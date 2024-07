Do Oscarów jeszcze rok, a już ruszyły zakłady. Zgadzacie się z tymi prognozami?

Do 97. ceremonii wręczenia Oscarów jeszcze szmat czasu, ale to nie powstrzymuje bukmacherów przed stawianiem pierwszych zakładów. Choć w ciągu najbliższych miesięcy wszystko może się zmienić, w Stanach Zjednoczonych branżowe portale już rozpisują się o potencjalnych kandydatach do nagród Akademii Filmowej. Oto lista wstępnych prognoz dotyczących tego, kto ma szansę zgarnąć złotą statuetkę w 2025 roku.

Oscary 2025. Pierwsze prognozy dotyczące kategorii "najlepszy film" Fot. kadr z filmu "Diuna: Część druga" i "Joker 2"

Pierwsze przewidywania dot. Oscarów 2025 i kategorii "najlepszy film"

Z oscarowymi zakładami jest jak z pogodą – niby coś przewidzisz, ale nie do końca. Do 97. gali rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zostało jeszcze ponad siedem miesięcy, co – jak już wspomniałam – nie zatrzymało bukmacherów i krytyków filmowych przed publikowaniem pierwszych list z zakładami. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się tak, by ktoś ustrzelił szóstkę w oscarowego totolotka, dlatego wszelkie przewidywania należy traktować z przymrużeniem oka.

Amerykański tygodnik "Variety" jako pierwszy przedstawił swoje prognozy dotyczące przyszłorocznych nominacji do Oscara. W kategorii "najlepszy film", która cieszy się największą popularnością wśród publiczności, wymienił następujące tytuły:

Anora

"Anora" w reżyserii Seana Bakera ("The Florida Project") opowiada o młodej striptizerce, która wychodzi za mąż za syna rosyjskiego oligarchy. W głównej roli obsadzono Mikey Madison ("Pewnego razu... w Hollywood" i "Krzyk"). Komediodramat zdobył Złotą Palmę w Cannes za "najlepszy film".

Blitz

"Blitz" Steve'a McQueena ("Głód") to dramat historyczny śledzący losy grupy Londyńczyków w trakcie serii nalotów niemieckich na Wielką Brytanię w czasie II wojny światowej. W obsadzie znaleźli się m.in. Saoirse Ronan ("Pokuta") i Harris Dickinson ("Bracia ze stali").

Diuna: Część druga

"Diuna: Część druga" Denisa Villeneuve'a ("Blade Runner 2049") to kontynuacja przygód Paula Atrydy, który ma być przepowiedzianym mesjaszem naginającym czas i przestrzeń. Na ekranie u boku Timotheego Chalameta ("Wonka") mogliśmy zobaczyć m.in. Austina Butlera ("Elvis"), Florence Pugh ("Małe kobietki") i Zendayę ("Challengers").

Dziki Robot

"Dziki Robot" jest filmem animowanym w klimacie sci-fi na kanwie książek pióra Petera Browna. Za produkcję tytułu odpowiada DreamWorks Animation ("Shrek"). Bajka ma trafić do kin we wrześniu 2024 roku.

Emilia Pérez

"Emilia Pérez" również zdobyła nagrody podczas 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. W musicalu Jacquesa Audiarda ("Z krwi i kości"), którego fabuła dotyczy transkobiecie / głowie kartelu narkotykowego, wystąpiły Selena Gomez ("Zbrodnie po sąsiedzku") i Zoe Saldana ("Avatar").

Gladiator 2

"Gladiator 2" Ridleya Scotta to sequel produkcji z Russellem Crowem z 2000 roku. Zgodnie z zapowiedziami twórców – takich scen batalistycznych (jak w tym filmie) nie było jeszcze w historii kina. Na ekranie zobaczymy Paula Mescala ("Aftersun"), Pedra Pascala ("The Last of Us") i Josepha Quinna ("Stranger Things").

Joker: Folie à Deux

Druga część "Jokera" Todda Haynesa ("Carol") pokaże historię związku Arthura Flecka (Joaquin Phoenix) z Harley Quinn (Lady Gaga). Produkcja w klimacie kina gangsterskiego i noir będzie miała elementy typowe dla musicali.

Nickel Boys

"Nickel Boys" jest adaptacją książki Colsona Whiteheada nagrodzonej Pulitzerem, która skupia się na dwóch chłopcach chodzących do szkoły poprawczej w czasach segregacji rasowej. Za kamerą filmu stanął RaMell Ross ("Gdzieś w Alabamie, rano, wieczorem").

The Piano Lesson

"The Piano Lesson" Malcolma Washingtona ("Młodość w North Hollywood") powstał na podstawie sztuki Augusta Wilsona z 1987 roku. Akcja rozgrywa się w latach 30. ubiegłego wieku w Pitssburghu i opowiada o skutkach wielkiego kryzysu gospodarczego.

The Room Next Door

"The Room Next Door" to anglojęzyczny debiut słynnego hiszpańskiego reżysera Pedra Almodóvara ("Wszystko o mojej matce"), w którym zagrała Julianne Moore ("Obsesja") i Tilda Swinton ("Orlando").

W kategorii "najlepszy film" strona GoldDerby jako mocnych kandydatów typuje również m.in. "Challengers" Luki Guadagnino, "Wicked" z Arianą Grande, "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga, animację "W głowie się nie mieści 2" oraz horror "Nightbitch" Marielle Heller.

Na liście tytułów, które mogą powalczyć o statuetkę, ale ich szansa jest niewielka, podano m.in. "Nosferatu" Roberta Eggersa, "Rodzaje życzliwości" Yorgosa Lanthimosa i "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli.

97. ceremonię wręczenia Oscarów zaplanowano na niedzielę (2 marca 2025 roku). Na razie nie potwierdzono, kto będzie gospodarzem gali. Uroczystość odbędzie się zapewne w Dolby Theatre w Los Angeles.

