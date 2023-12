Żona Kurskiego obejrzała nowe "Wiadomości" w TVP. Ma zaskakującą prośbę

Joanna Kurska nie jest zachwycona zmianami w TVP. Zapytana o zmiany w "Wiadomościach" TVP powiedziała krótko: "Dawno czegoś tak brzydkiego nie widziałam". W rozmowie z "Faktem" żona Jacka Kurskiego zwróciła się także ze specjalnym apelem do nowych władz spółki. Chodzi o organizację "Sylwestra Marzeń".

Joanna Kurska recenzuje nowe "Wiadomości" TVP. Mówi o "Sylwestrze Marzeń". Fot. Artur Zawadzki / Reporter / East News

Joanna Kurska zrecenzowała nowe "Wiadomości" TVP

Dziennikarzom "Faktu" udało się skontaktować z żoną Jacka Kurskiego. Zapytana o zmiany w TVP, Joanna Kurska powiedziała krótko: – Dawno czegoś tak brzydkiego nie widziałam.

Według niej przygotowanie nowych "Wiadomości", a właściwie programu "19:30" było niechlujne. – Niechlujna nuda, nabzdyczony prowadzący, szkolne offy, montaż jak chrzcin-wesela. I oczywista cenzura – oceniła.

– Komentarze zszokowanych Polaków przypominały memy o "Dzienniku Telewizyjnym z PRL-u". To dziennik Tuska. Więc dobrze, że to coś już nie nazywa się "Wiadomości" – skrytykowała.

Oberwało się także Pawłowi Płusce, który pokieruje pracami redakcji dziennika informacyjnego. – "Fakty" TVN, którym twarz dawał Paweł Płuska za PiS, urządzały wycie i histerię na temat niecałych dwóch miliardów dla mediów publicznych – skomentowała.

Joanna Kurska zwróciła się także do władz TVP z apelem ws. "Sylwestra Marzeń". Nawiązała do zmiany nazwy "Wiadomości" na "19:30". – Skoro tak im dobrze idzie ze zmianami tytułów to mam tylko małą prośbę. Znajdźcie sobie nową nazwę dla "Sylwestra Marzeń" – powiedziała.

O zmiany pytana była także dwutygodniowa ministra kultury w rządzie Mateusza Morawieckiego, Dominika Chorosińska. – Badania wskazały, że ponad 56 proc. nie chce tej zmiany, więc proszę posłuchać tych Polaków. No właśnie, badania dotyczące [tego], czy Polacy chcą, czy nie – odparła na nagraniu opublikowanym przez serwis Goniec.pl. Nie wyjaśniła już jednak, jakie badania miała na myśli.

Równolegle Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie zgadza się na zmiany. – Nie zgadzam się z samą ideą zmiany w mediach, a jeszcze bardziej nie zgadzam się z tymi metodami – powiedział, protestując przeciwko wymianie kadr w Polskiej Agencji Prasowej.

"Sylwester Marzeń" TVP w Zakopanem. Impreza na 30 tys. osób

Jak pisaliśmy w naTemat, nic nie wskazuje na to, by "Sylwester Marzeń" miał zmienić nazwę. Wiadomo jednak, że na scenie w Zakopanem wystąpi cała plejada gwiazd. Wirtualna Polska podała, że organizatorzy spodziewają się nawet 30 tys. uczestników imprezy.

– Zawarliśmy stosowne porozumienie z TVP. Ekipy już rozpoczęły montowanie sceny. Po stronie miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa poza terenem imprezy masowej i uporządkowanie terenu. W przypadku dużych opadów śniegu, nasze służby będą odgarniały teren koncertu i ścieżki dojściowe – zapowiedział burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Z informacji podanych przez Pudelka wynika, że na scenie zobaczymy między innymi Marylę Rodowicz, Edytę Górniak wraz z synem Allanem, Zenka Martyniuka, Viki Gabor, a także Justynę Steczkowską, która ma już kończyć rozmowy ws. podpisania umowy na występ.

TVP na razie nie ujawniła wszystkich gwiazd, które wystąpią podczas "Sylwestra Marzeń".