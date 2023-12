To koniec rządu Mateusza Morawieckiego. Właśnie rusza procedura wyboru Donalda Tuska na urząd premiera. Kandydaturę szefa Platformy Obywatelskiej właśnie zgłasza Szymonowi Hołowni delegacja z listą 248 podpisów poparcia.

Procedura wyboru Donalda Tuska na premiera. Tak wyłania się rząd. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Procedura wyboru Donalda Tuska na premiera. Tak wyłania się rząd

To już oficjalne – nie udało się wyłonić rządu w pierwszym kroku konstytucyjnym. Mateusz Morawiecki nie zbudował większości w postaci 231 szabel, które umożliwiłyby ukonstytuowanie gabinetu.

Co teraz? Teraz w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego kandydata na Prezesa Rady Ministrów prezentuje Sejm. W tym celu zwołano przerwę. W jej czasie marszałek Szymon Hołownia otrzyma 248 podpisów poparcia pod listą Donalda Tuska.

Należy jednak wyjaśnić, że już po wyłonieniu premiera dopiero 12 grudnia dojdzie do zaprezentowania działania składu Rady Ministrów, wraz z wnioskiem ws. wyboru Rady Ministrów.

Następnie każdy klub będzie miał 10 minut na wygłoszenie oświadczenia, a koło Kukiz'15 otrzyma 5 minut. Następnie konieczne będzie przyjęcie zaprzysiężenia przez Andrzeja Dudę, co oficjalnie zakończy proces wyłaniania rządu.

Przypomnijmy, że Tusk ustanowił rekord, jeśli chodzi o najdłuższe exposé w historii III RP. W 2007 roku szef Platformy Obywatelskiej przemawiał przez 3 godziny i 7 minut. Co ciekawe, kiedy zapowiadał, że jego wystąpienie zbliża się do końca z sali można było usłyszeć okrzyki "Nie kończ jeszcze!".

Rząd Donalda Tuska będzie zaprzysiężony 13 grudnia

Warto podkreślić, że po wygłoszeniu exposé przez Mateusza Morawieckiego ma dojść do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Sejmie. W rozmowie na antenie RMF FM powiedział o tym prezydencki minister Marcin Mastalerek.

– Jeśli dziś premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, a wiele na to wskazuje, to chyba około godziny 20 będzie głosowany kandydat na premiera Donalda Tuska i wieczorem w Sejmie będzie prezydent i Donalda Tuska zaprosi do sejmowego gabinetu prezydenta RP, żeby ustalić termin – stwierdził.

Najprawdopodobniej zaprzysiężenie nowego rządu będzie miało miejsce 13 grudnia. Ten termin sygnalizowano od kilku dni. Podczas konferencji prasowej powiedział o tym Szymon Hołownia.

– Andrzej Duda jest zdecydowany, żeby nie przedłużać procedury związanej z powoływaniem rządu. Prawdopodobnie będzie to wcześnie rano. Będzie też miało miejsce spotkania Dudy z Tuskiem i to już oni są gospodarzami tego procesu – wyjaśnił.

Jarosław Kaczyński już zareagował na zmianę warty w Sejmie. Na korytarzu sejmowym rzucił do dziennikarzy: – Proszę państwa, taka jest polityka. Nic nadzwyczajnego w tym nie ma. Rządy się zmieniają. Na czym ta zmiana będzie polegała? To koniec polskiej demokracji!

W tym momencie na korytarzu rozległy się okrzyki "Konstytucja".