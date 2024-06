Chiny otwierają się dla Polaków. Duda wyjawił, co załatwił w Pekinie

Polacy nie wyobrażają sobie życia bez podróżowania. Chętnie poznajemy Europę, ale coraz częściej zapuszczamy się w znacznie odleglejsze zakątki świata. Niejeden turysta z naszego kraju marzy o tym, żeby zwiedzić Chiny. Teraz, dzięki decyzji Xi Jipinga, będzie to o wiele łatwiejsze niż dotychczas.

Andrzej Duda spotkał się z Xi Jipingiem w Chinach Fot. PEDRO PARDO/AFP/Li Xin/Xinhua News/East News

Chiny to jedno z miejsc, w których narodziła się kultura współczesnego świata. Spacer Wielkim Murem, czy zobaczenie Pekinu to spełnienie marzeń niejednego podróżnika. Państwo Środka to również jedno z najważniejszych centrów biznesowych. Właśnie dlatego informacja o zniesieniu wiz na pobyty krótkoterminowe jest świetną informacją dla Polaków.

Chiny bliższe Polsce niż kiedykolwiek wcześniej. Przełom w relacjach

Chiny od 2023 roku prowadzą politykę otwierania swoich granic. Jako pierwsi na wyjazdy krótkoterminowe wiz nie potrzebowali turyści z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji. Wszystko miało odbywać się w ramach rocznego okresu próbnego, ale wydaje się, że władze Chińskiej Republiki Ludowej są zadowolone z tego ruchu. Zaledwie po kilku miesiącach do programu zaczęły dołączać kolejne kraje.

Podczas poniedziałkowego spotkania Andrzeja Dudy z przywódcą Chin Xi Jipingiem, a także premierem Li Qiangiem i przewodniczącym Stałego Komitetu Zhao OZPL Zhao Lejim padła deklaracja o wprowadzeniu ruchu bezwizowego również dla Polaków. Zmiany wejdą w życie o wiele szybciej, niż sądzicie.

Podróżuj po Chinach nawet przez 15 dni. Prezydent Andrzej Duda o szczegółach

O tym, że Polacy nie będą musieli ubiegać się o chińską wizę podczas pobytu krótkoterminowego, poinformował Andrzej Duda. Jak się okazuje, w celach turystycznych, biznesowych lub tranzytowych będziemy mogli tam przebywać jedynie na podstawie paszportu nawet przez 15 dni.

– Prezydent Xi Jinping zadeklarował, że Polacy będą mieli ruch bezwizowy do Chin. Każdy, kto będzie chciał przyjechać do 15 dni, a więc przede wszystkim w celach turystycznych czy gospodarczych, biznesowych, będzie mógł przyjechać bez wiz – poinformował prezydent Andrzej Duda.

To jednak nie koniec dobrych informacji. Na zamiany przepisów nie będziemy musieli czekać wiele tygodni, a zaledwie kilka dni. – Te procedury już zostały w tej chwili uruchomione, więc sądzę, że możemy się spodziewać tego, że w już w najbliższych dniach ruch bezwizowy stanie się faktem – przekazał prezydent podczas spotkania z dziennikarzami.

Chiny znoszą wizy dla Polaków. To element większego procesu

Informacja z 24 czerwca z pewnością ucieszy Polaków, jednak część z nich już od 9 lutego mogła bezwizowo podróżować do prowincji Hainan w Chinach. Jak czytamy na stronie polskiego MSZ, taka możliwość była dostępna dla osób udających się do tego regionu Państwa Środka w celu "działalności biznesowej, odwiedzin rodziny i przyjaciół, korzystania z leczenia, udziału w wydarzeniach kulturalnych, sportowych oraz innych, nieprzekraczające 30 dni".

Władze w Pekinie od miesięcy prowadzą politykę, której celem jest zwiększenie ruchu bezwizowego. Wszystko to ma związek z konsekwencjami pandemii koronawirusa, która bardzo negatywnie wpłynęła na tamtejszą turystykę. Władze mają nadzieję, że zniesienie wiz zachęci do podróżowania, a także wzmocni więzi międzynarodowe.