrowia oraz podległy MSWiA Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta



Gdy kariera Witolda Waszczykowskiego w MSZ dobiegła końca, nowy minister, Jacek Czaputowicz,



Zobacz oryginał 6. Magdalena Żuraw " Magdalena Żuraw pracowała w Kancelarii Prezydenta, ale po fatalnym błędzie musiała stamtąd odejść. • Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta



Nie za długo jednak pozostała u boku Andrzeja Dudy. Zaliczyła potężną wpadkę - na Twitterze napisała kompletną nieprawdę, przekręcając słowa głowy państwa, i niedługo potem musiała z Kancelarii odejść. Fot. screen Twitter.com 7. Magdalena Wiciak Była na wyborczych plakatach, ale z grona "aniołków" pozostała nieco z boku. Nie pojawiła się bowiem na konferencji przy Nowogrodzkiej, gdzie w 2011 r. sześć pań przekonywało wyborców, że oferta PiS jest atrakcyjna dla młodych ludzi.



wyzywającymi spojrzeniami i rozwianymi włosami z billboardów w całej Polsce w 2011 r. spoglądało na nas siedem młodych działaczek Prawa i Sprawiedliwości. Plakaty głosiły: "Zwyciężymy. Chodźcie z nami".Intencja partii była jasna – chodziło o to samo, co zwykle w kampanii PiS: schowanie oblicza Antoniego Macierewicza i ocieplenie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego. Media ochrzciły wówczas owe siedem pań - co tu kryć - seksistowskim mianem "aniołków Kaczyńskiego".Na najczęściej spotykanym na ulicach plakacie młode kobiety stały rządkiem, obok siebie, głęboko patrząc w oczy wyborcom. Był też jeszcze drugi plakat. Na nim było może mniej zmysłowo, za to działo się nieco więcej. Dwie panie siedziały na skuterze, jedna niosła gitarę w futerale, inna podążała gdzie ze stosem książek pod pachą a kolejna siedziała z psem na kolanach.Wtedy, 7 lat temu, " aniołki Kaczyńskiego " prezesowi nie pomogły, partia przegrała. One również – żadna z nich wtedy nie zdobyła miejsca w parlamencie. Partia umieściła je na zbyt niskich, "niebiorących", miejscach na liście wyborczej.Udało się za to 4 lata później, już bez pomocy "Aniołków". Ale czasem z ich skromnym udziałem.Jak dziś wyglądają kariery największych gwiazd kampanii parlamentarnej z 2011 r.? To pytanie zadało sobie wiele osób, gdy okazało się, że jeden z "Aniołków" awansował. Anna Krupka trafiła do rządu – w środę premier Mateusz Morawiecki powołał ją na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ale po kolei. Zaczynamy od lewej.Ilona Klejnowska w 2011 r. niby do Sejmu nie weszła, a jednak była przy Wiejskiej obecna na co dzień. Młoda działaczka nie wywalczyła wprawdzie poselskiego mandatu, ale dostała partyjny etat w biurze prasowym. Przepracowała w nim w sumie 8 lat, czym teraz chwali się na stronach Instytutu Strategii i Rozwoju , którego jest współzałożycielką.Praktyki w biurze PiS Klejnowska zaczęła jeszcze jako 21-latka, będąc jednocześnie studentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.– W ogóle nie czuję się aniołkiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą pewnie on sam zapytany o to, czy jestem aniołkiem, odpowiedziałby tak samo, bo zna mnie i wie, że aniołek to chyba ostatnia rzecz, którą można o mnie powiedzieć – mówiła Ilona Klejnowska w 2011 r.O tym, że ten akurat "aniołek" ma rogi, alarmował Zbigniew Ziobro. To był jeszcze czas, gdy PiS i "Solidarna Polska" ze sobą nie współpracowały, ba – wzajemnie się zwalczały. Klejnowska miała zaś w tych relacjach odegrać rolę Mata Hari . "Aniołek" miał omotać młodego pracownika biura prasowego Solidarnej Polski, a ten wynosił partyjne tajemnice Ziobry, przekazując je działaczce PiS.To działo się w 2013 r., niedługo po wybuchu tej afery Klejnowska odeszła z PiS. Zanim założyła zajmujący się doradztwem Instytut, zajęła się projektowaniem mody i - uwaga! - zagrała w teatralnym spektaklu zatytułowanym "9 kobiet" na podstawie "Pożaru w burdelu".Rok później Ilona Klejnowska wyszła za mąż za posła PiS Mariusza Kamińskiego, który dla niej porzucił swoją żonę (ta zaś - to już na marginesie - wzywała go publicznie "Mariusz, wracaj" i założyła ruch Polska Parafialna ). Sam Kamiński niedługo potem stał się bohaterem "afery madryckiej" i został wykluczony z partii za naciąganie na tzw. kilometrówkach.Kamiński obecnie wykłada na podległej ministrowi obrony Akademii Sztuki Wojennej. Jest pracownikiem Katedry Prawa Bezpieczeństwa Narodowego. Ilona Klejnowska zaś zajmuje się PR i – jak czytamy na stronach Instytutu Strategii i Rozwoju – "odnosi sukcesy na rynku mediów w ogólnopolskich stacjach (Radio Maryja, Telewizja Trwam)" oraz jest "doradcą Prezydenta Pracodawców RP - Andrzeja Malinowskiego".Z profilu ISiR można zaś wywnioskować, iż wciąż jest blisko ośrodków władzy.Jej mama Janina Klejnowska w ostatnich wyborach samorządowych kandydowała do rady miasta Żuromina z list lokalnego komitetu konkurencyjnego wobec PiS. Mandatu nie wywalczyła.– Byłam autorką pierwszej w Polsce pracy magisterskiej dokumentującej fenomen powstania ugrupowania utworzonego przez Lecha i Jarosława Kaczyńskich – opowiadała rzeszowskiemu dziennikowi " Nowiny " Anna Schmidt-Rodziewicz niedługo po tym, jak została wybrana do Sejmu. Świeżo upieczona posłanka ujawniła wówczas, jak wyglądała jej polityczna kariera.Zaczęło się jeszcze na studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiowała socjologię. – Postanowiłam związać swoją przyszłość zawodową z partią Prawo i Sprawiedliwość – wyznała. Z pracą dyplomową o "fenomenie" tej partii udała się na Nowogrodzką i została przyjęta przez wiceprezesa Adama Lipińskiego. Parę lat później trafiła na wyborczy plakat.Popularność "aniołka" nie pomogła, w 2011 r. zdobyła jedynie nieco ponad 4 tys. głosów. Ale w 2014 udało się jej dostać do podkarpackiego sejmiku, a w 2015 zagłosowało na nią już ponad 16 tys. osób, co pozwoliło zasiąść w poselskich ławach.Anna Schmidt-Rodziewicz w Sejmie nie angażuje się raczej w bieżące przepychanki. Na mównicy gości nader rzadko – przez trzy lata zaliczyła zaledwie 14 wystąpień. Bardziej udziela się w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, której jest przewodniczącą.Gdy trafiła na plakat, miała za sobą już wiele politycznych doświadczeń. Inne panie ze składu "aniołków" dopiero stawiały pierwsze kroki w polityce. Ona zaś miała za sobą choćby doświadczenie w sopockiej Radzie Miasta, kandydowanie na stanowisko prezydenta Sopotu czy nawet stanowisko wojewody pomorskiego za pierwszego rządu PiS.Aleksandra Jankowska w 2011 r. sukcesu nie odniosła. Choć na liście zajmowała całkiem wysokie, trzecie miejsce, to zdobytych zaledwie nieco ponad 3 tys. głosów nie dało jej mandatu przy Wiejskiej. Na początku 2016 r., tuż po przejęciu władzy przez PiS, Aleksandra Jakubowska została prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Jej rządy w PSSE nie trwały długo, zaledwie półtora roku. Została odwołana w dość niejasnych okolicznościach. W Telewizji Republika żaliła się potem, że zdymisjonowana została tak nagle i że działacze "Solidarności" przeszkadzają w odbudowaniu Stoczni Gdańsk.