KO wróciła do TVP i już widać efekty. Poseł o "rozwoju intelektualnym" Kłeczka [WIDEO]

Alan Wysocki

Pełna reprezentacja Platformy Obywatelskiej wróciła do programów TVP, by - jak twierdzą politycy - informować o aferach Prawa i Sprawiedliwości. Od dwóch dni na antenie stacji jeszcze częściej dochodzi do regularnych awantur między prowadzącymi a posłami opozycji. – Dbam o pana rozwój intelektualny i rozbudowuje te wypowiedzi – powiedział Kłeczkowi Arkadiusz Myrcha.