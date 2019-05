Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu mazowieckim?

Kandydaci do europarlamentu na Mazowszu. • Fot. Agencja Gazeta

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W okręgu mazowieckim nie zabraknie znanych wyborcom twarzy – z Konfederacji wystartuje m.in. Kaja Godek, z PiS Adam Bielan, a z Koalicji Europejskiej Jarosław Kalinowski i Dariusz Rosati. Przedstawiamy po trzech najważniejszych kandydatów ze wszystkich głównych komitetów wyborczych.

Okręg nr 5 to okręg mazowiecki. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo mazowieckie poza miastem stołecznym Warszawą. To powiaty ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz miasta na prawach powiatu – Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.



Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

Jedno z najgłośniejszych nazwisk na listach Konfederacji w całej Polsce. Kaja Godek to prawdopodobnie najbardziej znana w Polsce aktywistka pro-life. Opowiada się za całkowitym zakazem aborcji, możecie ją znać z Fundacji "Pro – prawo do życia".Godek po raz pierwszy na poważnie „wypłynęła” na polityczną scenę za sprawą sejmowego wystąpienia w 2013 roku. Godek była pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji”, jednak ówczesny Sejm odrzucił jej obywatelski projekt zaostrzający ustawę antyaborcyjną. Podobnie było i w tej kadencji Sejmu, kiedy pomysły ruchów antyaborcyjnych odrzuciło Prawo i Sprawiedliwość.O Kai Godek wielokrotnie pisaliśmy w naTemat:"Dwójka" na mazowieckiej liście Konfederacji. To były wójt gminy Przytyk w latach 1995-2010 i przewodniczący rady stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Ukończył studia wyższe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle na Wydziale Mechanicznym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.Trzecie miejsce na mazowieckiej liście Konfederacji. To absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od pewnego czasu angażuje się politycznie. W 2018 roku kandydował na radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Wchodzi w skład Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, czyli partii, której prezesem jest poseł Robert Winnicki.Jest też działaczem społecznym, organizuje uroczystości patriotyczne.Wieloletnie warszawska radna – od 2006 do 2018 roku. W przeszłości związana z SLD, przez kilka lat była nawet wiceprzewodniczącą tej partii. W 2016 roku rozstała się z partią i współtworzyła stowarzyszenie Inicjatywa Polska, ale rozstała się i z tych ruchem, gdy zaczął współpracować z Koalicją Obywatelską. Obecnie należy do Wiosny, gdzie zajmuje się polityką rodzinną.O Paulinie Piechnie-Więckiewicz pisaliśmy w naTemat:"Dwójka" na liście Wiosny na Mazowszu i jednocześnie koordynator partii w regionie radomskim. Od lat jest zaangażowany w budowę społeczeństwa obywatelskiego, inicjator wielu akcji społecznych i politycznych. Przewodniczący Stowarzyszania Łączy nas Radom. Administratywista – Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, student prawa.Trzecie miejsce na liście Wiosny w okręgu mazowieckim. Absolwentka studium medycznego, dyplomowana ortoptystka, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciechanowie.Wydaje się, że w polityce jest od zawsze. Były prezes PSL (1997-2004) i wielokrotny minister. W 1997 roku był ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w latach 2001-2003 minister rolnictwa i rozwoju wsi, a także wicepremier. Był też posłem Sejmu wielu kadencji i dwukrotnie kandydatem na prezydenta.Od 2009 roku poseł do Parlamentu Europejskiego, teraz ubiega się o trzecią kadencję z rzędu.O Jarosławie Kalinowskim pisaliśmy w naTemat:Kolejny weteran na listach Koalicji Europejskiej. Profesor nauk ekonomicznych i były minister spraw zagranicznych, a także były członek Rady Polityki Pieniężnej. Poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji, poseł na Sejm VII kadencji. Jest autorem ponad 260 prac naukowych (w tym dziewięciu książek) wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych. Jego córką jest Weronika Rosati, znana aktorka.O Dariuszu Rosatim pisaliśmy w naTemat:Związany z SLD polityk i urzędnik państwowy. W latach 1994–1996 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, w latach 2001–2003 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.Startuje z list PiS, ale nie jest członkiem PiS. Był nim w przeszłości w latach 2002-2010. W latach 2014-2017 był w Polsce Razem, a od 2017 jest w Porozumieniu. Poseł na Sejm III i IV kadencji (1997–2004), poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji (2004–2014), w latach 2007–2009 wiceprzewodniczący PE, od 2015 senator i wicemarszałek Senatu IX kadencji.Choć nie jest w PiS, jest arcyważną postacią na prawicy, o czym świadczy choćby jego pierwsze miejsce na liście tej partii.O Adamie Bielanie pisaliśmy w naTemat:Była radna Węgrowa, później wiceburmistrz tego miasta. W 2010 roku trafiła do sejmiku mazowieckiego jako przedstawicielka PiS. Od 2014 senator VIII i IX kadencji, od 2015 wicemarszałek Senatu IX kadencji. Należy do PiS.Doktor nauk ekonomicznych (1990), nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. W latach 1999-2001 marszałek województwa mazowieckiego, poseł na Sejm IV i VII kadencji, w latach 2004–2009 i od 2014 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji. W 1997 roku był też prezesem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych z tytułem ministra.Przez wiele lat związany z PSL, w 2009 roku trafił do PiS.O Zbigniewie Kuźmiuku pisaliśmy w naTemat:Należy do Partii Razem, rzeczniczka prasowa tej partii. Urodziła się w 1988 roku w Siedlcach, ukończyła socjologię i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką Podyplomowego Studium Filologii Polskiej ze specjalizacją redaktorską.Jest córką nauczycieli, w trakcie strajku pedagogów mocno popierała ich protest.26-letni polityk z Partii Razem. Animator kultury i dziennikarz, zajmował się promowaniem polskiej muzyki za granicą. Współorganizował festiwale folkowe, pracował z zespołami muzycznymi na wielu polach – od managementu po media społecznościowe. Ma wykształcenie wyższe.Rzeczniczka prasowa Razem w okręgu radomskim i nauczycielka języka obcego. W 2018 roku ubiegała się o mandat radnej, ale bez efektu. Działa społecznie, angażowała się na rzecz m.in. akcji "Ratujmy Kobiety" i Społecznego Komitetu Ratowania Parku Kulturowego "Stary Radom".Wiceprezes zarządu stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu”. Jej przygoda z polityką zaczęła się od… kredytu we frankach. W słynnym wystąpieniu w TVP Info w programie Studio Polska nazwała premiera Morawieckiego kłamcą.O Barbarze Husiew pisaliśmy w naTemat:Opozycjonista z czasów PRL, poseł na Sejm I, III, IV i V kadencji Działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, którego był prezesem. W ostatnich wyborach startuje bez powodzenia – w 205 nie dostał się do Sejmu z listy PiS, a w 2018 roku do sejmiku z Kukiz’15. Znany z ostrych, prawicowych poglądów.Radca prawny, w Radomiu prowadzi swoją kancelarię. W 2015 roku z Kukiz’15 bezskutecznie walczyła o mandat posła, a w 2018 o miejsce sejmiku województwa mazowieckiego.