nt_logo

Czujesz niedosyt po "Kalejdoskopie" Netfliksa? 7 podobnych seriali i filmów, które są "pokręcone"

"Kalejdoskop" to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali produkcji Netfliksa. Tytuł z Giancarlo Esposito uplasował się na pierwszym miejscu topowych seriali w Polsce.

Najnowsze dzieło Netfliksa skupia się na wątku skoku na bank, lecz robi to w nietypowy sposób. Odcinki nie są poukładane w odpowiedniej kolejności.

Macie ochotę obejrzeć coś nietypowego, ale też powielającego motyw "heistu"? Oto 7 seriali i filmów, które warto zobaczyć po "Kalejdoskopie".

7 seriali podobnych do "Kalejdoskopu"

"Kalejdoskop" szturmem podbija serca widzów platformy Netflix. Serial, którego nie trzeba oglądać po kolei, z oklepaną, choć ciekawie ograną fabułą skoku na bank, zajmuje obecnie pierwsze miejsce w polskim Rankingu TOP serialowych produkcji serwisu. Macie ochotę na więcej? Oto 7 tytułów, które zaspokoją Wasz głód.

"Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada" – czytamy w opisie serialu "Kalejdoskop" Netfliksa, który miał premierę 1 stycznia 2023.

Złodziej Leo Pap (Giancarlo Esposito) pragnie obrabować Manhattan po huraganie Sandy, dlatego skrzykuje grupę (dosłownie) nerdów, którzy pomogą mu w realizacji tego jakże trudnego planu. Rabusie chcą dostać się do jednego z najlepiej zabezpieczonych skarbców w centrum Nowego Jorku. Problem w tym, że po piętach depcze im nieustępliwa agentka FBI, Nazan (Niousha Noor), która zamierza wsadzić przestępców za kratki.

Na pierwszy rzut oka fabuła limitowanego serialu Netfliksa nie wyróżnia się niczym na tle konkurencji - to znaczy innych produkcji o napadzie na bank. Widzów zaskoczy jednak niechronologiczne ułożenie odcinków, na podstawie którego odbiorca sam buduje sobie doświadczenie narracyjne.

W obsadzie "Kalejdoskopu" znaleźli się m.in. Giancarlo Esposito ("Breaking Bad"), Rugus Sewell ("Obłędny rycerz"), Paz Vega ("Rambo V"), Rosaline Elbay ("Fork & Knife"), Jai Courtney ("Suicide Squad: Legion samobójców"), Tati Gabrielle ("The Chilling Adventures of Sabrina"), Peter Mark Kendall ("The Americans") oraz Niousha Noor ("The Knight").

Twórcą serialu jest Eric Garcia, amerykański pisarz i autor powieści "Matchstick Men", której adaptację z Nicolasem Cage'em wyreżyserował Ridley Scott ("Obcy" i "Gladiator").

Mimo że reakcje widzów na "Kalejdoskop" są w większości pozytywne, krytycy nie pozostawiają suchej nitki na netfliksowej produkcji. Ocena publiczności na Rotten Tomatoes wynosi 67 proc., zaś recenzentów - 35 proc. "Sztuczka przypominająca łamigłówkę nie jest w stanie ukryć tego, jak mało inspirująca jest ta seria w stylu 'Ocean's Eleven'" – czytamy w recenzji dziennikarza CNN.com, Briana Lowry'ego.

W Polsce serial bije rekordy popularności na platformie, a ma zaledwie 8 odcinków. Oto propozycje innych serialowych tytułów, które spodobają się fanom "Kalejdoskopu".

1. Czarne lustro: Bandersnatch

"Czarne lustro: Bandersnatch" to interaktywny film Netfliksa z 2018 roku, który miał zrewolucjonizować kino. Oglądając tę produkcję widz mógł sam podejmować decyzję za głównego bohatera granego przez Fiona Whiteheada ("Dunkierka"). Od podjętych kroków zależało to, czy postać przeżyje, zrozumie swoją traumę z dzieciństwa i czy zostanie sławna.

Akcja produkcji z serii "Black Mirror" rozgrywa się w latach 80. Młody programista Stefan Butler, który jest zafiksowany na punkcie mrocznej książki fantasy "Bandersnatch", pracuje nad grą wideo na jej podstawie.

"Trauma z dzieciństwa, obsesyjne kodowanie gry i niewyjaśnione zdarzenia doprowadzają Stefana do granicy szaleństwa. Widz ma w tym ogromny udział i są momenty, gdy czujemy się z tym źle. (...) Film zaczyna się jak "Dzień świstaka", mamy trochę "Truman Show", ale projekt, jako całość, nie jest bynajmniej wtórny" – recenzował Bartosz Godziński z Działu Kultura.

W filmie wystąpili m.in. Will Poulter ("Millerowie"), Craig Parkinson ("Control"), Asim Chaudhry ("Wonder Woman") i Jonathan Aris ("Sherlock").

2. Lupin

Arsène Lupin (w Polsce znany też jako Arseniusz Lupin) to genialny złodziej, utalentowany włamywacz i mistrz kamuflażu, ale przede wszystkim dżentelmen. Serial "Lupin" opowiada o Francuzie Assane'ie Diopie, prawie 40-letnim mężu i ojcu o wyjątkowo niestabilnym stylu życia, który zna książki o Arsènie niemalże na pamięć. "Diop tak uwielbia książki o Arsènie Lupinie, że postanowił być jak literacki mistrz złodziejskiego fachu. Opanował złodziejskie sztuczki, jest geniuszem kamuflażu, ma "łeb nie od parady", a swoją charyzmą i urokiem potrafi omamić każdego" – pisaliśmy wcześniej w naTemat.

We francuskiej produkcji Netfliksa wystąpił znany z filmu "Nietykalni" Omar Sy, Shirine Boutella ("Lalka"), Ludivine Sagnier ("Basen"), Clotilde Hesme ("Angele i Tony") oraz Soufiane Guerrab ("Cierpliwi pacjenci").

3. Przekręt

"Przekręt" to serialowy remake komedii kryminalnej Guya Ritchie'ego z Bradem Pittem. Tytuł podąża za grupą oszustów-żółtodziobów, którzy po znalezieniu ciężarówki zapakowanej po brzegi złotem wpadają w ogromne tarapaty.

"Naciągacze muszą działać szybko, poruszając się po niebezpiecznych wodach londyńskiego podziemia, które okazuje się pełne zbuntowanych gliniarzy, lokalnych rzezimieszków, międzynarodowych gangsterów i nie tylko" – brzmi opis fabuły telewizyjnej wersji "Przekrętu".

Rupert Grint, którego widzowie z pewnością kojarzą z roli Rona Weasleya z filmowej serii "Harry Potter", wciela się w serialu w "mózg operacji". U jego boku oglądamy również Luke'a Pasqualino ("Skins"), Phoebe Dynevor ("Bridgertonowie") i Dougraya Scotta ("Gra Ripleya").

4. Mr. Robot

Elliot jest niezwykle utalentowanym hakerem, który nie odnajduje się zbytnio w relacjach międzyludzkich. Ze względu na swoje dość smutne i traumatyczne dzieciństwo mężczyzna chowa się za kapturem czarnej bluzy i wiedzie introwertyczne życie. Mało kto jednak wie, że w zaciszu swojego domu walczy z okrutną i wszechpotężną korporacją E Corp, nazywaną przez niego "pieszczotliwie" Evil Corp. Seria z Ramim Malekiem ("Bohemian Rhapsody") w roli głównej został nagrodzony dwiema statuetkami Emmy (za najlepszego aktora pierwszoplanowego i najlepszą kompozycję muzyczną) oraz dwoma Złotymi Globami (w kategorii "najlepszy serial dramatyczny" oraz "najlepszy aktor drugoplanowy" dla Christiana Slatera).

W "Mr. Robocie" wystąpili m.in. Carly Chaikin ("Podmiejski czyściec"), Portia Ann Doubleday ("Grzeczny i grzeszny"), Christian Slater ("Śmiertelne zauroczenie"), Martin Wallstrom ("Beck"), Stephanie Corneliussen ("Zaproszenie") i Grace Gummer ("Eskorta").

5. Ozark

"'Ozark' bez wątpienia zostanie zapamiętany jako jeden z najlepszych seriali w historii telewizji (i crème de la crème produkcji Netflixa)" – stwierdziła przy okazji premiery finałowych odcinków produkcji Ola Gersz z Działu Kultura.

"Ozark" mniej lub bardziej zasłużenie porównuje się do "Breaking Bad". Serial opowiada historię doradcy finansowego, który wraz z rodziną ucieka do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie zaczyna bawić się w pranie pieniędzy. Tym sposobem zamierza spłacić dług u bossa narkotykowego.

Tytuł zdobył aż sześć nominacji do Złotych Globów w latach 2018-2021, a niebawem będzie miał okazję powalczyć o trzy nagrody w kategoriach "najlepszy serial dramatyczny", "najlepsza aktorka w serialu dramatycznym" (Laura Linney) i "najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, komediowym lub musicalu relewizyjnym" (Julia Garner).

Jakby tego było mało, "Ozark" może pochwalić się naprawdę gwiazdorską obsadą. Na ekranie widzimy m.in. Jasona Batemana ("Outsider"), Laurę Linney ("Truman Show"), Julię Garner ("Kim jest Anna?"), Sofię Hublitz ("Ida Red") i Skylara Gaertnera ("The Ticket").

6. Dom z papieru

"Dom z papieru" to hiszpańskojęzyczna produkcja Netfliksa, która podbiła nie tylko rynek europejski, ale i światowy, i zapoczątkowała globalną fascynację hiszpańskim kinem.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, mottem pierwszych dwóch części serialu "Dom z papieru" było "Pierwszy miliard trzeba sobie wydrukować". W trzeciej części serii zmienił się jednak przekaz produkcji i od tej pory brzmi: "Tym razem nie chodzi o pieniądze, tym razem chodzi o rodzinę".

W serialu śledzimy losy złodziei, którzy chcąc ukryć swoje prawdziwe "ja" przed innymi, nadają sobie przezwiska odpowiadające największym miastom na świecie. Przestępcą przewodzi niezwykle bystry i inteligentny Profesor.

W obsadzie zobaczymy takie nazwiska jak: Álvaro Morte ("Koło czasu"), Úrsula Corberó Delgado ("Snake Eyes: Geneza G.I. Joe"), Pedro Alonso ("Bagienna cisza"), Miguel García Herrán ("Szkoła dla elity") i Jaime Lorente ("Szkoła dla elity").

7. Orphan Black

Główna bohaterka liczącego 5 sezonów serialu "Orphan Black", Sarah Manning, jest świadkiem samobójstwa kobiety, która do złudzenia ją przypomina. Dziewczyna postanawia przejąć tożsamość ofiary i koniec końców dowiaduje się, że jest jednym z klonów, którym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo.

Tatiana Maslany, która niedawno mieliśmy szansę zobaczyć w roli She-Hulk w serialu "She-Hulk"), wciela się w "Orphan Black" w aż 9 klonów. Po kilkunastu odcinkach bez problemu będziemy w stanie rozpoznać każdego z nich.