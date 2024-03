Dość zaskakującego odkrycia dokonały służby podczas przeszukiwania domu Zbigniewa Ziobry. W środę rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował, że w ręce agentów ABW wpadła oryginalna teczka z aktami dotyczącymi ojca byłego ministra sprawiedliwości. – Nie przesądzam, ale mówimy o oryginałach i standardem jest to, że one powinny być w prokuraturze – powiedział Przemysław Nowak.

ABW znalazła w domu Zbigniewa Ziobry tajemniczą teczkę. A powinna być w prokuraturze Fot. Zrzut ekranu / YouTube / TV Republika

W środę rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał na konferencji prasowej kolejne szczegóły akcji funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy od wtorku przeszukali już kilkadziesiąt miejsc, w tym domy i mieszkania polityków Suwerennej Polski. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, który powstał po to, aby pomagać ofiarom przestępstw.

Zdaniem śledczych sprawa ma "kryminalny charakter" i podejrzewają oni, że mogło dochodzić do nieprawidłowości z wydatkowaniem pieniędzy z tego funduszu. Największym echem odbiło się wtorkowe i środowe przeszukanie domów Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu i Warszawie.

ABW znalazła w domu Ziobry tajemniczą teczkę. Powinna być w prokuraturze?

– Mogę powiedzieć, że w domu ministra Ziobry znaleźliśmy między innymi oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego go osobiście, w sprawie śmierci jego taty. To był oryginał, archiwizowany co prawda, sprzed lat. Inne dokumenty też znaleźliśmy – przekazał Przemysław Nowak.

Podkreślił przy tym, że standardem jest, iż teczki z takimi właśnie dokumentami znajdują się w prokuraturach. – Nie chcę podejmować ocen, ale będzie to przedmiotem analizy, czy oryginały akt nadzoru powinny być w domu Zbigniewa Ziobry. Nie przesądzam, ale mówimy o oryginałach i standardem jest to, że one powinny być w prokuraturze – powiedział prokurator.

Jerzy Ziobro, ojciec lidera Suwerennej Polski, zmarł w 2006 roku w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie. Był leczony z powodu problemów kardiologicznych. Krótko po jego śmierci w prokuraturze złożono doniesienie o możliwych nieprawidłowościach w sposobie leczenia mężczyzny.

Śledczy dwukrotnie umarzali śledztwo, a rodzina złożyła subsydiarny akt oskarżenia. W 2017 roku lekarze zostali uniewinnieni przez sędzię Agnieszkę Pilarczyk. Kiedy Ziobro został ministrem sprawiedliwości, wrócił do sprawy, a służby badały nowe wątki tej sprawy. Na celowniku śledczych była też Pilarczyk. Dopiero w marcu tego roku Prokuratura Regionalna w Katowicach umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie sędzi, uznając, że jej decyzje "nie zawierały znamion czynu zabronionego".

Niejasności ws. Funduszu Sprawiedliwości. Pięć osób z zarzutami

Wiadomo też, że wtorkowe i środowe działania ABW zostały zakończone, a teraz śledczy analizują zebrany materiał. – Całość materiału w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie analizowana pod kątem uchylenia immunitetu politykom – poinformował rzecznik PK, jednak nie chciał mówić o konkretnych nazwiskach.

Zebrany w tej sprawie materiał pozwolił też na postawienie zarzutów pięciu osobom. – Jest to czterech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, i jeden przedstawiciel beneficjenta fundacji Profeto – doprecyzował Przemysław Nowak.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, tym beneficjentem jest sercanin ks. Michał O., prezes fundacji Profeto. Za rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymała ona blisko 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości – na budowę ośrodka "Archipelag – wyspy wolne od przemocy".

Jedną z niejasności jest to, że organizacja księdza O. nie miała doświadczenia w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy. Ponadto, według doniesień medialnych, sercanin jest dobrym znajomym Zbigniewa Ziobry (więcej o tej sprawie piszemy tutaj).