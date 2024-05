Szykuj się na "Bridgertonów" i horror o... tarocie. Oto co warto obejrzeć w weekend [LISTA]

Połowa maja za nami, a to oznacza jeszcze więcej nowości! W nadchodzący weekend Polacy będą mogli wrócić do świata rodem z książek Jane Austen, obejrzeć zabójcze rozdanie tarota, a także poczuć się jak na koncercie zespołu Queen.

Co obejrzeć w kinie, na VOD i Netflix? Wśród nowości m.in. 3. sezon "Bridgertonów" i horror "Tarot. Karta śmierci". Fot. kadr z serialu "Bridgertonowie" i filmu "Tarot. Karta śmierci"

Co obejrzeć w weekend? (17-19.05)

NETFLIX

Bridgertonowie (3. sezon)

"Bridgertonowie", serial kostiumowy oparty na twórczości Julii Quinn, szturmem podbił Netflixa. Trzeci sezon będzie okazją do przyjrzenia się z bliska życiu Penelope Featherington, która dotychczas podawała się za znaną w socjecie plotkarę Lady Whistledown. Bohaterka od lat kocha się w Colinie Bridgertonie, który dotąd traktował ją wyłącznie jak bliską przyjaciółkę.

W rolach głównych wystąpili: Nicola Coughlan ("Derry Girls") i Luke Newton ("The Lodge"). Najnowsza odsłona została podzielona na dwie części, po cztery odcinki. Pierwsza miała swoją premierę 16 maja, na kolejną musimy natomiast poczekać do 13 czerwca.

"Granica między tym, co sexy, a kampem zatarła się na dobre. Zapomnijcie o narracyjnej grze wstępnej i przygotujcie się na bolesne ciarki żenady" – czytamy w naszej recenzji.

The 8 Show

"The 8 show" to południowokoreański thriller wyreżyserowany przez Han Jae Rima ("Protokół bezpieczeństwa", który jest adaptacją internetowego komiksu Bae Jin Soo pod tytułem "Money Game"). Tytuł zapowiada się jako godny następca "Squid Game".

Fabuła skupia się na grupie ośmiu osób biorących udział w reality show "Money Game". "Uczestnicy mają przebywać w studiu, które składa się wyłącznie z betonowych ścian. Jeśli uda im się przetrwać tam przez 100 dni, wygrają 44,8 mld wonów.

W obsadzie wymieniono m.in. Woo-he Cheon ("Lament"), Ryu Jun-yeol ("Wyznawca"), Lee Yul-em ("My First Love") i Bae Seong-woo ("The King").

DISNEY+

Queen Rock Montreal

Na platformie Disney+ zobaczymy oryginalny koncert zespołu Queen z 1981 roku, który niedawno pokazywany na ekranach kin IMAX. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon wystąpili wspólnie 43 lata temu w Montrealu. W dokumencie "Queen Rock Montreal" usłyszymy m.in. "We Are the Champions", "Somebody to Love", "Bohemian Rhapsody" i "We Will Rock You".

AMAZON PRIME VIDEO

Nieobliczalna

Polski thriller "Nieobliczalna" pokazuje historię związku Martyny i Wojciecha, którzy tylko udają szczęśliwą parę. W tle rodzinny sekret i perypetie drugoplanowych bohaterów – między innymi samotnej matki, którą gra Magdalena Cielecka z "Ciemno, prawie noc" i "Samotności w sieci".

W produkcji obsadzono: Agnieszkę Grochowską ("Bez wstydu" i "W ciemności"), Pawła Małaszyńskiego ("Magda M." i "Ciacho"), Andrzeja Seweryna ("Ostatnia rodzina" i "Ziemia obiecana"), Dawida Ptaka ("Rojst" i "Sexify"), a także Julię Wieniawę ("W lesie dziś nie zaśnie nikt" i "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją").

Peryferia (2. sezon)

Josh Brolin ("To nie jest kraj dla starych ludzi") powraca w roli strudzonego ranchera z Wyoming, Royala Abbotta, w drugim sezonie neo-westernu "Peryferia". W pierwszej odsłonie główny bohater znajduje na rodzinnym ranczu czarną i głęboką dziurę. W kontynuacji mamy dowiedzieć się, jaka tajemnica kryje się za tym znaleziskiem.

W serialu, który miał swoją premierę w 2022 roku, widzimy m.in. Imogen Poots ("28 tygodni później"), Lewisa Pullmana ("Lekcje chemii"), Toma Pelphreya ("Ozark"), Isabel Arraizę ("Syn marnotrawny"), Lili Taylor ("Obecność") oraz Kevina Chamberlina ("Jessie").

KINO

Tarot. Karta śmierci

"Tarot. Karta śmierci" to amerykański horror o zjawiskach paranormalnych, który – jak można się domyślić – stworzono na fali fascynacji astrologią i ezoteryką. Grupa przyjaciół wynajmuje dom, by świętować w nim urodziny Elise. Podczas spotkania przyjaciółka dziewczyny, Haley, znajduje pudełko dziwnych kart tarota i odczytuje wszystkim ich horoskopy.

W kolejnych dniach licealiści są nawiedzani przez demony przypominające istoty z przyznanych im kart. Elise otrzymała Najwyższą Kapłankę, zaś Haley kartę Śmierci.

W filmie Spensera Cohena ("Blink") wystąpili: Avantika Vandanapu z remake'u "Wrednych dziewczyn", która podobno ma wcielić się w Roszpunkę w aktorskiej wersji "Zaplątanych", Jacob Batalon z nowego "Spider-Mana", Larsen Thompson z "Klubu Północnego" i Wolfgang Novogratz z "Seks to nie grzech".

Monster

"Monster" to japoński thriller psychologiczny z elementami kryminału, który nakręcił wielokrotnie nagradzany Złotą Palmą reżyser Hirokazu Koreeda ("Złodziejaszki" i "Dziecięcy świat"). Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes przyznano mu nagrodę specjalną Queer Palm.

Film opowiada o samotnej matce, która wychowuje nastoletniego syna Minato. Pewnego dnia kobieta zauważa, że jej dziecko dziwnie się zachowuje (wraca ze szkoły z jednym butem). Saori podejrzewa, że stoi za tym nauczyciel chłopca.

Na portalu Rotten Tomatoes "Monster" może pochwalić się 97 proc. pozytywnych recenzji krytyków (z 155 artykułów). "Kto jest prawdziwym potworem? W tym filmie nie ma prostych i wygodnych odpowiedzi" – napisała Aleksa Dalby z portalu Dog & Wolf.

Powoli

"Powoli", czyli koprodukcja hiszpańska, litewska i szwedzka w reżyserii Mariji Kavtaradze ("Runner"), przybliża nam losy instruktorki tańca, która poznaje aseksualnego tłumacza języka migowego. Razem uczą się, jak stworzyć dobry związek.

W obsadzie widzimy następujące nazwiska: Greta Grinevičiūtė, Kestutis Cicenas, Pijus Ganusauskas, Laima Akstinaite i Vaiva Zymante.

