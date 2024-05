Pascal i Ramsey na pierwszych oficjalnych zdjęciach z "The Last of Us 2". Trochę na niego poczekamy

Trwa już produkcja na planie drugiego sezonu "The Last of Us", najnowszego fenomenu HBO. W sieci opublikowano już dwa pierwsze oficjalne zdjęcia, na których widzimy Pedra Pascala i Bellę Ramsey, czyli Joela i Ellie. Wiemy już również, kiedy (mniej więcej) obejrzymy ekranizację sequela bestsellerowej gry.

HBO ujawniło pierwsze zdjęcia z 2. sezonu "The Last of Us" Fot. HBO

"The Last of Us" to kolejny serial w dorobku HBO, który zgromadził ogromne grono odbiorców i zdobył łącznie ponad 50 nagród (w tym nagrody Emmy) oraz dziesiątki nominacji, w tym do Złotych Globów. Drugi sezon jest już w drodze i właśnie trwają zdjęcia na planie.

Do obsady serialu o Joelu (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey), który jest adaptacją bestsellerowej gry "The Last of Us" studia Naughty Dog dołączyli niedawno m.in. Kaitlyn Dever ("Lekomania") jako Abby, Young Mazino ("Awantura") jako Jesse, Isabela Merced ("Dora i Miasto Złota") jako Dina, Danny Ramirez ("Top Gun: Maverick") jako Manny, Tati Gabrielle ("Chilling Adventures of Sabrina") jako Nora, a także Catherine O'Hara ("Kevin sam w domu") w nieujawnionej roli gościnnej.

Pedro Pascal i Bella Ramsey na pierwszych zdjęciach z 2. sezonu "The Last of Us"

Jak pisaliśmy w naTemat, w sieci pojawiły się już zdjęcia z planu przedstawiające Bellę Ramsey oraz Isabelę Merced, czyli Ellie i Dinę, które są parą (akcja drugiej części gry dzieje się kilka lat później).

Teraz HBO ujawniło pierwsze oficjalne zdjęcia z drugiego sezonu "The Last of Us". To dwa kadry: jeden przedstawia Pedro Pascala jako wyraźnie starszego Joela Millera, który ma wyraźnie nieswoją minę. Drugi to z kolei ujęcie Ramsey jako Ellie, która dzierży w rękach broń.

W sieci nie brakuje zachwytów, chociaż pojawiają się także uwagi, że Ellie wciąż wygląda jak 14-letnia dziewczyna, mimo że powinna być o około pięć lat starsza. Warto jednak zaznaczyć, że nie wiemy, czy ujęcie bohaterki nie jest fragmentem retrospekcji. Nie brakuje także zaowolowanych odniesień do fabuły gry, która – nie ujawniając za dużo – wywołała spore kontrowersje i zszokowała fanów.

HBO ujawniło także, kiedy możemy spodziewać się drugiego sezonu "The Last of Us" (chociaż wciąż bez konkretnej daty). "Pedro Pascal i Bella Ramsey w drugim sezonie The Last Of Us, któy jest już w produkcji. Premiera w HBO i Max w 2025 roku" – czytamy.

Co wiemy o 2. sezonie "The Last of Us"?

Przypomnijmy, że finał pierwszego seoznu "The Last of Us" zakończył się w momencie, w którym Joel ratuje Ellie przed antyrządową organizacją zwaną Świetlikami. Zabija wszystkie osoby znajdujące się w szpitalu i wynosi nieprzytomną dziewczynę z budynku. Nadmieńmy, że nastolatka miała zostać poddana operacji pozwalającej na stworzenie szczepionki przeciwko Cordycepsowi, która kosztowałaby ją życie.

Później bohaterka próbuje dowiedzieć się od Joela, co tak naprawdę wydarzyło się w szpitalu. Ten kłamie jej w żywe oczy, mówiąc, że badania się nie powiodły i ze szczepionki nici. Na twarzy Ellie maluje się wątpliwość.

Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów i zapewnieniami showrunnerów, Craiga Mazina oraz Neila Druckmanna, drugi sezon serialu nie przeniesie na ekran całej historii z "TLoU2" (na razie są tylko dwie części gry) – być może zostanie ona rozłożona na jeszcze jeden sezon.

Pedro Pascal odpowiedział ostatnio na pytanie, jakie zmiany czekają widzów w drugim sezonie hitu HBO Max. – Myślę, że scenarzyści znajdą sposób, aby wykorzystać ten niesamowity materiał źródłowy, który mają w zasięgu ręki. (...) Ale nie chciałbym nikomu zepsuć zabawy. Prawda jest taka, że nie posiadam jeszcze wszystkich informacji – wyjaśnił chilijsko-amerykański aktor.