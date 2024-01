Tego w TV Republika się nie spodziewali. Po 5 minutach przerwano wywiad

TV Republika nie spodziewała się, że konstytucjonalista obali na antenie ich stacji całą linię obrony Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. – Powstała sytuacja, w której żeby ją rozwiązać, to trzeba ponownie ułaskawić – powiedział prof. Piotrowski. Prowadzący po 5 minutach musiał przerwać wywiad.

Od prawomocnego skazania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mija kolejny tydzień. Wszyscy czekają na to, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości zostaną doprowadzeni do aresztu przed kolejnym posiedzeniem Sejmu.

Prawica grzmi, że byli posłowie powinni zachować mandaty i pozostać na wolności. Powołują się na dawne ułaskawienie Andrzeja Dudy oraz na decyzje Sądu Najwyższego podejmowane z udziałem neosędziów.

TV Republika poprosiła o skomentowanie tej sprawy Ryszarda Piotrowskiego. Konstytucjonalista wcześniej krytykował Bartłomieja Sienkiewicza za styl wprowadzenia zmian w mediach publicznych i to na jego opinii prawica opierała swoją narrację. W sprawie losów polityków PiS wypowiedział się jednak nie po myśli konserwatywnej stacji.

– Czy to ułaskawienie było skuteczne, czy nie, to o tym decydują sądy. I sądy tak zdecydowały... – zaczął, ale przerwał mu prowadzący.

– A Trybunał Konstytucyjny nie ma tu nic do powiedzenia? – wtrącił Adrian Stankowski. Prof. Piotrowski jednak nie dawał za wygraną.

– TK po 6 latach wreszcie mówi, że ułaskawienie pana prezydenta było skuteczne. Ale TK nie sprawuje władzy sądowniczej w sprawach karnych. Powstała sytuacja, w której, żeby ją rozwiązać, to trzeba ponownie ułaskawić – dodał.

Następnie zalecił Dudzie wydanie kolejnego aktu łaski wobec Kamińskiego i Wąsika. – Byłoby najlepiej, gdyby Andrzej Duda skorzystał z tej możliwości. Nie przynosi mu to żadnej ujmy. Status tych posłów zmienił się z chwilą wyroku – skomentował.

TV Republika musiała przerwać wywiad ws. Wąsika i Kamińskiego. "Piękne zaoranie"

Tu znów w zdanie wszedł prowadzący, który... zakończył rozmowę. – Wtedy przyznałby, że pierwsze ułaskawienie byłoby wadliwe. To oczywiście temat na osobną dyskusję, ale tymczasem musimy kończyć – wypalił i pożegnał gościa.

Rozmowa zakończyła się po 5 minutach. To ciekawe biorąc pod uwagę fakt, że ostatnie odcinki "Wydania Specjalnego" trwały po kilkanaście minut.

Komiczna sytuacja wywołała lawinę reakcji w mediach społecznościowych.

"Piękne zaoranie. Standardy "wolnych" mediów - niewygodna prawda i nagły koniec rozmowy. Hit", "Ale po co zapraszacie pana profesora, przecież to człowiek uczciwy i kompetentny", "W sumie to szacun za opublikowanie samozaorania" – czytamy w komentarzach po nagraniem.