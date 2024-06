Zbigniew Ziobro został wezwany przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Termin przesłuchania wyznaczono na 1 lipca. Teraz Jacek Ozdoba udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że nie wie, czy szef jego formacji będzie w stanie pojawić się w Sejmie. – Ale on się po prostu dusi jak mówi. Ostatnio widziałem się z nim w niedzielę. To nie był dobry kontakt – powiedział europoseł Suwerennej Polski.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Ozdoba: On się dusi jak mówi. Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

Jak pisaliśmy w naTemat, członkowie komisji śledczej ds. Pegasusa podjęli decyzję o wezwaniu na przesłuchanie Zbigniewa Ziobrę. Parlamentarzyści stwierdzili, że zmagający się z nowotworem lider Suwerennej Polski jest w stanie przyjść i złożyć zeznania w sprawie inwigilacji obywateli oprogramowaniem szpiegowskim.

Zbigniew Ziobro wezwany przed komisję ds. Pegasusa

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Magdalena Sroka poinformowała, że termin przesłuchania wyznaczono na 1 lipca.

– Kończymy wątek związany z zakupem systemu Pegasus, dlatego też podjęliśmy decyzję o wezwaniu przed komisję na dzień 1 lipca Zbigniewa Ziobry – powiedziała posłanka Trzeciej Drogi.

– Jeśli Zbigniew Ziobro jest chory, to tak jak każdy świadek będzie musiał przedłożyć stosowne dokumenty. Komisja będzie podejmowała stosowne kroki, żeby weryfikować rzeczywisty stan – dodał Paweł Śliz z Polski 2050.

Wiadomo też, że Zbigniew Ziobro zostanie zwolniony z dochowania wszelkich tajemnic, które mogłyby uniemożliwić mu złożenie zeznań przed komisją.

W poniedziałek europoseł Suwerennej Polski i współpracownik Zbigniewa Ziobry, Jacek Ozdoba wystąpił w "Gościu Poranka" na antenie TVP Info. W rozmowie z Aleksandrą Pawlicką powiedział, czy lider jego formacji stawi się na przesłuchaniu przed komisją śledczą.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Ozdoba: On się dusi jak mówi

– Od początku do końca minister deklaruje, że jeśli tylko stan zdrowia mu pozwoli, to się stawi. Ale nie wiem, na ile to możliwe, bo to kilkugodzinne przesłuchanie. Pan minister ma poważne powikłania – zaczął.

– Rak krtani, wycięty jej fragment oraz dodatkowe dolegliwości powodują, że dłuższa wypowiedź jest praktycznie niemożliwa. Jeżeli lekarze na to pozwolą, to ja będę ministrowi rekomendował stawienie się na przesłuchaniu – dodał.

Ozdoba wyjaśnił, że Ziobro zaczyna się dusić w trakcie mówienia. Stwierdził, że udzielenie kilkunastominutowego wywiadu różni się od wielogodzinnego przesłuchania.

– Ale on się po prostu dusi jak mówi. Ostatnio widziałem się z nim w niedzielę. To nie był dobry kontakt. To rozmowa jak z osobą, która ma bardzo zaawansowany kaszel. Nie jest w stanie do końca mówić – ocenił.

Polityk opowiedział też o swoim ostatnim spotkaniu z byłym ministrem sprawiedliwości.

– Do tego fizycznie wygląda, jak wygląda. Jak widziałem pana ministra parę dni temu to bardzo schudł. On jest w stanie zaawansowanej choroby i przedstawia odpowiednie zwolnienia do marszałka Sejmu – podsumował.