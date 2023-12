PiS podniosło alarm, ostrzegając przed lobbystą na sali plenarnej. Szymon Hołownia zainterweniował, wyprosił mężczyznę z miejsca obrad. Dowiedzieliśmy się, że sprawcą całego zamieszania jest były wiceminister cyfryzacji Marek Wójcik, dziś działający w Związku Miast Polskich.

Wiemy, kto wtargnął na salę plenarną. To jego musiał przepędzić Hołownia. Fot. sejm.gov.pl

"Intruz" na sali sejmowej. PiS grzmi: "lobbysta"

W trakcie awantury w Sejmie wokół ustawy wiatrakowej osoba niepełniąca funkcji posła czy senatora weszła na salę plenarną. Wyjaśnijmy, że w miejscu przeznaczonym do obrad mogą przebywać jedynie parlamentarzyści.

Mężczyzna podszedł do siedzącego w ostatniej ławie posła Platformy Obywatelskiej z Olsztyna, Pawła Papke. Bardzo krótką rozmowę przerwali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, skandujący "lobbysta".

Wywołało to reakcję Szymona Hołowni. – Przepraszam, pani poseł, czy ten pan jest parlamentarzystą? Tak? Nie? To proszę opuścić salę – poprosił lider Polski 2050. Do fotela marszałka podszedł jeden z posłów prawicy, wyraźnie wykłócając się w kwestii intruza.

– Z całą pewnością poprosimy Straż Marszałkowską o wyjaśnienie tej sprawy. Osoby, które nie są posłami, nie powinny znajdować się na sali obrad. Zajmą się tym odpowiednie osoby – powiedział Hołownia.

Skontaktowaliśmy Pawłem Papke i zapytaliśmy, kim jest mężczyzna, który wywołał tak histeryczną reakcję posłów PiS. W wiadomości do naTemat polityk wyjaśnił, że ów "lobbysta" to Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Łatwo sprawdzić także, że Wójcik jest samorządowcem, wykładowcą akademickim, a w latach 2014-2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

W przeszłości pracował w Radzie Dialogu Społecznego, a także w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Był także ekspertem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy samorządowej.

Współpracował także z Ministerstwem Zdrowia przy restrukturyzacji szpitali oraz pracował z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji nad decentralizacją.

"Od lat jest na większości posiedzeń sejmowych komisji. Człowiek, który zna się legislacji jak mało który poseł" – opisał na platformie "X" Mariusz Piekarski z RMF FM.

Tak PiS tropi "lobbystów" od ustawy wiatrakowej

Jak pisaliśmy w naTemat, równie histerycznie Prawo i Sprawiedliwość reagowało, szukając mitycznego lobbysty, stojącego za ustawą wiatrakową.

"Panie Marszałku Szymonie Hołownio, może my sobie podjemy popcorn, a pan nam spróbuje wyjaśnić, kim jest niejaki Grzegorz Molesztak i dlaczego, wg informacji w pliku na stronie Sejmu, jest autorem poselskiego projektu ustawy? Tej ustawy, która zawiera zapisy sprzyjające lobby wiatrakowemu" – zapytała Beata Szydło na platformie "X".

Bardzo szybko okazało się jednak, że żadnej afery nie ma, ponieważ Grzegorz Molesztak jest pracownikiem Kancelarii Sejmu. Co więcej, to nie on jest autorem poselskiej ustawy – z jego konta sejmowego został jedynie opublikowany dokument.