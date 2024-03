Pegasus, Fundusz Sprawiedliwości i Trybunał Stanu. Oto, co właściwie grozi Zbigniewowi Ziobrze

Alan Wysocki

C o grozi Zbigniewowi Ziobrze po 8 latach rządów pełnych afer Zjednoczonej Prawicy? Na pierwszy plan wysuwają się nadużycia wokół Funduszu Sprawiedliwości. To właśnie za to Donald Tusk chce postawić go przed Trybunałem Stanu. W tle są także prace komisji ds. Pegasusa, które mogą skończyć się prokuratorskimi zarzutami.