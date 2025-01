Wracamy do świata spustoszonego przez pandemię grzyba z rodzaju Cordyceps. Max pochwalił się nowym zwiastunem drugiego sezonu serialu "The Last of Us" z Pedrem Pascalem i Bellą Ramsey. W zapowiedzi podano datę premiery kolejnych odcinków, a także pokazano postać, która nadal wzbudza w fanach oryginalnej gry wiele emocji.

Pokazano nowy zwiastun 2. sezonu "The Last of Us". Znamy datę premiery Fot. materiał prasowy / Max

"The Last of Us" jest kolejnym serialem w bogatym dorobku platformy Max, który – podobnie jak "Gra o tron", "Sukcesja" i "Biały Lotos" – przyciąga tłumy widzów przed ekrany telewizorów. Produkcja na podstawie gry wideo o tym samym tytule zgarnęła w 2023 roku aż osiem statuetek telewizyjnych Oscarów, czyli Emmy.

Fabuła wysoko ocenianego serialu skupia się na losach ludzi, którzy zdołali przetrwać globalną pandemię wywołaną przez pasożytniczego grzyba z rodzaju Cordyceps. Przemytnik Joel jest jednym z ocalałych, który otrzymuje zlecenie polegające na przetransportowaniu nastolatki o imieniu Ellie do szpitala w Salt Lake City będącego kryjówką antyrządowej organizacji zwanej Świetlikami.

Nowy zwiastun 2. sezonu "The Last of Us". Kiedy premiera? (DATA)

We wtorek (7 stycznia) Max opublikowało zwiastun drugiej części "The Last of Us", w której znów widzimy Pedra Pascala ("Gladiator II") w roli Joela i Bellę Ramsey ("Catherine Zwana Birdy") jako Ellie. Minutową zapowiedź otwiera scena Abby, córką chirurga, który zginął z ręki głównego bohatera serialu.

Kolejne urywki przedstawiają hordę zainfekowanych (m.in. Klikaczy i Biegaczy") uwięzioną w podziemiach, Ellie tańczącą ze swoją dziewczyną Diną, a także brata Joela, Tommy'ego, który broni osadę Jackson przed atakiem zmutowanych potworów.

Twórcy podali datę premiery 2. sezonu "The Last of Us". Nowych odcinków może spodziewać się w kwietniu 2025 roku.

W obsadzie sequela hitu Craiga Mazina i Neila Druckmanna znaleźli się m.in. Gabriel Luna ("FUBAR"), Kaitlyn Dever ("Lekomania"), Isabela Merced ("Obcy: Romulus"), Young Mazino ("Awantura"), Tati Gabrielle ("The Chilling Adventures of Sabrina"), Catherine O'Hara ("Beetlejuice Beetlejuice") i Jeffrey Wright ("Westworld").

Jak skończył się pierwszy sezon "The Last of Us"?

Jak pisaliśmy wcześniej, w finale "The Last of Us" Joel zabiera Ellie z placówki okupowanej przez Świetliki, zabijając przy tym niemalże wszystkie osoby obecne przy operacji pozwalającej na opracowanie szczepionki przeciw Cordycepsowi.

Pierwszy sezon "The Last of Us" kończy się w chwili, gdy Ellie pyta się Joela o to, co tak naprawdę wydarzyło się w szpitalu w Salt Lake City. Mężczyzna kłamie, mówiąc jej, że lek był niemożliwy do stworzenia.