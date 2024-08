7 mocnych scen otwierających filmy. Na liście m.in. "Nostalgia anioła" Fot. kadr z filmu "Antychryst"; East News

Sceny otwierające film muszą przyciągać uwagę, nakreślając charakter snutej historii i angażując widza emocjonalnie w fabułę. Niektóre produkcje robię to doskonale, inne poprawnie, a jeszcze kolejne uzyskują efekt odwrotny do zamierzonego.

Oto lista siedem filmów, które mogą pochwalić się prologiem odsiewającym twardzieli od mięczaków (oczywiście żartuję – są to tytuły wyłącznie dla kogoś o mocnych nerwach).

7 filmów, które odrzucają widzów w pierwszych minutach

Antychryst

Charlotte Gainsbourg w filmie "Antychryst". Fot. kadr z filmu "Antychryst"

Gdzie obejrzeć? Niedostępny

"Antychryst" duńskiego reżysera Larsa von Triera ("Melancholia") wywołał burzę w mediach, ale za jej główną przyczynę nie uznaje się bluźnierstwa i świętokradztwa, a mizoginistyczny, obsceniczny i prowokacyjny charakter filmu, który wielu komentatorów kina nazwało największą porażkę w historii Festiwalu Filmowego w Cannes.

Prolog kontrowersyjnego filmu twórcy awangardowego ruchu filmowego zwanego Dogma 95 rozpoczyna się z nie lada przytupem. W czerni i bieli oglądamy, jak postacie grane przez Willema Dafoe ("Biedne istoty") i Charlotte Gainsbourg ("Nimfomanka") w zwolnionym tempie uprawiają seks pod prysznicem. Ujęcia raz na splecione ciała, raz na penetrację (do tego zatrudniono dublerów z branży porno) przeplatają się ze sceną, w której kilkuletni syn bohaterów wypada przez okno.

Już w pierwszych sekundach filmu z 2009 roku widz dostrzega, jaki motyw przyświeca "Antychrystowi". Seks i śmierć – o ich związek się tu rozchodzi.

Martyrs. Skazani na strach

Mylène Jampanoï w filmie "Martyrs. Skazani na strach". Fot. kadr z filmu "Martyrs. Skazani na strach"

Gdzie obejrzeć? Niedostępny

"Martyrs. Skazani na strach" francuskiego reżysera Pascala Laugiera ("Ghostland") opowiada o kobietach, które są więzione, bite, upokarzane i odzierane ze skóry przez grupę fanatyków. Dziewczyny stają się męczennicami, które – zgodnie z oczekiwaniami ich oprawców – gdy osiągną stan katatonii, są zdolne posiąść wiedzę o tym, co czeka nas po śmierci.

Zanim jednak zanurzymy się w tej oskarżanej o bycie tzw. torture porn opowieści, musimy najpierw przebrnąć przez dość niepokojący wstęp do filmu z 2008 roku. Młodziutka Lucie (Mylène Jampanoï) wybiega ze starego budynku fabrycznego. Posiniaczona i zakrwawiona potyka się o własne nogi, uciekając przed oprawcami. Po krótkiej scence dorosła ofiara mści się na swoich porywaczach, zakłócając ich rodzinny obiad i strzelając ze strzelby do każdej osoby siedzącej przy stole (nawet do dzieci). Potem opiera się o ścianę i płacze.

Nieodwracalne

Monica Bellucci w filmie "Nieodwracalne". Fot. kadr z filmu "Nieodwracalne"

Gdzie obejrzeć? Canal+

W 2002 roku "Nieodwracalne" Gaspara Noé ("Wkraczając w pustkę") walczyło o Złotą Palmę w Cannes, jednak przegrało w starciu ze słynnym "Pianistą" Romana Polańskiego ("Nóż w wodzie"). Legendarny krytyk filmowy Roger Ebert słusznie wskazał, że francuski thriller "jest tak brutalny i okrutny, że większość ludzi go nie zaakceptuje".

Kręconym serią ciągłych ujęć film wprowadza na scenę młodą parę, która wieczorem zamierza udać się razem na imprezę. Przed pełną kokainowego szału posiadówką Alex (w tej roli Monica Bellucci z "Maleny") zdradza swojemu chłopakowi Marcusowi (Vincent Cassel z "Nienawiści"), że miała dziwny sen. – Stałam w tunelu. Był cały w czerwieni. A potem pękł – mówi.

Alex opuszcza imprezę, widząc, w jakim stanie jest Marcus (pamiętajmy, że to nadal prolog thrillera). W drodze powrotnej kobieta schodzi do tunelu, gdzie widzi, jak ktoś zaczepia nieznajomą kobietę. Bohaterka interweniuje, po czym zostaje zaatakowana przez agresywnego mężczyznę i zgwałcona. Przez dziewięć minut obserwujemy, jak dochodzi do napaści seksualnej. Przez dziewięć minut kamera relacjonuje tragedię Alex.

Nostalgia anioła

Saoirse Ronan w filmie "Nostalgia anioła". Fot. kadr z filmu "Nostalgia anioła"

Gdzie obejrzeć? Canal+

Po filmie Petera Jacksona (trylogia "Władcy Pierścieni") wielu widzów nie może dłużej patrzeć na Stanleya Tucciego ("Igrzyska śmierci"). "Nostalgia anioła" na kanwie powieści Alice Sebold najpierw zasypuje nas scenami przedstawiającymi życie Susie Salmon, która nie różni się niczym szczególnym od reszty nastolatek z lat 70. Zakochuje się w chłopaku ze szkoły, lecz przez nieśmiałość nie wyznaje mu swoich uczuć. Zbiera plakaty muzyków w pokoju, tańczy, gdy nikt nie patrzy, reprezentuje niewinną młodość.

Po krótkim wprowadzeniu wracająca z lekcji Susie, w którą wciela się wspaniała Saoirse Ronan ("Lady Bird"), zostaje zaczepiona przez sąsiada. Ten zachęca ją, by odwiedziła podziemną kryjówkę, którą rzekomo zbudował dla miejscowych dzieci. Dziewczynka podąża za nim, ale z sekundy na sekundę staje się coraz bardziej spięta.

Kiedy nastolatka próbuje pożegnać się z mężczyzną, przekonując go, że musi wrócić do domu na kolację, George Harvey nie pozwala jej odejść. Chwyta Susie za nogę i – jak sugeruje dalsza część filmu i książka – gwałci ją, morduje i ćwiartuje jej ciało na drobne kawałki.

Sinister

Ethan Hawke w filmie "Sinister". Fot. kadr z filmu "Sinister"

Gdzie obejrzeć? CDA Premium i TVP VOD

W 2020 roku zostało naukowo udowodnione, że "Sinister" Scotta Derricksona ("Czarny telefon") jest najstraszniejszym filmem wszech czasów. Zdania wśród fanów kina grozy są podzielone, aczkolwiek horrorowi z Ethanem Hawkem ("Stowarzyszenie umarłych poetów") nie można odmówić jaj. Połowa widzów wytrzymuje na nim zaledwie 30 minut, a wszystko przez zakrawające o paranormalne wątki nagrania z kamery VHS, które śmiało mogłyby znaleźć się w obszernej bibliotece Dark Webu.

"Sinister" otwiera scena przedstawiająca osoby z jutowymi workami na głowach i pętlami wokół szyi. Rodzina stoi pod wielkim drzewem, przez które przewieszone są liny. Jedna z większych gałęzi łamie się w niewyjaśniony sposób, a ofiary zostają powieszone. Przez krótką chwilę obserwujemy, jak ulatuje z nich życie. Jakością nagranie przypomina materiały z rodzinnych zbiorów, które większość z nas ma w swoim domu.

W filmie pojawia się więcej podobnych scen. Grany przez Hawke'a autor bestsellerów, Ellison Oswalt, odkrywa na strychu nowego domu pudełko pełne tajemniczych kaset.

Skrawki

Jacob Reynolds i Nick Sutton w filmie "Skrawki". Fot. kadr z filmu "Skrawki"

Gdzie obejrzeć? Niedostępny

"Skrawki" z 1997 roku były debiutem reżyserskim i scenopisarskim Harmony'ego Korine'a ("Spring Breakers"). Akcja rozgrywa się w miasteczku Xenia w stanie Ohio, tuż po przejściu niszczycielskiego tornada. Głównym bohaterem jest niemy chłopiec Solomon (Jacob Sewell), znany w okolicy jako Bunny Boy ze względu na noszoną przez siebie różową czapkę z uszami królika. Nastolatek na różne sposoby próbuje zabić jakoś czas.

W pierwszej minucie filmu widać skutki kataklizmu – zwłoki psa wiszące na antenie znajdującej się na dachu spadają gwałtownie na ziemię. W tym samym czasie Solomon niesie za kark ubrudzonego białego kota. Zwierzę wije się, ale to nie powstrzymuje dręczyciela przed wrzuceniem go do beczki pełnej wody i utopieniem go.

"Pierwsza scena została nakręcona z wykorzystaniem wypchanego psa. (...) Scenę z kotem nakręcono w cięciach. Użyto do niej zarówno prawdziwego kota, jak i sztucznego. Zwierzę zachowywało się potulne, a jego wicie się – które trwało około 8 sekund – było wynikiem ruchu nadgarstka wykonanego przez aktora" – czytamy na stronie organizacji American Human, która m.in. współpracuje z amerykańskim przemysłem filmowym i telewizyjnym w celu zapewnienia zwierzętom dobrej opieki na planie zdjęciowym.

Zabicie świętego jelenia

Colin Farrell w filmie "Zabicie świętego jelenia". Fot. kadr z filmu "Zabicie świętego jelenia"

Gdzie obejrzeć? TVP VOD i Amazon Prime Video

Akcję filmu "Zabicie świętego jelenia" Jorgos Lantimos ("Kieł") osadził w świecie pozbawionym emocji. Społeczeństwo u greckiego reżysera nie zachowuje się jak to, które znamy. Wszyscy wydają się stoiccy, zajęci własnymi myślami, bierni. Tytuł i sama fabuła została luźno zainspirowana mitem o Agamemnonie, który zabił święte zwierzę, czym doprowadził do furii boginię łowów Artemidę.

U Lantimosa mścicielem jest 16-letni Martin Lang (Barry Keoghan z "Saltburn"), który chce rozliczyć kardiochirurga Stevenie Murphy'ego (Colin Farrell z "Duchów Inisherin") za to, że dopuścił do śmierci jego ojca. Chłopak rzuca poniekąd klątwę na lekarza, zapowiadając, że jeśli ten nie zabije jednego członka swojej rodziny, wszyscy jego bliscy umrą z powodu paraliżu i krwawienia z oczu.

Pierwszą sceną, jaką widzimy w "Zabiciu świętego jelenia", jest widok z góry na operację na otwartym sercu. Rytmowi wybijanemu przez narząd towarzyszy zawodząca, żałobna wręcz muzyka. Od makabrycznego obrazu nie da się oderwać wzroku. Co więcej, Lantimos zdołał uchwycić w kamerze prawdziwy zabieg zwany w medycznym żargonie pomostowaniem aortalno-wieńcowym.

