W

Wybierając seriale do oglądania często sugerujemy się ocenami innych. Jednym z portali filmowych, na który często zaglądają widzowie, jest IMDb. Wiadomo, które serialowe tytuły są – według użytkowników tego serwisu – najlepsze i najgorsze. Oto produkcje ocenione przynajmniej przez 50 tys. osób.

Jakie są najwyżej i najniżej oceniane seriale na IMDb? (LISTA) Fot. kadry z seriali "Breaking Bad", "Velma" i "The Last of Us"

10 najlepiej i najgorzej ocenianych seriali według użytkowników portali IMDb (po 5 tytułów w każdej z kategorii). W rankingu znajdują się produkcje, które oceniło co najmniej 50 tys. widzów.

Pierwsze miejsce na liście TOP seriali zajmuje "Breaking Bad" i "The Last of Us".

Najgorzej wypadła "Velma" autorstwa Mindy Kaling. To luźna adaptacja kreskówki o psie Scoobym Doo.

Jakie są najwyżej i najniżej oceniane seriale na IMDb? (LISTA)

Oczywiście warto mieć na uwadze, że średnia ocen na portalach poświęconych filmom i serialom nie zawsze jest rzetelna. Czasem warto dać szansę jakiejś produkcji, by samemu wyrobić sobie na jej temat zdanie. Dotyczy to zwłaszcza tytułów, które uchodzą za średnie lub są jak kolendra – albo się ich nienawidzi, albo uwielbia (nic pomiędzy).

Jedno jest pewne – rankingi przedstawiające seriale z najwyższymi i najniższymi ocenami uchodzą za najlepszy wyznacznik tego, czy warto po coś sięgać, czy nie. Oto 10 telewizyjnych tytułów, które - zgodnie z opiniami co najmniej 50 tys. użytkowników IMDb - są albo hot, albo not.

Najlepiej oceniane seriale na IMDb

1. Breaking Bad

Ocena na IMDb: 9,5 (z 1 906 239 głosów)

"Breaking Bad" śledzi losy Waltera White'a, nauczyciela chemii, który tworzy własne imperium narkotykowe słynące z dilowania najlepszą i najczystszą metamfetaminą. Życie dawnego belfra zostaje wywrócone do góry nogami, gdy okazuje się, że ma nieoperacyjnego raka płuc.

Serial z Bryanem Cranstonem ("Zwariowany świat Malcolma) i Aaronem Paulem ("Westworld") w rolach głównych doczekał się dwóch Złotych Globów (w kategoriach "najlepszy serial dramatyczny" i "najlepszy aktor w serialu dramatycznym" w 2014 roku) i aż 16 statuetek Emmy.

Historia Waltera White'a liczyła 5 sezonów. Serial, który stworzył Vince Gilligan ("Zadzwoń do Saula" i "Z Archiwum X"), był emitowany w latach 2008-2013.

2. The Last of Us

Ocena na IMDb: 9,3 (z 94 521 głosów)

Serial "The Last of Us" został okrzyknięty "najlepszą adaptacją gry w historii" tuż po premierze pilotażowego odcinka. Produkcja HBO Max we współpracy z Neilem Druckmannem (twórcą oryginału) skupia się na przygodach Joela i nastolatki o imieniu Ellie, którzy po wybuchu pandemii pasożytniczego grzyba Cordyceps przemierzają wspólnie Stany Zjednoczone w poszukiwaniu leku dla zainfekowanych.

"'The Last of Us' na podstawie gry o tym samym tytule jest niemalże spełnieniem marzeń graczy czekających od lat, by ujrzeć historię Joela i Ellie na ekranie" – czytamy w recenzji naTemat.

W postać Joela wcielił się Pedro Pascal ("The Mandalorian"), zaś w Ellie - Bella Ramsey ("Gra o tron"). W obsadzie znaleźli się również: Anna Torv ("Mindhunter"), Gabriel Luna ("Agenci T.A.R.C.Z.Y."), Ashley Johnson (Ellie z gry), Nick Offerman ("Parks and Recreation"), Storm Reid ("Euforia") i Murray Bartlett ("Biały lotos").

3. Prawo ulicy

Ocena na IMDb: 9,3 (z 343 435 głosów)

"The Wire" (w Polsce znane jako "Prawo ulicy") to serial, który emitowano na HBO od 2002 do 2008 roku. W składającej się z 60 odcinków opowieści przedstawiono problemy, z jakimi boryka się miasto Baltimore. Twórca David Simon powiedział, że jego dzieło odsłania prawdę o amerykańskim śnie i o tym, jak żyją ludzie w USA.

Co ciekawe, serial cieszył się niewielką oglądalnością (w latach, w których go nadawano). Dziś wielu krytyków filmowych zgadza się ze stwierdzeniem, że "Prawo ulicy" to jedno z najwybitniejszych dzieł w swoim gatunku.

W "The Wire" wystąpili m.in. Dominic West ("The Affair"), Michael K. Williams ("Kraina Lovecrafta"), Michael B. Jordan ("Creed: Narodziny legendy") i Felicia Pearson ("Da Sweet Blood of Jesus").

4. Awatar: Legenda Aanga

Ocena na IMDb: 9,3 (z 319 964)

"Awatar: Legenda Aanga" to podzielona na to podzielona na trzy "księgi" historia 12-letniego maga powietrza o imieniu Aang. Chłopiec jest kolejną inkarnacją awatara – osoby zdolnej władać czterema żywiołami jednocześnie. Przerażony spoczywającą na nim odpowiedzialnością ucieka. Po 100 latach rodzeństwo magów wody - Katara i Sokka - odnajdują go zahibernowanego w lodowcu. Wybudzony z długiego snu awatar musi zjednoczyć wszystkie plemiona, klany i królestwa, by pokonać siejący tyranię Naród Ognia.

5. Scam 1992

Ocena na IMDb: 9,3 (ze 145 501 głosów)

"Scam 1992: The Harshad Mehta Story" jest jednosezonowym thrillerem biograficznym, który przenosi na ekrany głośną sprawę dotyczącą oszustwa finansowego na indyjskiej giełdzie w 1992 roku. To adaptacja książki autorstwa dziennikarki Suchety Dalal "The Scam: Who Won, Who Lost, Who Got Away".

Najgorzej oceniane seriale na IMDb

1. Velma

Ocena na IMDb: 1,3 (z 53 190 głosów)

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w serialu "Velma" pomysłu Mindy Kaling ("Życie seksualne studentek") tytułową bohaterkę dręczą przerażające wizje związane z zaginięciem jej mamy. Dziewczyna nie pogodziła się z tą stratą, czego nie można powiedzieć o jej ojcu. To wszystko zbiega się w czasie z serią morderstw w liceum, do którego uczęszcza okularnica.

"Velmy w wydaniu HBO Max nie da się lubić - to antybohaterka, podobnie, jak każda inna postać z serialu. Z pierwowzoru geniuszki zostały jedynie pomarańczowy sweter, czerwona spódniczka tenisowa i okulary z kwadratowymi, grubymi oprawkami" – napisaliśmy w naszej recenzji.

Głosu postaciom znanym z kreskówki "Scooby Doo" głosu użyczyli: Sam Richardson ("Hokus Pokus 2") jako Kudłaty Rogers, Constance Wu ("Bajecznie bogaci Azjaci") jako Daphne Blake i Glenn Howerton ("Fargo") jako Fred Jones.

2. Tandav

Ocena na IMDb: 4,6 (z 60 493 głosów)

"Tandav", czyli thriller od Amazon Prime Video, pokazuje ciemną stronę indyjskiej polityki. Samar Pratap Singh (Saif Ali Khan) to przywódca czołowej partii politycznej Janata Lok Dal, który jest gotów odziedziczyć fotel premiera po ojcu. Problem w tym, że inni politycy też ostrzą zęby.

3. Mecenas She-Hulk

Ocena na IMDb: 5,2 (ze 169 248 głosów)

Jennifer Walters poznajemy, gdy jest jedynie wspinającą się po szczeblach kariery prawniczką i kuzynką Bruce'a Bannera (aka Hulka). W wyniku serii dziwnych zdarzeń kobieta zamienia się w zieloną gigantkę i staję się komiksową She-Hulk. Serial Marvela zabiera widza w przygodę po skomplikowanym życiu superbohaterki pracującej na dwa etaty.

W tytułowej roli obsadzono znaną z "Orphan Black" Tatianę Maslany. Produkcja przez długi czas była pośmiewiskiem internetu. Żarty z "She-Hulk" kręciły się wokół sceny twerkingu z Megan Thee Stallion i sekwencji, w której Jennifer przypominała postaci z gry "The Sims".

4. Supergirl

Ocena na IMDb: 6,2 (ze 125 107 głosów)

Serial "Supergirl" wyprodukowany przez Berlanti Productions, DC Entertainment i Warner Bros. Television to adaptacja komiksu o urodzonej na Kryptonie kuzynce Supermana - Karze Zor-El (Melissa Benoist z "Glee"). Dziewczyna zostaje wysłana na Ziemię, gdy ma 13 lat. Dopiero dekadę później odkrywa przed światem swoje nadnaturalne moce.

W produkcji o superbohaterce zobaczymy m.in. Katie McGrath ("Przygody Merlina"), Mehcada Brooksa ("Upadek Grace"), Calistę Flockhart ("Bracia i siostry"), a także Davida Harewooda ("Krwawy diament").

5. CSI: Kryminalne zagadki Miami

Ocena na IMDb: 6,4 (z 58 322 głosów)

"CSI: Kryminalne zagadki Miami" to liczący 232 odcinki serialowy tasiemiec przedstawiający pracę zespołu techników kryminalnych, którzy zajmują się badaniem tajemniczych zbrodniami popełnionych na terenie miasta Miami. W roli porucznika i szefa dziennej zmiany, Horatio Caine'a, wystąpił David Caruso ("Nowojorscy gliniarze").