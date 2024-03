W piątek 22 marca mija sto dni od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Rano na koncie premiera w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Tusk podsumowuje to, co już udało się zrealizować, ale mówi też o tym, co jeszcze jest do zrobienia. Nie zabrakło przytyków do Prawa i Sprawiedliwości.





W 90 sekund Donald Tusk podsumował 100 dni rządu. "Chciałem szybciej i więcej"

Mateusz Przyborowski

