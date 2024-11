Kredyt 0 procent "do kosza". Wraca MDM

Kosiniak-Kamysz w wywiadzie ujawnił, że obecnie rząd skłania się ku rozwiązaniu zbliżonemu do programu "Mieszkanie dla Młodych", który funkcjonował w Polsce od 2014 do 2018 roku. W tamtych latach MDM oferował dopłaty do zakupu mieszkań, ale pod pewnymi warunkami – ustalono limit cenowy za metr kwadratowy nieruchomości, co miało zapobiec spekulacjom cenowym i stabilizować ceny na rynku. Niestety program ten miał wiele wad i choć pomógł młodym Polakom w zakupie pierwszego mieszkania, to ostatecznie nie rozwiązał problemu mieszkaniowego w Polsce.